Перед тем, как включить новое блюдо в праздничное меню, готовлю его для своей семьи. Их вердикт всегда решающий. Салат с киви и курицей проверку прошел на ура. Особенно закуска понравилась детям. Единогласно просили добавки.
Простой салат с куриным мясом и овощами придется по душе и приверженцам здорового питания. Стоит только заменить майонез на йогурт, и можете смело наслаждаться блюдом. Делюсь с вами рецептом. Только не потеряйте!
Ингредиенты
|Куриное филе
|400 г
|Яйцо
|3 шт.
|Твердый сыр
|150 г
|Помидор
|2 шт.
|Лук
|1 шт.
|Киви
|2–3 шт.
|Майонез
|по вкусу
|Соль
|по вкусу
|Черный перец (молотый)
|по вкусу
Приготовление
- Измельчите лук и залейте его кипятком. Оставьте на 10–15 минут, затем слейте воду. Это поможет избавиться от горечи.
- Отварите мясо в подсоленной воде. Чтобы оно стало более нежным, оставьте его в бульоне до полного остывания. Затем нарежьте на маленькие кусочки.
- На дно тарелки или формы выложите слой филе, слегка приправьте солью и перцем. Сверху распределите отжатый лук и смажьте майонезом.
- Посыпьте натертым на мелкой терке сыром и покройте майонезной сеткой. Нарежьте помидоры мелкими кубиками, слейте сок и выложите следующим слоем. Смажьте майонезом.
- Натрите отварные яйца на крупной терке и посыпьте салат. Оставьте в холодильнике на 2–3 часа, чтобы он хорошо пропитался. Украсьте салат по бокам кружочками киви или посыпьте сверху нарезанным фруктом и зернами граната.
Может показаться, что киви я использую как украшение. Но его легкая кислинка прекрасно оттеняет вкус остальных ингредиентов. Салат получается очень легким и одновременно сытным. Его однозначно стоит попробовать!
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