Что едят в Стране утренней свежести (Корейская кухня)

Китайскую, корейскую и японскую кулинарию объединяет то, что для приготовления блюд обычно используют рис, свежие помидоры и огурцы, редьку, капусту (в том числе и листовую), соевое масло, лапшу, рыбные продукты и дары моря. Большинство первых и вторых блюд отличаются острым вкусом, потому что они готовятся с добавлением чеснока.
Отличительная особенность кухни корейцев — отсутствие в меню привычных для европейца молочных продуктов.
Традиционную национальную кухню Страны утренней свежести (так нередко называют Корею) достойно представляют такие блюда, как хве (у нас это называют проще – ХЕ) , кимчхи, кукса.
Кимчхи из пекинской капусты Фото ru.wikipedia.org
Хве — это излюбленное кушанье корейцев, приготовляемое из кусочков сырой рыбы. Для того чтобы приготовить хве, рыбу кладут в уксус, а после этого смешивают с солью, перцем, чесноком, мелко нарезанными овощами (редькой или морковью). Кимчхи — острое блюдо из овощей, в состав которого входят редька или квашеная листовая капуста. Кукса — лапша из пресного теста, которую умеют готовить в каждом корейском доме. Обычно такая лапша подается вместе с бульоном (мясным или куриным), в который кладут различные специи и приправы: соевый соус, перец, капусту кимчхи (белокочанную капусту)и т.д.
Примечательной особенностью корейской кухни является то, что термическая кулинарная обработка продуктов занимает меньше времени, чем их предварительная подготовка. Овощи, как правило, подаются к столу в тушеном виде, а мясо не так популярно, как рыба. Из всех сортов мяса предпочтение отдается свинине.
Привычное утреннее меню для корейца — каша из риса с медом, чай или напиток из фруктов. Однако на этом трапеза, как правило, не заканчивается: к столу подают более сытные блюда, например суп из говядины и грибов со специями. Корейцы, в отличие от китайцев, довольно редко пьют чай, но вместе с тем являются большими любителями всевозможных кондитерских изделий. Сладости в Корее готовят в основном из фруктов и орехов. Широко используются в кондитерском искусстве груши, яблоки, персики, каштаны, хурма, финики.
В качестве десерта в корейской кухне зачастую подается такой традиционный напиток, как сикхе. Готовится он из риса и масла и имеет сладковатый вкус. Из кукурузных зерен в корейской кухне готовят оксусу чха — то есть чай из кукурузы.
Итак, предлагаем вам попробовать
САЛАТ КИСЛО-СЛАДКИЙ
Корейская кухня отличается кратковременной тепловой обработкой Фото russianlook.com
Требуется: 300 г белокочанной капусты, 1 крупная морковь, 1 апельсин, 2 яблока кисло-сладких сортов, несколько перьев зеленого лука, 2 ст. л. сахарного песка, 100 г консервированных груш, 1 ст. л. свежевыжатого лимонного сока, 4 ст. л. сметаны.
Способ приготовления. Морковь и белокочанную капусту нашинкуйте тонкой соломкой и выложите в миску. Яблоки очистите от кожицы, удалите семена и плодоножки, с апельсина снимите кожуру и нарежьте фрукты мелкими ломтиками. Измельчите зеленый лук. Морковь, капусту, яблоки, апельсины, лук смешайте, посолите и полейте лимонным соком. Консервированные груши нарежьте мелкими кубиками, соедините с сахаром и добавьте в салат. Заправьте его сметаной, еще раз тщательно перемешайте и подавайте к столу.
ЗАКУСКА ИЗ ГРУШ С ОРЕХАМИ
Требуется: 4—5 свежих груш средней величины, 100 г очищенных грецких орехов, 2 ст. л. меда, 1 щепотка имбиря, 2 ст. л. растительного масла.
Способ приготовления. Груши вымойте, удалите сердцевину, очистите от кожицы и разрежьте на две продольные половинки. Грецкие орехи мелко порубите, смешайте с имбирем и медом и выложите эту смесь ложкой на каждую половинку груши. В смазанную маслом сковороду уложите груши и поместите их в умеренно разогретую духовку. Запекайте груши в течение 5—6 минут. Подавайте их к столу охлажденными.
СУП С ГОВЯДИНОЙ ПО-КОРЕЙСКИ (САПСО)
Требуется: 250 г говядины, 4—5 ст. воды, 1 крупная морковь, 200 г белокочанной капусты, 2 средние луковицы, 2 ст. л. растительного масла, 2—3 крупные дольки чеснока, 2 ст. л. саго, 2 ч. л. сахарного песка, 2 ч. л. пшеничной или кукурузной муки, У3 ч. л. черного молотого перца, соль по вкусу.
Способ приготовления. Говядину очистите от пленок и сухожилий, промойте и нарежьте кусочками примерно 2x3 см. Репчатый лук (половину указанного количества) мелко нашинкуйте, добавьте соль, сахар, черный молотый перец и выдерживайте в этой смеси ломтики мяса в течение 2—2,5 часов.
В глубокой сковороде разогрейте растительное масло, положите туда кусочки мяса вместе с выделившимся соком и, добавив немного кипяченой воды, потушите в течение 12—15 минут.
Очищенную от кожицы и нашинкованную тонкой соломкой морковь добавьте к мясу и тушите на этой же сковороде 5—6 минут. Затем положите мелко нарезанную белокочанную капусту, а еще через 3—4 минуты — нашинкованный колечками репчатый лук.
Потушите все это в течение 5 минут, добавляя при необходимости воду. Снимите сковороду с огня, переложите ее содержимое в кастрюлю, залейте кипятком и варите до готовности в течение 15 минут.
Саго промойте, залейте холодной водой и отварите до готовности. Затем добавьте крупу в суп, посолите, положите пшеничную или кукурузную муку, измельченный чеснок и доведите до кипения. Суп готов, подавайте его к столу горячим.
СУП С ГРИБАМИ И РИСОМ
Требуется: 150 г свежих грибов, 200 г свинины, 5—6 ст. воды, 1 куриное яйцо, 1 соленый огурец, 1 ст. л. растительного масла, 2 дольки чеснока, соль по вкусу.
Способ приготовления. Кусок нежирной свинины с косточкой тщательно промойте и залейте холодной водой. Доведите воду до кипения и отваривайте мясо до готовности в течение 1—1,5 часов. Затем выньте мясо из бульона и разрежьте на небольшие кусочки. Свежие грибы очистите, промойте в холодной воде и нарежьте мелкими кубиками. Соленый огурец нарежьте небольшими дольками.
Мясной бульон доведите на сильном огне до кипения. Затем убавьте огонь и посолите бульон. После этого добавьте в него измельченный чеснок, ломтики грибов и огурца, и, наконец, кусочки отварной свинины.
Влейте в суп растительное масло и снова доведите до кипения. Затем добавьте в суп взбитое куриное яйцо, хорошо перемешайте. Через 1—2 минуты снимите суп с огня и подавайте к столу.
РИС С КУРИЦЕЙ И КАЛЬМАРАМИ
Требуется: 1 ст. риса, 4 ст. воды, 100 г мяса кальмаров, 100 г куриного мяса, 1 яйцо, 50 г очищенных грецких орехов, 1 ст. л. водки, 70 г свиного сала, 4 ст. л. соевого масла, 1 крупная луковица, 1—2 дольки чеснока, соль и красный молотый перец по вкусу, 3—4 листика зеленого салата для украшения.
Способ приготовления. Рис тщательно промойте, меняя воду несколько раз. Выложите промытый рис в неглубокую кастрюлю и залейте холодной водой. Доведите до кипения, добавьте соль и варите на среднем огне в течение 25 минут, затем выложите рис в миску и охладите.
Мясо кальмаров отваривайте в течение 30 минут, затем слегка охладите и очистите от пленок. Нарежьте его мелкими кубиками и смешайте с тщательно взбитым яйцом. К кусочкам кальмаров добавьте отварное куриное мясо, нарезанное тонкими полосками, посолите и хорошо перемешайте всю массу. В глубокую сковороду положите нарезанное кубиками свиное сало, растопите его на сильном огне и обжарьте в сале мясо кальмаров и курицы. Продолжительность обжаривания — 10—15 минут. Снимите сковороду с огня и выложите кальмаров и курицу в отдельную миску.
На другой сковороде разогрейте соевое масло и положите туда нарезанный кольцами репчатый лук, отварной рис, влейте водку и продолжайте обжаривать рис с луком в течение 10 минут, время от времени помешивая массу. Затем добавьте обжаренное мясо кальмаров и курицы, измельченные грецкие орехи, красный молотый перец, мелко нарезанный чеснок и тщательно перемешайте. После этого снимите сковороду с огня, выложите рис с кальмарами и курицей на отдельное блюдо и подавайте к столу. Перед подачей рис можно украсить несколькими листиками зеленого салата.
РЫБА ДУШИСТАЯ ПО-КОРЕЙСКИ
Требуется: 600—700 г рыбы, 1 крупная луковица, 3 ст. л. сливочного масла, 2 яйца, 100 г сметаны, 2—3 ст. л. пшеничной муки, черный молотый перец и соль по вкусу, измельченная зелень сельдерея, 2—3 листика зеленого салата для украшения.
Способ приготовления. Мясистую малокостистую рыбу очистите, выпотрошите, удалите голову, хвост и плавники. Посыпьте подготовленные тушки рыбы солью и перцем и оставьте на некоторое время в закрытой посуде.
Растопите на сковороде 1 ст. л. сливочного масла и обжарьте мелко нашинкованный репчатый лук (до золотистого цвета). Яйца сварите вкрутую, очистите и нарежьте мелкими кубиками. Смешайте яйца с обжаренным репчатым луком, нафаршируйте рыбу этой массой и обваляйте каждую тушку в муке. Оставшееся количество сливочного масла растопите и обжарьте рыбу с двух сторон в течение получаса.
Сняв сковороду с огня, выложите жареную рыбу на блюдо, заправьте сметаной и посыпьте мелко нарубленной зеленью сельдерея. Украсьте готовое блюдо листочками зеленого салата и подавайте к столу.
РЫБА С ЛИМОНОМ И ОРЕХАМИ
Требуется: 700—800 г филе морской рыбы (скумбрии, трески, палтуса), 1 небольшой лимон, 4 ст. л. растительного масла, 1/2 ст. очищенных грецких орехов, 100 г панировочных сухарей, 1/2ч. л. черного молотого перца, 1 лавровый лист, 1 корень сельдерея, соль по вкусу.
Способ приготовления. Филе рыбы опустите на несколько секунд в кипяток, затем нарежьте порционными кусками и натрите каждый смесью соли и черного молотого перца.
Из голов рыбы сварите бульон, добавив лавровый лист и корень сельдерея. По окончании варки бульон слегка охладите и процедите.
В глубокой сковороде разогрейте растительное масло, положите туда подготовленные куски рыбы в один слой. Следующий слой — кружочки лимона, затем — снова рыба и т. д. Каждый слой рыбы пересыпается измельченными грецкими орехами и панировочными сухарями. Выложив слоями всю рыбу, добавьте 1 ст. рыбного бульона и поставьте сковороду в умеренно разогретую духовку. Запекайте рыбу в течение 25—30 минут. К столу блюдо подавайте горячим. В
САЛАТ ИЗ ЯБЛОКА С ТВОРОГОМ
В миске смешать творог (400г.), сливки( 200 г), сахар и немного соли (по вкусу).
Масса должна иметь консистенцию сметаны. Изюм (190г) предварительно замочить. Яблоки (750г) нарезать кусочками, из персиков (170г) вынуть косточки и тоже нарезать.
Смешать все компоненты с творожным соусом. Переложить в салатницу и украсить изюмом и консервированными вишнями (1 стакан): вишни разделить на две половинки и удалить косточки; на каждую половинку вишни положить по изюминке.
ТРАДИЦИОННЫЕ КОРЕЙСКИЕ НАПИТКИ
Оксусу чха делают из высушенных на солнце кукурузных зерен Фото ru.wikipedia.org
ОКСУСУ ЧХА ( «чай из кукурузы»)
корейский традиционный напиток, приготовляемый из кукурузных зёрен. Для приготовления оксусу чха кукурузные зёрна высушивают на солнце, а затем обжаривают на сковороде до коричневого цвета. Обжаренные зёрна заваривают в кастрюле до приобретения золотистого цвета. Иногда в оксусу чха добавляют сахар по вкусу, хотя чай сам по себе обладает сладковатым вкусом.
СИКХЕ
Корейский традиционный напиток, обладающий приятным сладковатым вкусом и подающийся на дессерт. Из-за своего вкуса "сикхе" иногда называют "сладким вином" или "рисовым пуншем". "Сикхе" изготавливают из очищенного риса и солода. Предки корейцев любили после трапезы насладиться этим рисовым напитком, который оказывает благотворительное действие на пищеварение. Кроме того, раньше зимой в "сикхе" добавляли кедровые орешки. Сейчас "сикхе" подают в некоторых корейских ресторанах в качестве дессерта после еды. Кроме того, "сикхе" в банках можно легко приобрести в любом магазине. Дома "сикхе" готовят обычно на праздники, а в последнее время его часто пьют во время посещения сауны. Способ приготовления: очищенный клейкий рис смешивают с солодом и ферментируют. После окончания ферментации основную часть рисовых зерен убирают, добавляют сахар и имбирь, варят и подают охлажденным.
Приятного аппетита!
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