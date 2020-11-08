Напитки Казановы: 2 рецепта для укрепления мужской силы

Готовятся эти напитки на основе грецких орехов, целебная сила которых была известна еще в древней Спарте. Если регулярно их употреблять, то это не только улучшит работу всех внутренних органов, но и усилит потенцию.
Спартанское молоко
Этот напиток был в рационе мальчиков Древней Спарты.
Ингредиенты
- Грецкие орехи – 10 шт.
- Кипяченая вода – 100 мл
- Мед – 1- 2 ч.л
Способ приготовления
- Ядра 10 грецких орехов заливаем холодной кипяченой водой и настаиваем 2 часа.
- Затем добавляем по вкусу мед и угощаем любимого.
Ореховое молочко
В грецких орехах есть витамины группы А, Е, В, Р, С, минеральные вещества (калий, натрий, фосфор, железо, магний, кальций, йод). А это значит, что витаминную поддержку с таким напитком получит весь организм!
Ингредиенты
- Грецкие орехи – 1 ст.
- Финики – 6-8 шт.
- Вода – 4 ст.
- Ваниль (натуральная) – по вкусу
Способ приготовления
- Орехи измельчаем в блендере, заливаем их стаканом кипяченой охлажденной воды.
- Даем настояться 30 мин. Затем добавляем остальную воду и хорошенько взбиваем блендером.
- Отдельно мелко нарезаем финики и добавляем их в ореховую смесь.
- Приправляем ванилином – лучше не использовать искусственные заменители (ванильный сахар или ванили). Воспользуйтесь стручком ванили для ароматизации напитка.
- Все перемешиваем и оставляем еще на 40 мин.
- Процеживаем и угощаем любимого Казанову.
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