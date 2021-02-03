Крумплилевеш (Krumplileves)

Крумплилевеш (венг. Krumplileves) — это очень простой и быстрый картофельный суп с колбасой, очень популярный в венгерской кухне.
Он достаточно густой, очень сытный и приходится весьма кстати в холодное время года. Крумплилевеш и насытит, и согреет и не займет много времени для приготовления. Всего-то потребуется около получаса, и это включая подготовку и нарезку продуктов.
Еще приятно то, что нет каких-либо строгих требований к ингредиентам, вместо варено-копченой колбасы можно смело использовать нарезанные кусками купаты или просто обойтись фрикадельками. Но колбаса придает супу легкий аромат дымка.
Если совсем нет желания использовать мясную составляющую, то можно обойтись и без нее. Состав и количество овощей также может варьироваться.
Для венгерского супа Крумплилевеш понадобится
На 3 порции
- Картофель. 3 средних клубня.
- Варено-копченая колбаса. 100-150 гр. Лучше всего подойдет краковская.
- Репчатый лук. 1 шт.
- Морковь. 1 шт.
- Чеснок. 2-4 зубчика.
- Сельдерей. 1 стебель (опционально).
- Лавровый лист. 1 шт.
- Мука. 2 столовые ложки.
- Паприка. 1 столовая ложка.
- Соль. По вкусу.
- Черный молотый перец. По вкусу.
- Копченая паприка. По вкусу (опционально).
- Хлопья чили. По вкусу (опционально).
- Растительное масло. 4-5 столовых ложек.
Для подачи
- Сметана.
- Винный или яблочный уксус. 6%. По вкусу и желанию.
- Зелень.
- Хлеб.
Готовим венгерский картофельный суп с колбасой Крумплилевеш
Морковь чистим и нарезаем небольшими кусочками. Репчатый лук очищаем и нарезаем мелким кубиком. Также небольшими кусочками нарезаем стебель сельдерея, если вы его используете.
Чеснок чистим и мелко нарезаем ножом. Не пользуйтесь прессом для чеснока, в данном рецепте это совсем не нужно.
Заодно сразу нарезаем зелень для подачи.
Колбасу нарезаем тонкими кругами. Большую часть нарезки нарезаем на четвертинки, чтобы было удобнее есть, а остальное будет использоваться, скорее, как пущее украшение супа в тарелке.
Картофель нарезаем небольшими кусочками.
В кастрюле или, что удобнее, в сотейнике, разогреваем 1 столовую ложку растительного масла и выкладываем колбасу.
При частом помешивании быстро обжариваем колбасу до легкой золотистой корочки.
Выкладываем колбасу на тарелку и в то же масло, что осталось в сотейнике, выкладываем нарезанные лук, сельдерей и морковь.
Солим и перчим по вкусу, учитывая что соль и перец для всего объема супа.
Также часто помешивая, обжариваем до мягкости моркови, после чего всыпаем нарезанный чеснок.
Перемешиваем, еще с минуту обжариваем и добавляем в сотейник нарезанную картошку, обжаренную колбасу и лавровый лист.
Заливаем все 1 литром воды (может потребоваться немного больше, овощи должны быть с запасом покрыты водой) или бульоном, если хотите совсем насыщенный вкус.
Доводим будущий Крумплилевеш до кипения, снижаем нагрев и под крышкой варим до готовности картошки. Поскольку куски картофеля маленькие, то вряд-ли это займет более 10-15 минут.
Пока варится картошка, в сковородке разогреваем оставшееся растительное масло и всыпаем в него муку.
Постоянно помешивая, обжариваем муку в масле до достаточно сильного изменения цвета. После чего обязательно снимаем сковородку с огня и всыпаем паприку. В этот момент можно также добавить и копченую паприку, и хлопья чили, если вы хотите сделать суп более острым.
Если не снять сковородку с плиты, то паприка сразу начнет пригорать.
Быстро и тщательно перемешиваем муку с паприкой.
К этому моменту картофели или уже сварился, или во-вот сварится.
Выкладываем в сотейник муку с паприкой и очень тщательно размешиваем, чтобы не было комков
Варим суп еще примерно 5 минут, убеждаемся в готовности картошки и выключаем огонь. Удаляем лавровый лист и даем супу настояться минут 10.
Вот и все. Крумплилевеш — венгерский картофельный суп с колбасой готов.
Разливаем суп по тарелкам, обязательно в тарелку добавляем сметану и нарезанную зелень. Венгры любят еще влить в суп немного слабого винного или яблочного уксуса.
К супу подаем деревенский хлеб, нарезанный крупными ломтями.
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