Перед тем, как включить новое блюдо в праздничное меню, готовлю его для своей семьи. Их вердикт всегда решающий. Салат с киви и курицей проверку прошел на ура. Особенно закуска понравилась детям. Единогласно просили добавки.

Простой салат с куриным мясом и овощами придется по душе и приверженцам здорового питания. Стоит только заменить майонез на йогурт, и можете смело наслаждаться блюдом. Делюсь с вами рецептом. Только не потеряйте!

Ингредиенты

Куриное филе 400 г Яйцо 3 шт. Твердый сыр 150 г Помидор 2 шт. Лук 1 шт. Киви 2–3 шт. Майонез по вкусу Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Измельчите лук и залейте его кипятком. Оставьте на 10–15 минут, затем слейте воду. Это поможет избавиться от горечи. Отварите мясо в подсоленной воде. Чтобы оно стало более нежным, оставьте его в бульоне до полного остывания. Затем нарежьте на маленькие кусочки. На дно тарелки или формы выложите слой филе, слегка приправьте солью и перцем. Сверху распределите отжатый лук и смажьте майонезом. Посыпьте натертым на мелкой терке сыром и покройте майонезной сеткой. Нарежьте помидоры мелкими кубиками, слейте сок и выложите следующим слоем. Смажьте майонезом. Натрите отварные яйца на крупной терке и посыпьте салат. Оставьте в холодильнике на 2–3 часа, чтобы он хорошо пропитался. Украсьте салат по бокам кружочками киви или посыпьте сверху нарезанным фруктом и зернами граната.

Может показаться, что киви я использую как украшение. Но его легкая кислинка прекрасно оттеняет вкус остальных ингредиентов. Салат получается очень легким и одновременно сытным. Его однозначно стоит попробовать!