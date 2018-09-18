Шах-плов – невероятно вкусный плов, который, в отличие от традиционных рецептов, готовят по иной технологии. В этом рецепте я расскажу, как приготовить шах-плов в лаваше. Есть ещё рецепт в пресном тесте. Все ингредиенты нужно предварительно подготовить. Пропаренный рис отварить до готовности, мясо обжарить и смешать со специями, овощи спассеровать в растительное масле, изюм замочить в чае. Затем всю эту красоту упаковываем в лаваш и запекаем в духовке. Как видите, особых сложностей в приготовлении шах-плова нет, о некоторых нюансах и секретах расскажу в подробном описании к рецепту.

Шах-плов в лаваше — объедение к празднику

Азиаты готовят шах-плов по праздникам – в центре стола на большом блюде возвышается плов в виде шапки. К этому блюду специально маринуют различные свежие овощи – лук, помидоры, огурцы. Вкусно, просто объедение!

Время приготовления: 1 час 20 минут

1 час 20 минут Количество порций: 6

Ингредиенты для шах-плова в лаваше

1 тонкий лаваш;

500 г мяса;

210 г пропаренного риса;

120 г лука;

6 зубчиков чеснока;

150 г моркови;

70 г изюма без косточек;

10 г барбариса;

5 г сладкой копченой паприки;

3 г молотого красного перца;

2 г имеретинского шафрана;

120 г сливочного масла;

растительное масло, соль, перец.

Способ приготовления шах-плова в лаваше

В кастрюлю вливаем 250 мл воды, насыпаем рис, добавляем 30 г сливочного масла и соль. После закипания закрываем крышкой, готовим 12 минут на маленьком огне, и ещё 10 минут распариваем, укрыв кастрюлю полотенцем.

Отвариваем рис

В сковороду наливаем 2-3 столовые ложки подсолнечного масла, бросаем в разогретое масло мясо, нарезанное кубиками. Обычно шах-плов в лаваше готовят с бараниной или телятиной. Я придерживаюсь мнения, что уместно то мясо, которое наиболее популярно в ваших широтах. Ничего страшного не случится с рецептом, если в средней полосе России будут готовить плов со свининой. Поучится так же вкусно, будьте уверены!

Мелко рубим репчатый лук и чеснок, добавляем к мясу, обжариваем несколько минут все вместе.

К обжаренному мясу добавляем вымоченный в чае изюм, барбарис, имеретинский шафран и молотый красный перец, солим.

В разогретое масло на сковородке кладём мясо

Добавляем к мясу лук и чеснок, поджариваем все вместе

Добавляем изюм, барбарис, специи и соль

Выкладываем мясо из сковороды на тарелку. В ту же сковороду кладём нарезанную брусочками морковку, обжариваем до мягкости несколько минут, посыпаем солью и сладкой паприкой.

Выкладываем мясо со сковородки, на его место отправляем морковь

Оставшееся сливочное масло растапливаем в сковороде. Тонкий лаваш разрезаем широкими полосками.

Растапливаем масло, лаваш режем на полосы

Смазываем их тонким слоем растопленного сливочного масла и укладываем в чугунную кастрюлю веером.

Укладываем лаваш в кастрюлю веером

Готовый рис делим пополам, одну часть выкладываем на дно кастрюли, поливаем сливочным маслом.

Выкладываем часть риса на дно кастрюли

Затем выкладываем пассерованную морковь, распределяем ровным слоем.

Добавляем мясо со специями, также разравниваем.

На мясо кладём остальной рис, поливаем сливочным маслом.

На рис выкладываем пассерованную морковь

Добавляем мясо со специями

На мясо кладём остальной рис, поливаем сливочным маслом

Заворачиваем края лаваша внахлёст, поливаем маслом. Кастрюлю накрываем крышкой.

Заворачиваем края лаваша внахлёст, поливаем маслом

Готовим шах-плов в лаваше 50 минут-1 час в нагретой до 170 градусов духовке.

Готовим шах-плов в лаваше 50 минут-1 час

Готовый шах-плов сразу переворачиваем на тарелку, подаём к столу горячим.

Шах-плов в лаваше к столу подаём горячим

Приятного аппетита! Не забудьте замариновать лук в уксусе – это отличное дополнение к блюду.