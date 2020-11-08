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Напитки Казановы: 2 рецепта для укрепления мужской силы

Готовятся эти напитки на основе грецких орехов, целебная сила которых была известна еще в древней Спарте.  Если регулярно их употреблять, то это не только улучшит работу всех внутренних органов, но и усилит потенцию.

Напитки Казановы: 2 рецепта для укрепления мужской силы

Спартанское молоко

Этот напиток был в рационе мальчиков Древней Спарты.

Ингредиенты

  • Грецкие орехи – 10 шт.
  • Кипяченая вода – 100 мл
  • Мед – 1- 2 ч.л

Способ приготовления

  1. Ядра 10 грецких орехов заливаем холодной кипяченой водой и настаиваем 2 часа.
  2. Затем добавляем по вкусу мед и угощаем любимого.

Напитки Казановы: 2 рецепта для укрепления мужской силы

Ореховое молочко

В грецких орехах есть витамины группы А, Е, В, Р, С, минеральные вещества (калий, натрий, фосфор, железо, магний, кальций, йод). А это значит, что витаминную поддержку с таким напитком получит весь организм!

Ингредиенты

  • Грецкие орехи – 1 ст.
  • Финики – 6-8 шт.
  • Вода – 4 ст.
  • Ваниль (натуральная) – по вкусу

Способ приготовления

  1. Орехи измельчаем в блендере, заливаем их стаканом кипяченой охлажденной воды.
  2. Даем настояться 30 мин. Затем добавляем остальную воду и хорошенько взбиваем блендером.
  3. Отдельно мелко нарезаем финики и добавляем их в ореховую смесь.
  4. Приправляем ванилином – лучше не использовать искусственные заменители (ванильный сахар или ванили). Воспользуйтесь стручком ванили для ароматизации напитка.
  5. Все перемешиваем и оставляем еще на 40 мин.
  6. Процеживаем и угощаем любимого Казанову.

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