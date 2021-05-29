Люля-кебаб в духовке

А ещё рецепт маринованного лука и шикарного томатного соуса, который подойдёт к любому мясу.

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Для люля:

Фарш говяжий - 500 гр

Фарш куриный - 100 гр

Зира - 1 ч.л.

Кориандр - 1 ч.л.

Кинза сушёная (лучше свежую, у меня не было) - 1-2 ст.л.

Лук репчатый - 150 гр

Для маринованного лука:

Лук красный - 300 гр

Уксус винный красный - 2 ст.л.

Сахар - 1 ст.л.

Соль

Укроп - 60 гр

Вода - 100 мл

Для соуса:

Томатная паста - 100 гр

Хмели-сунели - 1 ч.л.

Аджика (паста) - 20 гр

Яблочный уксус - 1 ч.л.

Вода - 100 мл

Сахар - 1 ст.л.

1. Лук нарезаем очень мелко, выкладываем на сито, чтобы стёк сок. Немного отжимаем

2. Листья кинзы мелко рубим. Кориандр и зиру разминаем

3. Смешиваем два вида фарша, добавляем лук, зиру, кориандр, соль, перец, кинзу

4. Хорошо вымешиваем фарш. Убираем в холодильник настояться

5. Лук режем тонкими полукольцами, смешиваем с уксусом, сахаром, солим, перчим

6. Добавляем укроп, заливаем кипятком и оставляем в холодильнике

7. Формируем люля, смазываем их маслом, выкладываем на противень с высокими бортиками (желательно, чтоб они не касались дна) и выпекаем в духовке при 230-250 градусах 15-20 минут

8. Смешиваем пасту, воду, уксус, аджику, хмели сунели, сахар, соль и перец.

Доводим до кипения и выключаем

9. Подаём люля с лавашом, луком, соусом и свежими овощами

10. ...

11. Profit!