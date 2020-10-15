БУДЕТ ВКУСНО!

129 650 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • !??Сразу влюбилась, ...
  • Oertel Elena
    почему немецкий????? Штрудель это большой пирог, а кусочки пирога называются порции 🤣🤣🤣🤣🤣🤣Сразу влюбилась, ...
  • Спасибо!«Пассажирский» – ...

Салат с грибами, корейской морковью и курицей

Вкусный пикантный салат, в котором сочетаются ароматные грибы, острая морковь по-корейски и нежное куриное филе. Салат готовится из доступных продуктов с минимальной затратой времени и подойдёт для любого семейного праздника.

Салат с грибами, корейской морковью и курицей

Ингредиенты:

  • куриное филе - 200 г;
  • шампиньоны - 200 г;
  • яйцо 3 шт.;
  • лук - 1 шт.;
  • корейская морковь - 100 г;
  • майонез - 4 ст. л.
  • растительное масло;
  • соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Шампиньоны и лук мелко нарезать.

На сковороде разогреть немного растительного масла, добавить лук и обжарить до прозрачности.

Добавить к луку грибы и обжарить до выпаривания жидкости. Посолить, снять с огня и остудить.

Куриное филе отварить в подсоленной воде, остудить и мелко нарезать или порвать на волокна.

Яйца отварить вкрутую. Остудить и отдельно натереть белки и желтки.

В корейской моркови слить маринад. Крупную морковь мелко нарезать.

Выложить на тарелку слоями: обжаренные лук и грибы, сеточка майонеза, 2/3 белков, сеточка майонеза, куриное филе, сеточка майонеза, корейская морковь, сеточка майонеза, желтки и посыпать салат оставшимися тертыми белками.

Поставить салат в холодильник на час для пропитки.

Приятного аппетита!

 

 

Ссылка на первоисточник
салаты
Обсудить

Картина дня

наверх