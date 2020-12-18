Вот как надо готовить капусту: вкуснейшее блюдо из копеечных ингредиентов

Капуста — уникальный продукт, из которого можно приготовить огромное количество блюд. Делимся с вами очень необычным способом приготовления капусты в духовке. Блюдо получается универсальным: его можно использовать и как самостоятельное блюдо и как гарнир. Запечённую капусту можно есть и в холодном и в горячем виде.

Для приготовления необходимы следующие ингредиенты:

капуста — 700 гр;

молоко — 150 мл;

яйцо — 1 шт;

крахмал — 1 ч.л. без горки;

соль, специи — по вкусу.

Нарежьте капусту на крупные кусочки и переложите в кастрюлю.

Посолите капусту и залейте кипятком. Поставьте кастрюлю на огонь и варите капусту 5 минут, а затем слейте воду. Переложите капусту в форму для запекания.

Для приготовления заливки для капусты в небольшом количестве молока растворите крахмал.

Влейте оставшееся молоко, добавьте яйцо и специи по вкусу. Перемешайте вилкой все ингредиенты.

Полученной смесью залейте капусту. Закройте емкость для запекания фольгой и поместите блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Капусту необходимо готовить еще 20 минут с того момента, как закипит жидкость.

Чтобы капуста подрумянилась сверху, снимите фольгу и поставьте блюдо в духовку еще на 5 минут.

Запеченная капуста имеет приятный сливочный вкус и чудесный аромат.

Подробное описание рецепта представлено на видео: