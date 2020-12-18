Вот как надо готовить капусту: вкуснейшее блюдо из копеечных ингредиентов

Капуста — уникальный продукт, из которого можно приготовить огромное количество блюд. Делимся с вами очень необычным способом приготовления капусты в духовке. Блюдо получается универсальным: его можно использовать и как самостоятельное блюдо и как гарнир. Запечённую капусту можно есть и в холодном и в горячем виде.
Для приготовления необходимы следующие ингредиенты:
- капуста — 700 гр;
- молоко — 150 мл;
- яйцо — 1 шт;
- крахмал — 1 ч.л. без горки;
- соль, специи — по вкусу.
Нарежьте капусту на крупные кусочки и переложите в кастрюлю.
Посолите капусту и залейте кипятком. Поставьте кастрюлю на огонь и варите капусту 5 минут, а затем слейте воду. Переложите капусту в форму для запекания.
Для приготовления заливки для капусты в небольшом количестве молока растворите крахмал.
Влейте оставшееся молоко, добавьте яйцо и специи по вкусу. Перемешайте вилкой все ингредиенты.
Полученной смесью залейте капусту. Закройте емкость для запекания фольгой и поместите блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Капусту необходимо готовить еще 20 минут с того момента, как закипит жидкость.
Чтобы капуста подрумянилась сверху, снимите фольгу и поставьте блюдо в духовку еще на 5 минут.
Запеченная капуста имеет приятный сливочный вкус и чудесный аромат.
Подробное описание рецепта представлено на видео:
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