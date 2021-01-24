Готовим минтай и скумбрию по совету из Сибири: добавляем сока маринадом

По сибирским рецептам и самая простая рыба получается королевой стола. Готовить будем минтай и скумбрию, но не так, как принято делать это обычно: сока рыбе добавим пряными маринадами.

Первой сделаем вкуснейшую золоту скумбрию в маринаде. В глубокую миску насыпаем 6 столовых ложек муки, добавляем 1/3 чайной ложки перца чили, чайную ложку сушеного укропа, столько же соли, томатной пасты, прованских трав. Туда же разбиваем яйцо, наливаем 125 миллилитров молока и перемешиваем. Теперь берем филе скумбрии, опускаем его в соус и маринуем ровно час.

Затем перекладываем рыбу на сковороду прямо в маринаде и жарим с обеих сторон до готовности, по 7 минут с каждой стороны.

Рулетики из минтая с аджикой готовить почти так же просто. Филе минтая выкладываем на рабочую поверхность, солим и оставляем на 10 минут. Затем на каждое филе наносим аджику, кладем нарезанный полукольцами лук и присыпаем тертым сыром.

Аккуратно сворачиваем филе в рулет, крепим его зубочисткой и перекладываем заготовки в форму для выпекания.

Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут и готово.

Видеорецепты:

Подавать приготовленную таким образом рыбу вкуснее всего будет с пюре или белым рисом.