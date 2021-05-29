Люля-кебаб в духовке

А ещё рецепт маринованного лука и шикарного томатного соуса, который подойдёт к любому мясу.
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Для люля:
- Фарш говяжий - 500 гр
- Фарш куриный - 100 гр
- Зира - 1 ч.л.
- Кориандр - 1 ч.л.
- Кинза сушёная (лучше свежую, у меня не было) - 1-2 ст.л.
- Лук репчатый - 150 гр
Для маринованного лука:
- Лук красный - 300 гр
- Уксус винный красный - 2 ст.л.
- Сахар - 1 ст.л.
- Соль
- Укроп - 60 гр
- Вода - 100 мл
Для соуса:
- Томатная паста - 100 гр
- Хмели-сунели - 1 ч.л.
- Аджика (паста) - 20 гр
- Яблочный уксус - 1 ч.л.
- Вода - 100 мл
- Сахар - 1 ст.л.
1. Лук нарезаем очень мелко, выкладываем на сито, чтобы стёк сок. Немного отжимаем
2. Листья кинзы мелко рубим. Кориандр и зиру разминаем
3. Смешиваем два вида фарша, добавляем лук, зиру, кориандр, соль, перец, кинзу
4. Хорошо вымешиваем фарш. Убираем в холодильник настояться
5. Лук режем тонкими полукольцами, смешиваем с уксусом, сахаром, солим, перчим
6. Добавляем укроп, заливаем кипятком и оставляем в холодильнике
7. Формируем люля, смазываем их маслом, выкладываем на противень с высокими бортиками (желательно, чтоб они не касались дна) и выпекаем в духовке при 230-250 градусах 15-20 минут
8. Смешиваем пасту, воду, уксус, аджику, хмели сунели, сахар, соль и перец.Доводим до кипения и выключаем
9. Подаём люля с лавашом, луком, соусом и свежими овощами
10. ...
11. Profit!
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