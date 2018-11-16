Капустная солянка с беконом и сосисками

Солянками называются и первые блюда, и вторые блюда из капусты. Так как в моей семье любят капусту в любых видах, то я чаще всего готовлю солянку в виде второго блюда. Для приготовления солянки можно использовать и квашеную, и свежую капусту. Предлагаю вашему вниманию солянку из свежей капусты с добавлением сосисок, бекона, грибов. Для пикантности и остроты я всегда добавляю в солянку рассол от соленых огурцов, помидоров или квашеной капусты. В этот раз я добавила рассол из-под острой помидорной закуски, в котором много чеснока и горького перца. Солянка получилась сытной, с букетом разных вкусов: острого, сладкого, кислого, соленого. Для осенних холодов, которые наступили у нас на юге, — подходящее согревающее блюдо. Готовьте и угощайтесь!
ИНГРЕДИЕНТЫ
|1 кочан
|1 шт.
|1 шт.
|1 шт.
|200 г
|3 шт.
|100 г
|100 г
|2 шт.
|3 ст. л.
|½ стакана
|½ пучка
|4 ст. л.
|3 щепотки
|1 ч. л.
|2 ст. л.
|2 стебля
Бекон нарезать небольшими кусочками.
Сухую сковороду разогреть. Положить кусочки бекона и обжарить их до хрустящей корочки. Выложить обжаренный бекон в миску, жир в сковороде оставить.
Сосиски нарезать кружками, копченую колбасу — соломкой.
Нарезанные сосиски и колбасу выложить в разогретый жир от бекона и обжарить до румяности. Обжаренные продукты выложить в миску с беконом, оставляя жир в сковороде.
В разогретый жир выложить замороженные грибы и обжарить до готовности.
Капусту очистить от грубых листьев, помыть. Нарезать соломкой.
Выложить капусту в большую чашку. Немного посолить и помять руками. Пусть постоит, пока будут готовиться другие овощи.
Морковь почистить, вымыть, обсушить. Нарезать соломкой.
Лук почистить, мелко нарезать.
Пастернак почистить от кожуры, вымыть. Нарезать соломкой.
В сковороде разогреть растительное масло. Выложить лук, морковь, пастернак и обжарить, помешивая, 5–7 минут.
К обжаренным овощам добавить капусту, перемешать. Накрыть сковороду крышкой и тушить овощи на небольшом огне до мягкости капусты.
Открыть крышку. Добавить в солянку томатную пасту, разведенную небольшим количеством воды, перемешать.
Зелень укропа и петрушки вымыть, обсушить, мелко нарезать.
Соленые огурцы нарезать мелкими кубиками.
В сковороду с капустой добавить соленые огурцы, обжаренные сосиски, колбасу, бекон, грибы вместе с жиром, перемешать.
Положить нарезанную зелень, всыпать перец, сахар, влить рассол, перемешать. Попробовать на вкус, если нужно, добавить соли. Тушить солянку еще 5 минут и выключить огонь.
Наша ароматная сытная солянка готова! Раскладываем по тарелкам, посыпаем зеленым луком. Прошу к столу! Угощайтесь! Приятного аппетита!
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