Простые и быстрые маринованные огурцы, которые готовятся всего за 1 день и могут составить конкуренцию привычным нам малосольным огурцам.

Огурцы получаются хрустящими, очень равномерно промаринованными, очень удобными в сервировке и отлично выступают и как закуска под крепкие напитки, и как один из наполнителей для бургеров и иных сэндвичей, а также подходят как дополнение к гарнирам, например к отварному картофелю или картофельному пюре.

Свое странное наименование — «Маринованные огурцы Фаннинг «Хлеб и масло» они получили в далеком 1923 году, когда семейная пара Омар и Кора Фаннинг — фермеры, выращивающие огурцы — подали заявку на регистрацию товарного знака. Хотя сам рецепт, безусловно, намного старше. Так что это старинный рецепт с установленным автором.

Как объяснили эти фермеры — в тяжелые времена они делали такие огурцы из недоросших или немного переросших огурцов и обменивали их на хлеб, масло и другие продукты в ближайшем продуктовом магазине. Это незамысловатое блюдо помогло им преодолеть все трудности и выжить.

Именно поэтому они и решили дать столь странное название своему рецепту, ставшему очень популярным в США.

Теперь такие огурчики делает вся Америка и общепринятое название — «Маринованные огурцы «Хлеб и масло» — «Bread and Butter» Pickles.

Для быстрых маринованных огурцов «Хлеб и масло» понадобится

Огурцы. 600 гр.

Крупная соль. 1½ ст.л.

Репчатый лук, крупный. 1 шт.

Сахар 1 стакан.

Коричневый сахар. 50 гр.

Уксус столовый. 9%. ½ стакана.

Вода. ½-¾ стакана

Яблочный уксус. ½ стакана.

Семена горчицы. 1½ ч.л.

Семена или сушеная зелень сельдерея. ½ ч.л.

Куркума. ¼ ч.л.

Американский столовый уксус — 5%, обычный российский — 9%, поэтому нашего уксуса потребуется практически вдвое меньше, но потребуется дополнительный объем воды. Впрочем, по моему мнению, маринад из указанных пропорций получается слишком крепким, так что я разбавляю уксус примерно 1:3. Но это на мой личный вкус. Обычно я пробую маринад и правлю на соль, сахар и уксус, руководствуясь личными предпочтениями.

Готовим американские маринованные огурцы «Хлеб и масло» («Bread and Butter» Pickles)

Огурцы моем и нарезаем кусками толщиной примерно 5 мм.

Перекладываем огурцы в неокисляемую миску или кастрюлю и засыпаем всей солью.

Перемешиваем, затягиваем посуду пленкой или закрываем крышкой и ставим в холодильник на полтора часа.

Нарезаем репчатый лук тонкими перьями или полукольцами.

Огурцы достаем их холодильника, откидываем на дуршлаг и промываем под холодной проточной водой.

Возвращаем огурцы в миску и выкладываем к ним нарезанный репчатый лук. Огурцы уже достаточно просолились и дополнительной соли не потребуется.

Все овощи хорошо перемешиваем.

Оба уксуса, воду, весь сахар, куркуму, сельдерей и зерна горчицы объединяем в небольшом ковше.

На среднем огне, размешивая доводим до кипения. Затем стоит попробовать маринад и, при необходимости, подправить его по вкусу. Выключаем огонь и ждем, пока кипение прекратиться.

Горячим, но не кипящим маринадом залваем огурцы с луком.

Перемешиваем, даем остыть до комнатной температуры и , затянув посуду пленкой или закрыв крышкой, ставим в холодильник на 8-24 часа.

Все, быстрые маринованные огурцы «Хлеб и масло» по историческому рецепту готовы. Можно перекладывать в банку и ставить в холодильник.

Эти огурцы не предназначены для длительного хранения, впрочем готовятся они настолько быстро, что всегда можно сделать еще.

Хранить же эти маринованные огурцы нужно в холодильнике. Один — два месяца выдерживают спокойно..

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