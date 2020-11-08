Напитки Казановы: 2 рецепта для укрепления мужской силы

Готовятся эти напитки на основе грецких орехов, целебная сила которых была известна еще в древней Спарте. Если регулярно их употреблять, то это не только улучшит работу всех внутренних органов, но и усилит потенцию.

Спартанское молоко

Этот напиток был в рационе мальчиков Древней Спарты.

Ингредиенты

Грецкие орехи – 10 шт.

Кипяченая вода – 100 мл

Мед – 1- 2 ч.л

Способ приготовления

Ядра 10 грецких орехов заливаем холодной кипяченой водой и настаиваем 2 часа. Затем добавляем по вкусу мед и угощаем любимого.

Ореховое молочко

В грецких орехах есть витамины группы А, Е, В, Р, С, минеральные вещества (калий, натрий, фосфор, железо, магний, кальций, йод). А это значит, что витаминную поддержку с таким напитком получит весь организм!

Ингредиенты

Грецкие орехи – 1 ст.

Финики – 6-8 шт.

Вода – 4 ст.

Ваниль (натуральная) – по вкусу

Способ приготовления