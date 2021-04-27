Рецепты странных блюд, которые съедают за 5 минут и просят добавки

Все мы пользуемся рецептами, которые перешли к нам от мам и бабушек. Или берем их из кулинарных книг. Но некоторые рождаются сами. Обычно это происходит, когда в доме еды немного, а надо накормить большую компанию. Или, наоборот, когда чего-то слишком много и приходится это множество пихать в разные блюда, чтобы оно не испортилось.

Курица с ананасом и кабачком

Обычно мы готовим курицу с ананасом, и многим нравится это сочетание. Кабачок я добавила к этой сладкой парочке, когда случился какой-то совершенно дикий урожай этого овоща. Все родственники, друзья и знакомые не знали, что с ним делать и завалили этим натурпродуктом и меня. Пришлось изобретать велосипед.

Получилось очень вкусное и даже где-то диетическое блюдо, если, конечно, не брать во внимание чеснок и приправы, которые не всем подходят. Коллеги на работе не просто съели, а, буквально, сожрали мое изобретение, и переписали себе рецепт. Сразу отмечу, почему блюдо странное. Потому что оно нравится женщинам и не очень — мужчинам. Возможно, оно просто для них слишком легкое.

Гоовится все очень просто. Режем на кубики куриную грудку, один кабачок среднего размера и ананасы из банки. Греем растительное масло и бросаем туда куриное мясо, когда оно схватится и побелеет, добавляем кубики кабачка и ананаса и, накрыв крышкой, благополучно «забываем» про наше блюдо минут на 25-30.

Пока оно тихо млеет на среднем огне, почистим и подавим (или натрем, кому как нравится) чеснок. Я беру много, минимум — половину средней головки, но такая нагрузка подойдет не для любого ЖКТ, поэтому, делайте на свой вкус. Когда наше блюдо потушится, бросаем в него раздавленные дольки чеснока, сухой имбирь, немного черного перца и наливаем соевый соус. Последний ингредиент — на любителя, можете его не добавлять, потому что и без него получается замечательно. Но я лью соевый соус, хотя бы пару столовых ложек, так блюдо получает «восточинку», которая мне нравится.

Омлетопеканка

А вот этот странный рецепт как раз подходит для мужского метаболизма. Например, для четырех щелкающих клювами человек, один из которых взрослый дяденька, а трое — подростки, имеющие вместо желудков черные дыры. Итак, если у вас из продуктов всего понемногу, вы можете их быстро накормить, как это не раз делала я.

Все ингредиенты и их количество — «на глаз», я ведь понятия не имею, что лежит в вашем холодильнике. Берем большую сковородку, разогреваем на ней растительное масло и бросаем жарить кубики картофеля (если ее нет, смело берите вчерашние холодные макароны). Когда картошка (макароны) поджарится, кидаем сюда же лук и нарезанную кусочками колбасу. Потом добавляем порезанные помидоры и (или) красный перец. Когда вся это оглушительно пахнущая начинка пережарится, убавляем огонь и вливаем сюда несколько (лучше побольше, штук 6-8) яиц, взбитых с молоком. Накрываем крышкой и не пристаем к «яичнице» минут 10. Это еще не все. Когда наше блюдо схватится и начнет матереть, щедро насыплем сверху натертый сыр. И нарезанную зелень, если конечно, она завалялась в вашем холодильнике.

Все. Омлетопеканка готова. Зовите голодных домочадцев. И хлебушка им порежьте, чтобы было посытнее. Это блюдо более чем странное для женщин. Потому что здесь столько калорий, что от него можно потолстеть, только посмотрев на него из-за угла.

Странный винегрет

Этот простой рецепт получился в результате забавной ошибки одного начинающего кулинара — моего родственника. Итак, какие продукты у нас входят в состав классического винегрета? Картошка, морковка, свекла, соленый огурец, зеленый горошек, лук, растительное масло.

Как вы думаете, что можно добавить в это сбалансированное многими десятилетиями содружество, чтобы привычный вкус винегрета стал свежим и неожиданным? Оказывается — свежий огурец! Да-да, вот так вот! И соленый здесь огурец присутствует и свежий! И все, винегрет заблагоухал, он стал вкусным и интересным. Кстати, можно еще и зеленый лук добавить, до кучи, чтобы совсем забористо получилось. И если раньше мы винегрет доедали в течение нескольких дней, то сейчас, «ошибочный» салат не успевает «дожить» до конца ужина.

В общем, пробуйте, вот что я хотела сказать. Смотрите на еду под другим углом. Конечно, это страшно делать и иногда просто жалко переводить продукты на всякие эксперименты. Но вдруг и у вас случится какой-то грандиозный урожай и вам придется этот продукт пихать в разные блюда, чтобы не пропал?