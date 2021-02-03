Крумплилевеш (Krumplileves)

Крумплилевеш (венг. Krumplileves) — это очень простой и быстрый картофельный суп с колбасой, очень популярный в венгерской кухне.

Он достаточно густой, очень сытный и приходится весьма кстати в холодное время года. Крумплилевеш и насытит, и согреет и не займет много времени для приготовления. Всего-то потребуется около получаса, и это включая подготовку и нарезку продуктов.

Еще приятно то, что нет каких-либо строгих требований к ингредиентам, вместо варено-копченой колбасы можно смело использовать нарезанные кусками купаты или просто обойтись фрикадельками. Но колбаса придает супу легкий аромат дымка.

Если совсем нет желания использовать мясную составляющую, то можно обойтись и без нее. Состав и количество овощей также может варьироваться.

Для венгерского супа Крумплилевеш понадобится

На 3 порции

Картофель. 3 средних клубня.

Варено-копченая колбаса. 100-150 гр. Лучше всего подойдет краковская.

Репчатый лук. 1 шт.

Морковь. 1 шт.

Чеснок. 2-4 зубчика.

Сельдерей. 1 стебель (опционально).

Лавровый лист. 1 шт.

Мука. 2 столовые ложки.

Паприка. 1 столовая ложка.

Соль. По вкусу.

Черный молотый перец. По вкусу.

Копченая паприка. По вкусу (опционально).

Хлопья чили. По вкусу (опционально).

Растительное масло. 4-5 столовых ложек.

Для подачи

Сметана.

Винный или яблочный уксус. 6%. По вкусу и желанию.

Зелень.

Хлеб.

Готовим венгерский картофельный суп с колбасой Крумплилевеш

Морковь чистим и нарезаем небольшими кусочками. Репчатый лук очищаем и нарезаем мелким кубиком. Также небольшими кусочками нарезаем стебель сельдерея, если вы его используете.

Чеснок чистим и мелко нарезаем ножом. Не пользуйтесь прессом для чеснока, в данном рецепте это совсем не нужно.

Заодно сразу нарезаем зелень для подачи.

Колбасу нарезаем тонкими кругами. Большую часть нарезки нарезаем на четвертинки, чтобы было удобнее есть, а остальное будет использоваться, скорее, как пущее украшение супа в тарелке.

Картофель нарезаем небольшими кусочками.

В кастрюле или, что удобнее, в сотейнике, разогреваем 1 столовую ложку растительного масла и выкладываем колбасу.

При частом помешивании быстро обжариваем колбасу до легкой золотистой корочки.

Выкладываем колбасу на тарелку и в то же масло, что осталось в сотейнике, выкладываем нарезанные лук, сельдерей и морковь.

Солим и перчим по вкусу, учитывая что соль и перец для всего объема супа.

Также часто помешивая, обжариваем до мягкости моркови, после чего всыпаем нарезанный чеснок.

Перемешиваем, еще с минуту обжариваем и добавляем в сотейник нарезанную картошку, обжаренную колбасу и лавровый лист.

Заливаем все 1 литром воды (может потребоваться немного больше, овощи должны быть с запасом покрыты водой) или бульоном, если хотите совсем насыщенный вкус.

Доводим будущий Крумплилевеш до кипения, снижаем нагрев и под крышкой варим до готовности картошки. Поскольку куски картофеля маленькие, то вряд-ли это займет более 10-15 минут.

Пока варится картошка, в сковородке разогреваем оставшееся растительное масло и всыпаем в него муку.

Постоянно помешивая, обжариваем муку в масле до достаточно сильного изменения цвета. После чего обязательно снимаем сковородку с огня и всыпаем паприку. В этот момент можно также добавить и копченую паприку, и хлопья чили, если вы хотите сделать суп более острым.

Если не снять сковородку с плиты, то паприка сразу начнет пригорать.

Быстро и тщательно перемешиваем муку с паприкой.

К этому моменту картофели или уже сварился, или во-вот сварится.

Выкладываем в сотейник муку с паприкой и очень тщательно размешиваем, чтобы не было комков

Варим суп еще примерно 5 минут, убеждаемся в готовности картошки и выключаем огонь. Удаляем лавровый лист и даем супу настояться минут 10.

Вот и все. Крумплилевеш — венгерский картофельный суп с колбасой готов.

Разливаем суп по тарелкам, обязательно в тарелку добавляем сметану и нарезанную зелень. Венгры любят еще влить в суп немного слабого винного или яблочного уксуса.

К супу подаем деревенский хлеб, нарезанный крупными ломтями.