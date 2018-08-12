Простые и быстрые маринованные огурцы, которые готовятся всего за 1 день и могут составить конкуренцию привычным нам малосольным огурцам.
Огурцы получаются хрустящими, очень равномерно промаринованными, очень удобными в сервировке и отлично выступают и как закуска под крепкие напитки, и как один из наполнителей для бургеров и иных сэндвичей, а также подходят как дополнение к гарнирам, например к отварному картофелю или картофельному пюре.
Свое странное наименование — «Маринованные огурцы Фаннинг «Хлеб и масло» они получили в далеком 1923 году, когда семейная пара Омар и Кора Фаннинг — фермеры, выращивающие огурцы — подали заявку на регистрацию товарного знака. Хотя сам рецепт, безусловно, намного старше. Так что это старинный рецепт с установленным автором.
Как объяснили эти фермеры — в тяжелые времена они делали такие огурцы из недоросших или немного переросших огурцов и обменивали их на хлеб, масло и другие продукты в ближайшем продуктовом магазине. Это незамысловатое блюдо помогло им преодолеть все трудности и выжить.
Именно поэтому они и решили дать столь странное название своему рецепту, ставшему очень популярным в США.
Теперь такие огурчики делает вся Америка и общепринятое название — «Маринованные огурцы «Хлеб и масло» — «Bread and Butter» Pickles.
Для быстрых маринованных огурцов «Хлеб и масло» понадобится
- Огурцы. 600 гр.
- Крупная соль. 1½ ст.л.
- Репчатый лук, крупный. 1 шт.
- Сахар 1 стакан.
- Коричневый сахар. 50 гр.
- Уксус столовый. 9%. ½ стакана.
- Вода. ½-¾ стакана
- Яблочный уксус. ½ стакана.
- Семена горчицы. 1½ ч.л.
- Семена или сушеная зелень сельдерея. ½ ч.л.
- Куркума. ¼ ч.л.
Американский столовый уксус — 5%, обычный российский — 9%, поэтому нашего уксуса потребуется практически вдвое меньше, но потребуется дополнительный объем воды. Впрочем, по моему мнению, маринад из указанных пропорций получается слишком крепким, так что я разбавляю уксус примерно 1:3. Но это на мой личный вкус. Обычно я пробую маринад и правлю на соль, сахар и уксус, руководствуясь личными предпочтениями.
Готовим американские маринованные огурцы «Хлеб и масло» («Bread and Butter» Pickles)
Огурцы моем и нарезаем кусками толщиной примерно 5 мм.
Перекладываем огурцы в неокисляемую миску или кастрюлю и засыпаем всей солью.
Перемешиваем, затягиваем посуду пленкой или закрываем крышкой и ставим в холодильник на полтора часа.
Нарезаем репчатый лук тонкими перьями или полукольцами.
Огурцы достаем их холодильника, откидываем на дуршлаг и промываем под холодной проточной водой.
Возвращаем огурцы в миску и выкладываем к ним нарезанный репчатый лук. Огурцы уже достаточно просолились и дополнительной соли не потребуется.
Все овощи хорошо перемешиваем.
Оба уксуса, воду, весь сахар, куркуму, сельдерей и зерна горчицы объединяем в небольшом ковше.
На среднем огне, размешивая доводим до кипения. Затем стоит попробовать маринад и, при необходимости, подправить его по вкусу. Выключаем огонь и ждем, пока кипение прекратиться.
Горячим, но не кипящим маринадом залваем огурцы с луком.
Перемешиваем, даем остыть до комнатной температуры и , затянув посуду пленкой или закрыв крышкой, ставим в холодильник на 8-24 часа.
Все, быстрые маринованные огурцы «Хлеб и масло» по историческому рецепту готовы. Можно перекладывать в банку и ставить в холодильник.
Эти огурцы не предназначены для длительного хранения, впрочем готовятся они настолько быстро, что всегда можно сделать еще.
Хранить же эти маринованные огурцы нужно в холодильнике. Один — два месяца выдерживают спокойно..
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