Сырные палочки из лаваша: со сковороды аппетитнее

В симфонии вкуса, создаваемой кушаньем под названием сырные палочки, начинка играет первую скрипку. Палочки даже внешне напоминают блинчики и являются идеальным закусочным блюдом: они просты в изготовлении, не пачкают руки и позволяют быстро утолить голод в походных условиях.

Сыр по желанию дополняют чесноком, мелкими кусочками вяленых или маринованных овощей, ореховой крошкой, семенами кунжута, кориандром. В качестве начинки можно использовать мягкий рассольный сыр с зеленью. Начинку надо тщательно «упаковать» в тончайший лавашный лист, чтобы не подгорела на сковороде.

Состав:

лаваш – 1 шт.;

сыр – 200 г;

яичный желток – 1 шт.;

яичный белок – 1 шт.;

петрушка (зелень) – 3 веточки;

растительное масло – 3 ст. л.

Приготовление:

1. Измельчите зелень. Сыр натрите. Смешайте: зелень и сыр с яичным желтком.

2. Разрежьте лаваш на квадраты, стороной примерно 13 см.

Выложите пару ложек начинки на самый край квадрата, а его концы смажьте яичным белком.

3. Аккуратно сверните квадратик лаваша рулетом.

4. Разогрейте масло в сковороде. Выкладывайте палочки на сковороду швом вниз. Жарьте рулеты по несколько минут с каждой стороны.

5. Выложите палочки на салфетки, чтобы убрать лишний жир.