“Ракушки”, фаршированные мясом и сыром - сытно и вкусно!

Сегодня я хочу предложить вам очень простой вариант пасты - большие "ракушки", фаршированные сытной мясной начинкой!





Сложность: 3/10

Время приготовления: 1 час

Количество порций: 3-4

Ингредиенты:

Мясной фарш (я использовала говяжий) - 300 г

Сыр сулугуни - 100 г

Оливки - 2 ст.л.

Тертые помидоры - 400 мл

Паста "ракушки" - 16 шт.

Масло оливковое - 2 ст.л.

Лук - 1 шт.

Чеснок - 2 зубчика

Томатная паста - 2 ст.л.

Петрушка свежая - горсть

соль, перец - по вкусу





Приготовление:



Пасту отварите в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке, но до состояния аль-денте, то есть, не доваривая пару минут до полной готовности, откиньте "ракушки" на дуршлаг и дайте им подсохнуть.





А тем временем можно заняться начинкой! Порезанные лук и чеснок обжарьте в двух столовых ложках оливкового масла пять минут, затем добавьте мясной фарш, посолите, поперчите по вкусу и продолжайте обжаривать содержимое сковородки еще десять минут, помешивая. Добавьте томатную пасту, рубленую петрушку и тертый сыр, хорошенько размешайте и снимите сковороду с плиты.





Оливки порежьте мелко, смешайте с тертыми помидорами, слегка подсолите и вылейте соус в жаропрочную форму. Нашпигуйте "ракушки" начинкой и разместите их поверх соуса в форму.

Запекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке полчаса. Форму лучше закрыть фольгой. Вот и готовое блюдо!Можно слегка посыпать ракушки рубленой петрушкой и тертым сыром и наслаждаться вкусным блюдом!Надо ли говорить, как это аппетитно? Роскошный мясной вкус, мягкость пасты и сыра, свежая кислинка томатов и нотки петрушки - прекрасный ансамбль на вашей кухне. Ну и приятное разнообразие - паста в форме ракушек!

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