Капустная солянка с беконом и сосисками

Солянками называются и первые блюда, и вторые блюда из капусты. Так как в моей семье любят капусту в любых видах, то я чаще всего готовлю солянку в виде второго блюда. Для приготовления солянки можно использовать и квашеную, и свежую капусту. Предлагаю вашему вниманию солянку из свежей капусты с добавлением сосисок, бекона, грибов. Для пикантности и остроты я всегда добавляю в солянку рассол от соленых огурцов, помидоров или квашеной капусты. В этот раз я добавила рассол из-под острой помидорной закуски, в котором много чеснока и горького перца. Солянка получилась сытной, с букетом разных вкусов: острого, сладкого, кислого, соленого. Для осенних холодов, которые наступили у нас на юге, — подходящее согревающее блюдо. Готовьте и угощайтесь!