Лучше всяких конфет. Жевательные цукаты из клубники — не оторваться

Любите ли вы цукаты? А цукаты по-домашнему в разы вкуснее магазинных! Попробуйте этот обалденный рецепт в период, когда клубники на рынках очень много!

Ингредиенты для цукатов:

1 кг клубники;

800-900 г сахара;

200 мл воды;

щепотка лимонной кислоты.

Во вместительный таз всыпьте сахар, добавьте воду и щепотку лимонной кислоты. Доведите до кипения.

Всыпьте промытые ягоды без плодоножек (удалите их после (!) мытья, чтобы они не впитали в себя воду). Старайтесь аккуратно обволакивать ягоды в сиропе. Доведите до кипения, прокипятите 1-2 минуты, выключите. Дождитесь полного остывания.

Затем получившийся сироп слейте, поставьте на огонь, доведите до кипения, прокипятите пару минут, перелейте к клубнике. Под клубникой с сиропом также включите огонь, тоже доведите до кипения, подождите 1-2 минуты, выключите. Дождитесь полного остывания ещё раз.

Повторите всю процедуру ещё один раз, когда сироп полностью остыл. Перелейте его в кастрюлю и доведите до кипения, но теперь кипятите немного дольше, чтобы он стал более густым, как варенье.

Проверить можно с помощью тарелки и ложки. Примерно через 5 минут добавьте ложку сиропа на тарелку, дождитесь, пока он немного остынет, проведите линию по центру.

Если сироп не соединяется обратно, значит, он готов. Снова перелейте его к клубнике, поставьте на огонь с ягодами, доведите до кипения, прокипятите 1 минуту, выключите. Дождитесь, пока всё остынет.

Остывшие ягоды клубники переложите на поднос, на котором они будут сушиться. Выставите на подоконник и сушите не менее 4 дней. Каждый день ягоды желательно переворачивать или даже менять с одного подноса на другой. Оставшийся сироп (всего 150 мл) — вкуснейший концентрат для сока! Разбавьте его холодной водой и пробуйте — это очень вкусно.

Через 4 дня ягоды становятся чуть более плоскими, очень ароматными, насыщенными и жевательными. Это невероятно вкусно и полностью стоит затраченных усилий!

Подробнее о том, как сделать цукаты из клубники, смотрите в видео ниже: