БУДЕТ ВКУСНО!

129 725 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара Аристархова18 декабря, 4:29
    Спасибо за хорошую подборку салатов!!!Нарядные салаты н...
  • Нина РиккертШтирл (Риккерт)17 декабря, 9:47
    Спасибо за рецепт!Маринованные шамп...
  • liutik Федотова17 декабря, 8:43
    Отличный рецепт. Спасибо. обязательно попробую. Отдельное спасибо за подробное описание и фото.Торт «Сметанник» ...

Вот как надо готовить капусту: вкуснейшее блюдо из копеечных ингредиентов

Капуста — уникальный продукт, из которого можно приготовить огромное количество блюд. Делимся с вами очень необычным способом приготовления капусты в духовке. Блюдо получается универсальным: его можно использовать и как самостоятельное блюдо и как гарнир. Запечённую капусту можно есть и в холодном и в горячем виде.

Для приготовления необходимы следующие ингредиенты:

  • капуста — 700 гр;
  • молоко — 150 мл;
  • яйцо — 1 шт;
  • крахмал — 1 ч.л. без горки;
  • соль, специи — по вкусу.

Нарежьте капусту на крупные кусочки и переложите в кастрюлю.

304

Посолите капусту и залейте кипятком. Поставьте кастрюлю на огонь и варите капусту 5 минут, а затем слейте воду. Переложите капусту в форму для запекания.

Для приготовления заливки для капусты в небольшом количестве молока растворите крахмал.

Вот как надо готовить капусту: вкуснейшее блюдо из копеечных ингредиентов

Влейте оставшееся молоко, добавьте яйцо и специи по вкусу. Перемешайте вилкой все ингредиенты.

Вот как надо готовить капусту: вкуснейшее блюдо из копеечных ингредиентов

Полученной смесью залейте капусту. Закройте емкость для запекания фольгой и поместите блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Капусту необходимо готовить еще 20 минут с того момента, как закипит жидкость.

Чтобы капуста подрумянилась сверху, снимите фольгу и поставьте блюдо в духовку еще на 5 минут.

Вот как надо готовить капусту: вкуснейшее блюдо из копеечных ингредиентов

Запеченная капуста имеет приятный сливочный вкус и чудесный аромат.

Подробное описание рецепта представлено на видео:

 

 

Ссылка на первоисточник
овощные блюда
Обсудить

Картина дня

наверх