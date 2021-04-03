Минтай в хлебной шубе: хоть на ужин, хоть на обед

Здравствуйте, уважаемые читатели канала "Готовим с Калниной Натальей"! Приветствую своих постоянных гостей, а также всех тех, кто заглянул ко мне впервые!

Сегодня хочу поделится рецептом минтая в хлебной шубе. Благодаря этому рецепту Вы полюбите минтай однозначно. Рыбка получается очень нежной, сочной и с хрустящей хлебной корочкой. Получается абсолютно шикарный ужин, к которому нечего добавить, и из него нечего убрать, если только овощной салатик.

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Рецепт:

минтай -1 кг

лук -2шт (500г)

хлеб -250г

лимонный сок – 6ст.л.

растительное масло -6-8ст.л.

черный перец – по вкусу

соль -1ч.л.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Берем минтай у меня 1 кг помоем, убираем все лишнее, отрежем плавники. Две больших луковицы у меня весом 500 грамм порежем полукольцами.

Берем хлеб, лучше всего брать несвежий, хотя бы вчерашней выпечки. По весу у меня 250 грамм, порежем кубиками, кладем в блендер вливаем растительное масло 4-5 ст.л., сок лимона 2-3 ст.л. и пробиваем блендером до крошки.

Берем противень подходящий смазываем маслом, кладем на дно лук, посыпаем солью, черным перцем, теперь кладем минтай, посыпаем солью, я на 1 кг минтая добавляю 1 ч.л. соли. Добавляем специи по вкусу, я добавляю только черный перец и обязательно поливаем соком лимона примерно 5-6 ст.

л. или по вкусу.

Поливаем растительным маслом 2-3 ст.л.

Сверху кладем хлебную крошку, равномерно распределяем.

Ставим в духовку, выпекаем при 200 градусах 35-40 минут.

Благодаря луку и хлебной крошки минтай получается сочным и вкусным, особенно в дополнение с хрустящем хлебным верхом.