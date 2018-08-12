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Маринованные огурцы «Хлеб и масло»

Простые и быстрые маринованные огурцы, которые готовятся всего за 1 день и могут составить конкуренцию привычным нам малосольным огурцам.

Огурцы получаются хрустящими, очень равномерно промаринованными, очень удобными в сервировке и  отлично выступают и как закуска под крепкие напитки, и как один из наполнителей для бургеров и иных сэндвичей, а также подходят как дополнение к гарнирам, например к отварному картофелю или картофельному пюре.

Свое странное наименование — «Маринованные огурцы Фаннинг «Хлеб и масло» они получили в далеком 1923 году, когда семейная пара Омар и Кора Фаннинг — фермеры, выращивающие огурцы — подали заявку на регистрацию товарного знака. Хотя сам рецепт, безусловно, намного старше. Так что это старинный рецепт с установленным автором.

Как объяснили эти фермеры — в тяжелые времена они делали такие огурцы из недоросших или немного переросших огурцов и обменивали их на хлеб, масло и другие продукты в ближайшем продуктовом магазине. Это незамысловатое блюдо помогло им преодолеть все трудности и выжить.

Именно поэтому они и решили дать столь странное название своему рецепту, ставшему очень популярным в США.

Теперь такие огурчики делает вся Америка и общепринятое название — «Маринованные огурцы «Хлеб и масло» — «Bread and Butter» Pickles.

Маринованные огурцы «Хлеб и масло» Bread and Butter Pickles

Для быстрых маринованных огурцов «Хлеб и масло» понадобится

Маринованные огурцы «Хлеб и масло» Bread and Butter Pickles

  • Огурцы.  600 гр.
  • Крупная соль.  1½ ст.л.
  • Репчатый лук, крупный.  1 шт.
  • Сахар 1 стакан.
  • Коричневый сахар.  50 гр.
  • Уксус столовый.  9%.  ½ стакана.
  • Вода. ½-¾ стакана
  • Яблочный уксус.  ½ стакана.
  • Семена горчицы.  1½ ч.л.
  • Семена или сушеная зелень сельдерея.  ½ ч.л.
  • Куркума.  ¼ ч.л.

Американский столовый уксус — 5%, обычный российский — 9%,  поэтому нашего уксуса потребуется практически вдвое меньше, но потребуется дополнительный объем воды.

Впрочем, по моему мнению, маринад из указанных пропорций получается слишком крепким, так что я разбавляю уксус примерно 1:3. Но это на мой личный вкус. Обычно я пробую маринад и правлю на соль, сахар и уксус, руководствуясь личными предпочтениями.

Готовим американские маринованные огурцы «Хлеб и масло» («Bread and Butter» Pickles)

Огурцы моем и нарезаем кусками толщиной примерно 5 мм.

Маринованные огурцы «Хлеб и масло» Bread and Butter Pickles

Перекладываем огурцы в неокисляемую миску или кастрюлю и засыпаем всей солью.

Маринованные огурцы «Хлеб и масло» Bread and Butter Pickles

Перемешиваем, затягиваем посуду пленкой или закрываем крышкой и ставим в холодильник на полтора часа.

Маринованные огурцы «Хлеб и масло» Bread and Butter Pickles

Нарезаем репчатый лук тонкими перьями или полукольцами.

Маринованные огурцы «Хлеб и масло» Bread and Butter Pickles

Огурцы достаем их холодильника, откидываем на дуршлаг и промываем под холодной проточной водой.

Маринованные огурцы «Хлеб и масло» Bread and Butter Pickles

Возвращаем огурцы в миску и выкладываем к ним нарезанный репчатый лук.  Огурцы уже достаточно просолились и дополнительной соли не потребуется.

Маринованные огурцы «Хлеб и масло» Bread and Butter Pickles

Все овощи хорошо перемешиваем.

Маринованные огурцы «Хлеб и масло» Bread and Butter Pickles

Оба уксуса, воду, весь сахар, куркуму, сельдерей и зерна горчицы объединяем в небольшом ковше.

Маринованные огурцы «Хлеб и масло» Bread and Butter Pickles

На среднем огне,  размешивая доводим до кипения. Затем стоит  попробовать маринад и, при необходимости, подправить его по вкусу.   Выключаем огонь и ждем, пока кипение прекратиться.

Маринованные огурцы «Хлеб и масло» Bread and Butter Pickles

Горячим, но не кипящим маринадом залваем огурцы с луком.

Маринованные огурцы «Хлеб и масло» Bread and Butter Pickles

Перемешиваем, даем остыть до комнатной температуры и , затянув посуду пленкой или закрыв крышкой, ставим в холодильник на 8-24 часа.

Маринованные огурцы «Хлеб и масло» Bread and Butter Pickles

Все, быстрые маринованные огурцы «Хлеб и масло» по историческому рецепту готовы.  Можно перекладывать в банку и ставить в холодильник.

Эти огурцы не предназначены для длительного хранения,  впрочем готовятся они настолько быстро, что всегда можно сделать еще.

Хранить же эти маринованные огурцы нужно в холодильнике. Один — два месяца выдерживают спокойно..

Маринованные огурцы «Хлеб и масло» Bread and Butter Pickles

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маринованные огурцыЗакускиамериканская кухнясалатыкулинария
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