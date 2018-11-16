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Капустная солянка с беконом и сосисками

Капустная солянка с беконом и сосисками
 
Солянками называются и первые блюда, и вторые блюда из капусты. Так как в моей семье любят капусту в любых видах, то я чаще всего готовлю солянку в виде второго блюда. Для приготовления солянки можно использовать и квашеную, и свежую капусту. Предлагаю вашему вниманию солянку из свежей капусты с добавлением сосисок, бекона, грибов. Для пикантности и остроты я всегда добавляю в солянку рассол от соленых огурцов, помидоров или квашеной капусты. В этот раз я добавила рассол из-под острой помидорной закуски, в котором много чеснока и горького перца. Солянка получилась сытной, с букетом разных вкусов: острого, сладкого, кислого, соленого. Для осенних холодов, которые наступили у нас на юге, — подходящее согревающее блюдо. Готовьте и угощайтесь!
 
ИНГРЕДИЕНТЫ
 1 кочан
1 шт.
1 шт.
1 шт.
200 г
3 шт.
100 г
100 г
2 шт.
3 ст. л.
½ стакана
½ пучка
4 ст. л.
3 щепотки
1 ч.
л.
2 ст. л.
2 стебля
Бекон нарезать небольшими кусочками.
Бекон нарезать небольшими кусочками.
Сухую сковороду разогреть. Положить кусочки бекона и обжарить их до хрустящей корочки. Выложить обжаренный бекон в миску, жир в сковороде оставить.
Сухую сковороду разогреть. Положить кусочки бекона и обжарить их до хрустящей корочки. Выложить обжаренный бекон в миску, жир в сковороде оставить.
Сосиски нарезать кружками, копченую колбасу — соломкой.
Сосиски нарезать кружками, копченую колбасу — соломкой.
Нарезанные сосиски и колбасу выложить в разогретый жир от бекона и обжарить до румяности. Обжаренные продукты выложить в миску с беконом, оставляя жир в сковороде.
Нарезанные сосиски и колбасу выложить в разогретый жир от бекона и обжарить до румяности. Обжаренные продукты выложить в миску с беконом, оставляя жир в сковороде.
В разогретый жир выложить замороженные грибы и обжарить до готовности.
В разогретый жир выложить замороженные грибы и обжарить до готовности.
Капусту очистить от грубых листьев, помыть. Нарезать соломкой.
Капусту очистить от грубых листьев, помыть. Нарезать соломкой.
Выложить капусту в большую чашку. Немного посолить и помять руками. Пусть постоит, пока будут готовиться другие овощи.
Выложить капусту в большую чашку. Немного посолить и помять руками. Пусть постоит, пока будут готовиться другие овощи.
Морковь почистить, вымыть, обсушить. Нарезать соломкой.
Морковь почистить, вымыть, обсушить. Нарезать соломкой.
Лук почистить, мелко нарезать.
Лук почистить, мелко нарезать.
Пастернак почистить от кожуры, вымыть. Нарезать соломкой.
Пастернак почистить от кожуры, вымыть. Нарезать соломкой.
В сковороде разогреть растительное масло. Выложить лук, морковь, пастернак и обжарить, помешивая, 5–7 минут.
В сковороде разогреть растительное масло. Выложить лук, морковь, пастернак и обжарить, помешивая, 5–7 минут.
К обжаренным овощам добавить капусту, перемешать. Накрыть сковороду крышкой и тушить овощи на небольшом огне до мягкости капусты.
К обжаренным овощам добавить капусту, перемешать. Накрыть сковороду крышкой и тушить овощи на небольшом огне до мягкости капусты.
Открыть крышку. Добавить в солянку томатную пасту, разведенную небольшим количеством воды, перемешать.
Открыть крышку. Добавить в солянку томатную пасту, разведенную небольшим количеством воды, перемешать.
Зелень укропа и петрушки вымыть, обсушить, мелко нарезать.
Зелень укропа и петрушки вымыть, обсушить, мелко нарезать.
Соленые огурцы нарезать мелкими кубиками.
Соленые огурцы нарезать мелкими кубиками.
В сковороду с капустой добавить соленые огурцы, обжаренные сосиски, колбасу, бекон, грибы вместе с жиром, перемешать.
В сковороду с капустой добавить соленые огурцы, обжаренные сосиски, колбасу, бекон, грибы вместе с жиром, перемешать.
 
Положить нарезанную зелень, всыпать перец, сахар, влить рассол, перемешать. Попробовать на вкус, если нужно, добавить соли. Тушить солянку еще 5 минут и выключить огонь.
Положить нарезанную зелень, всыпать перец, сахар, влить рассол, перемешать. Попробовать на вкус, если нужно, добавить соли. Тушить солянку еще 5 минут и выключить огонь.
Наша ароматная сытная солянка готова! Раскладываем по тарелкам, посыпаем зеленым луком. Прошу к столу! Угощайтесь! Приятного аппетита!
Наша ароматная сытная солянка готова! Раскладываем по тарелкам, посыпаем зеленым луком. Прошу к столу! Угощайтесь! Приятного аппетита!
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овощные блюдакапустная солянкакулинария
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