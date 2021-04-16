Быстрые и вкусные закуски: 5 рецептов

Быстрые и вкусные закуски: видео
Ингредиенты к рецептам
Маринованный сыр
- 250 г сыра (у меня брынза)
- 4 ст. л. растительного масла
- 1 ст. л. яблочного уксуса или сока лимона
- 1 ч. л. с горкой цельнозерновой горчицы
- 1 ч. л. паприки
- 1 ч. л. прованских трав
- соль и перец
Корзиночки из лаваша
- 200 г лаваша
- 180-200 г замороженного шпината
- 100 г творога
- 100 г твердого сыра
- хлопья перца чили
- соль и перец
Рулетики из салями
- 200 г салями, нарезанной тонко
- 70-80 г сливочного сыра
- 0,5 б. вяленых помидоров
- зеленый лук (перья)
- перец
Фаршированные яйца
- 5 яиц
- 50 г ветчины, колбасы или мяса
- 1 маринованный огурец
- 1 ст. л. майонеза
- зеленый лук
Венок из канапе
- 400 г помидоров черри
- 300 г моцареллы мини
- 250 г тонко нарезанной колбасы
- 100 г шпината или базилика
- 1 б. острых перцев
- 0,5 б. оливок
- 0,5 б. маслин
- розмарин для декора
Свежие комментарии