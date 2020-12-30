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Салат с киви и курицей

Салат с киви и курицей

Перед тем, как включить новое блюдо в праздничное меню, готовлю его для своей семьи. Их вердикт всегда решающий. Салат с киви и курицей проверку прошел на ура. Особенно закуска понравилась детям. Единогласно просили добавки.

Простой салат с куриным мясом и овощами придется по душе и приверженцам здорового питания. Стоит только заменить майонез на йогурт, и можете смело наслаждаться блюдом. Делюсь с вами рецептом. Только не потеряйте!

Ингредиенты

Куриное филе 400 г
Яйцо 3 шт.
Твердый сыр 150 г
Помидор 2 шт.
Лук 1 шт.
Киви 2–3 шт.
Майонез по вкусу
Соль по вкусу
Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

  1. Измельчите лук и залейте его кипятком. Оставьте на 10–15 минут, затем слейте воду. Это поможет избавиться от горечи.Салат с киви и курицей
  2. Отварите мясо в подсоленной воде. Чтобы оно стало более нежным, оставьте его в бульоне до полного остывания. Затем нарежьте на маленькие кусочки.Салат с киви и курицей
  3. На дно тарелки или формы выложите слой филе, слегка приправьте солью и перцем. Сверху распределите отжатый лук и смажьте майонезом.Салат с киви и курицей
  4. Посыпьте натертым на мелкой терке сыром и покройте майонезной сеткой. Нарежьте помидоры мелкими кубиками, слейте сок и выложите следующим слоем. Смажьте майонезом.Салат с киви и курицей
  5. Натрите отварные яйца на крупной терке и посыпьте салат.
    Оставьте в холодильнике на 2–3 часа, чтобы он хорошо пропитался. Украсьте салат по бокам кружочками киви или посыпьте сверху нарезанным фруктом и зернами граната.Салат с киви и курицей

Может показаться, что киви я использую как украшение. Но его легкая кислинка прекрасно оттеняет вкус остальных ингредиентов. Салат получается очень легким и одновременно сытным. Его однозначно стоит попробовать!

 

 

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