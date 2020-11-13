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Сырные палочки из лаваша: со сковороды аппетитнее

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В симфонии вкуса, создаваемой кушаньем под названием сырные палочки, начинка играет первую скрипку. Палочки даже внешне напоминают блинчики и являются идеальным закусочным блюдом: они просты в изготовлении, не пачкают руки и позволяют быстро утолить голод в походных условиях.

Сыр по желанию дополняют чесноком, мелкими кусочками вяленых или маринованных овощей, ореховой крошкой, семенами кунжута, кориандром. В качестве начинки можно использовать мягкий рассольный сыр с зеленью. Начинку надо тщательно «упаковать» в тончайший лавашный лист, чтобы не подгорела на сковороде.

Состав:

  • лаваш – 1 шт.;
  • сыр – 200 г;
  • яичный желток – 1 шт.;
  • яичный белок – 1 шт.;
  • петрушка (зелень) – 3 веточки;
  • растительное масло – 3 ст. л.

Приготовление:

1. Измельчите зелень. Сыр натрите. Смешайте: зелень и сыр с яичным желтком.

Сырные палочки из лаваша: со сковороды аппетитнее

Сырные палочки из лаваша: со сковороды аппетитнее

2. Разрежьте лаваш на квадраты, стороной примерно 13 см.

Выложите пару ложек начинки на самый край квадрата, а его концы смажьте яичным белком.

Сырные палочки из лаваша: со сковороды аппетитнее

3. Аккуратно сверните квадратик лаваша рулетом.

Сырные палочки из лаваша: со сковороды аппетитнее

4. Разогрейте масло в сковороде. Выкладывайте палочки на сковороду швом вниз. Жарьте рулеты по несколько минут с каждой стороны.

Сырные палочки из лаваша: со сковороды аппетитнее

5. Выложите палочки на салфетки, чтобы убрать лишний жир.

Сырные палочки из лаваша: со сковороды аппетитнее

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