Настойка из яблок на водке

Ароматный напиток с пикантным кисло-сладким вкусом и лёгкими нотками мяты.

Яблоки 1 кг

Мята сушёная ½–1 ч. ложка

Водка 1 л

Сахар 200 г

Вода 500 мл

1․ Из яблок удалите сердцевины, мякоть нарежьте вместе с кожурой. Сложите плоды в банку вместе с мятой. Можно использовать как перечную, так и лимонную мяту, то есть мелиссу.

2․ Залейте фрукты водкой, плотно закройте крышкой и оставьте в темноте при комнатной температуре на неделю.

3․ Сахар смешайте с водой. Поставьте на плиту и нагревайте до полного растворения кристалликов. До кипения не доводите.