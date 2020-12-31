Легкие салаты на Новый год: дешевле, полезнее и не хуже оливье

Одним из ключевых моментов праздничного вечера становится подготовка особенного ужина с любимыми блюдами. А когда на столе множество вкусных салатов, закусок и десертов, многим бывает сложно удержаться, чтобы не съесть лишнего.





Салат на Новый год может быть не только вкусным и красивым, но и полезным



Кто из нас не сталкивался с тяжестью в животе после вчерашних излишеств? Чтобы этого избежать, достаточно скорректировать меню на Новый год, добавив блюда с элементами особого назначения. Наша подборка полезных, вкусных и по-праздничному нарядных салатов вам в помощь!

Салаты с тыквой

Неожиданно? Многие почему-то не рассматривают тыкву в качестве подходящего ингредиента для приготовления праздничного блюда. Однако этот всесезонный овощ вкусен, полезен и ярок, калорийность у него небольшая при довольно богатом составе, в том числе при высоком содержании клетчатки. Сырая тыква хорошо сочетается с яблоком и краснокочанной капустой, запеченная — с орехами, нутом, листовыми салатами. Предлагаем два варианта.





С запеченной тыквой и орехами



Салат с запеченной тыквой



Ингредиенты

Тыква очищенная — 300 г

Смесь листовых салатов (айсберга, латука), руколы — 2 горсти

Орех пекан — 50 г

Зерна граната — 2 ст. ложки

ложки Вяленая вишня — 2 ст. ложки



Для заправки

Красное вино — 2 ст. ложки

Мед — 1 ч. ложка



Приготовление

Тыкву запекаем в духовке, затем (после остывания) нарезаем кубиками. Салат моем, обсушиваем на полотенце, рвем руками или нарезаем: сильно мельчить не нужно. Для заправки смешиваем вино и мед, при желании можно добавить немного кунжута, он не помешает в этом блюде. На плоской тарелке раскладываем салат, поверх него тыкву, пекан — половинками или четвертинками ядра, равномерно распределяем вяленую вишню. Чайной ложечкой аккуратно все поливаем заправкой, а затем рассыпаем зерна граната.

Из сырой тыквы с яблоком и морковью





Салат из сырой тыквы с яблоком



Ингредиенты

Мякоть тыквы — 400 г

Морковь — 200 г

Яблоки — 200 г

Сок половины лимона

Соль — по вкусу



Приготовление

Нужно заметить, что больше всего вы и ваши гости обрадуетесь этому салату на следующий день после празднества. Очищаем тыкву и морковь и натираем на крупной терке или овощерезке для корейской морковки. Яблоко натираем в последнюю очередь. По вкусу добавляем соль или сахар, можно посыпать тыквенными семечками или орехами. Далее выжимаем лимон и смешиваем ингредиенты.

Салаты с зеленой редькой

Этот продукт тоже не очень жалуют при планировании праздничного меню, а зря. Зеленая редька отлично сохраняет свои свойства в зимнее время, и потому из нее можно приготовить сочные и полезные салаты, которые к тому же очень хорошо влияют на пищеварение. Предлагаем вам два варианта — один будет хорош как самостоятельное блюдо, второй лучше подавать в дополнение к запеченному мясу или птице.





Маргеланская редька способствует пищеварению

С говядиной и жареным луком

Если вы сомневаетесь, что сочетание удачное, просто поверьте — и сделайте хотя бы разок. Этот салат наверняка займет достойное место на столе и прочно обоснуется в вашей кулинарной книге.



Ингредиенты

Редька маргеланская — 300 г

Говядина отварная — 300 г

Лук репчатый — 200 г

Масло растительное для обжаривания

Майонез для заправки, лучше домашнего приготовления

Соль

Перец





Редька придаст салату свежесть и сочность



Приготовление

Редьку нужно очистить и натереть на терке для корейской морковки. Другой вариант — порезать тонкими ломтиками, а затем — тоненькими брусочками, присолить. Лук режем полукольцами и обжариваем до золотистого цвета на небольшом количестве растительного масла без запаха. Отварное мясо нарезаем тонкими длинными брусочками поперек волокон. Смешиваем овощи и мясо, перчим по вкусу, заправляем совсем небольшим количеством майонеза.

С редькой и морковью

Это сочетание овощей выглядит очень свежо и хорошо подходит к мясным блюдам. Гарнир получается яркий и сочный.





Корнеплоды лучше потереть на терке для корейской морковки



Ингредиенты

Редька маргеланская — 200 г

Морковь — 200 г



Приготовление

Корнеплоды очистить и натереть на терке для корейской морковки. Перемешать.



Если добавить 1 среднее яблоко, сбрызнуть лимоном и заправить небольшим количеством майонеза или растительного масла, то получится самостоятельный салатик.

Салаты со свеклой

Каждая хозяйка знает о пользе свеклы для пищеварения. Однако продукт этот часто считается слишком простым и будничным, чтобы появиться на праздничном столе. Предлагаем вам рецепты салатов, которые, с одной стороны, дадут фору многим другим, а с другой — станут залогом хорошего самочувствия на следующий день.





Свеклу для салатов лучше запекать, а не варить



Чтобы свекла показала все, на что способна, не варите ее, а запеките. Для этого промойте корнеплод со щеткой, просушите, заверните в фольгу и отправьте в прогретую до 180...200°C духовку. Свекла средних размеров запекается 40-50 минут. Ее можно приготовить заранее — и хранить в холодильнике 2-3 дня, не разворачивая фольгу.

С апельсином и руколой

Сочетание вкусов в этом салате очень необычное. Вроде бы все продукты — привычные, но вместе они заиграют новыми оттенками.





Салат с запеченной свеклой и апельсинами



Ингредиенты

Свекла запеченная — 2 большие или 4 маленькие

Апельсины — 2 шт.

Рукола — 2 пучка

Кинза (по желанию) — 2 ст. ложки нарезанной

Грецкие орехи — ¼ стакана (нарезанных)



Для заправки

Сок апельсиновый (лучше — свежевыжатый) — 1 ст. ложка

Уксус бальзамический — 1 ч. ложка

Уксус винный (красный) — 1 ст. ложка

Масло растительное — 4 ст. ложки

Соль

Перец по вкусу



Приготовление

Апельсины очищаем, разделяем на дольки, удаляем с них пленки. Режем каждую дольку на 2-3 части (в зависимости от размеров). Свеклу очищаем и режем ломтиками. В отдельной посуде смешиваем ингредиенты для заправки. В идеале в качестве масляной составляющей лучше всего взять 3 ст. ложки масла виноградных косточек — и 1 ст. ложку оливкового (первого отжима), но можно использовать подсолнечное рафинированное. Попробуйте заправку и при желании добавьте апельсиновый сок или уксус — так, чтобы вам было вкусно.



Перемешиваем свеклу с 1 ст. ложкой заправки, руколу — отдельно с 3 ст. ложками, раскладываем овощи на блюде: сначала руколу, поверх нее свеклу. Затем выкладываем апельсины и поливаем все оставшейся заправкой. Сверху посыпаем кинзой (по желанию) и грецкими орехами — и подаем.





Фруктовые салаты

Фрукты содержат большое количество клетчатки. Пищевые волокна (которые не перевариваются) хорошо стимулируют работу ЖКТ. Самые активные в этом плане — сливы, яблоки, грейпфруты, инжир, ананасы, киви. Кроме очевидной пользы, фруктовые салаты очень вкусны, они красиво выглядят на столе и особенно привлекательны в зимнее время. Приготовить их можно порционно (в бокалах или креманках) или перемешав ингредиенты в общем салатнике. В качестве заправки с фруктами отлично сочетается йогурт.

Из фруктов и йогурта





Фруктовый салат с йогуртом



Ингредиенты

Груша — 1 шт.

Яблоко — 1 шт.

Персик — 250 г

Банан — 1 шт.

Зерна граната — 2 ст. ложки

Йогурт — 100 мл



Приготовление

У груши и яблока удаляем сердцевину, персик освобождаем от косточки. Для этого салата можно взять консервированные половинки персиков в сиропе. Нарезаем кубиками. Банан очищаем, режем ломтиками. Все фрукты перемешиваем и заливаем йогуртом. Он может быть натуральным или фруктовым — хорошо подходит клубничный, особенно если яблоко кислое или салат рассчитан на детей. Блюдо можно приготовить за пару часов до подачи — а перед тем как поставить на стол, посыпать зернами граната.

Порционный салат с киви и ананасом





Порционный фруктовый салат



Ингредиенты

Ананас — 250 г

Банан — 1 шт.

Киви — 2 шт.

Апельсин — 1 шт.

Йогурт — 150 мл



Приготовление

Все фрукты необходимо помыть и очистить, апельсин разобрать на дольки и снять с них жесткую пленку. Ананас можно взять в виде консервированных колец в сиропе. Нарезаем кубиками ананас, киви, дольки апельсина и банан, все перемешиваем. В порционные бокалы кладем на дно немного йогурта, сверху — смесь фруктов. Такой салат лучше подавать сразу, пока бананы не успели потемнеть. Либо можно заранее подготовить все фрукты, кроме них, в бокалы разложить йогурт и прикрыть пищевой пленкой. Перед подачей нарезаем банан, перемешиваем все фрукты и раскладываем в бокалы.