Салат с грибами, корейской морковью и курицей

Вкусный пикантный салат, в котором сочетаются ароматные грибы, острая морковь по-корейски и нежное куриное филе. Салат готовится из доступных продуктов с минимальной затратой времени и подойдёт для любого семейного праздника.
Ингредиенты:
- куриное филе - 200 г;
- шампиньоны - 200 г;
- яйцо 3 шт.;
- лук - 1 шт.;
- корейская морковь - 100 г;
- майонез - 4 ст. л.
- растительное масло;
- соль, перец по вкусу.
Приготовление:
Шампиньоны и лук мелко нарезать.
На сковороде разогреть немного растительного масла, добавить лук и обжарить до прозрачности.
Добавить к луку грибы и обжарить до выпаривания жидкости. Посолить, снять с огня и остудить.
Куриное филе отварить в подсоленной воде, остудить и мелко нарезать или порвать на волокна.
Яйца отварить вкрутую. Остудить и отдельно натереть белки и желтки.
В корейской моркови слить маринад. Крупную морковь мелко нарезать.
Выложить на тарелку слоями: обжаренные лук и грибы, сеточка майонеза, 2/3 белков, сеточка майонеза, куриное филе, сеточка майонеза, корейская морковь, сеточка майонеза, желтки и посыпать салат оставшимися тертыми белками.
Поставить салат в холодильник на час для пропитки.
Приятного аппетита!
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