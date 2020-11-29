Настойка из яблок на водке

Ароматный напиток с пикантным кисло-сладким вкусом и лёгкими нотками мяты.
Ингредиенты
Яблоки 1 кг
Мята сушёная ½–1 ч. ложка
Водка 1 л
Сахар 200 г
Вода 500 мл
Приготовление
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1․
Из яблок удалите сердцевины, мякоть нарежьте вместе с кожурой. Сложите плоды в банку вместе с мятой.
Можно использовать как перечную, так и лимонную мяту, то есть мелиссу.
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2․
Залейте фрукты водкой, плотно закройте крышкой и оставьте в темноте при комнатной температуре на неделю.
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3․
Сахар смешайте с водой. Поставьте на плиту и нагревайте до полного растворения кристалликов. До кипения не доводите.
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4․
Процедите настойку, добавьте в неё тёплый сироп и перемешайте. Перелейте в сосуд для хранения или сразу подавайте к столу.
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