БУДЕТ ВКУСНО!

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Люля-кебаб в духовке

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А ещё рецепт маринованного лука и шикарного томатного соуса, который подойдёт к любому мясу.

Заказ в магаз:

Для люля:

  • Фарш говяжий - 500 гр
  • Фарш куриный - 100 гр
  • Зира - 1 ч.л.
  • Кориандр - 1 ч.л.
  • Кинза сушёная (лучше свежую, у меня не было) - 1-2 ст.л.
  • Лук репчатый - 150 гр

Для маринованного лука:

  • Лук красный - 300 гр
  • Уксус винный красный - 2 ст.л.
  • Сахар - 1 ст.л.
  • Соль
  • Укроп - 60 гр
  • Вода - 100 мл

Для соуса:

  • Томатная паста - 100 гр
  • Хмели-сунели - 1 ч.л.
  • Аджика (паста) - 20 гр
  • Яблочный уксус - 1 ч.л.
  • Вода - 100 мл
  • Сахар - 1 ст.л.

1. Лук нарезаем очень мелко, выкладываем на сито, чтобы стёк сок. Немного отжимаем

2. Листья кинзы мелко рубим. Кориандр и зиру разминаем

3. Смешиваем два вида фарша, добавляем лук, зиру, кориандр, соль, перец, кинзу

4. Хорошо вымешиваем фарш. Убираем в холодильник настояться

5. Лук режем тонкими полукольцами, смешиваем с уксусом, сахаром, солим, перчим

6. Добавляем укроп, заливаем кипятком и оставляем в холодильнике

7. Формируем люля, смазываем их маслом, выкладываем на противень с высокими бортиками (желательно, чтоб они не касались дна) и выпекаем в духовке при 230-250 градусах 15-20 минут

8. Смешиваем пасту, воду, уксус, аджику, хмели сунели, сахар, соль и перец.

Доводим до кипения и выключаем

9. Подаём люля с лавашом, луком, соусом и свежими овощами

10. ...

11. Profit!

 

 

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