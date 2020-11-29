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Настойка из яблок на водке

Настойка из яблок на водке

Ароматный напиток с пикантным кисло-сладким вкусом и лёгкими нотками мяты.

Ингредиенты

Яблоки 1 кг

Мята сушёная ½–1 ч. ложка

Водка 1 л

Сахар 200 г

Вода 500 мл

Приготовление

  1. 1․

    Из яблок удалите сердцевины, мякоть нарежьте вместе с кожурой. Сложите плоды в банку вместе с мятой.

    Можно использовать как перечную, так и лимонную мяту, то есть мелиссу.

  2. 2․

    Залейте фрукты водкой, плотно закройте крышкой и оставьте в темноте при комнатной температуре на неделю.

  3. 3․

    Сахар смешайте с водой. Поставьте на плиту и нагревайте до полного растворения кристалликов. До кипения не доводите.

  4. 4․

    Процедите настойку, добавьте в неё тёплый сироп и перемешайте. Перелейте в сосуд для хранения или сразу подавайте к столу.

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