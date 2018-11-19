Такие оладьи моя мама называла ленивые беляши и вместо соли использовала универсальную приправу- куриную или грибную. Очень вкусно)))
Ингредиенты:
• лук 4 шт (400 гр)
• яйца 2-3 шт
• мука 1,5 стакана
• соль
• растительное масло для жарки
Морковный соус:
• морковь 2-3 шт (700 гр)
• томатный сок 0,5 литра
• соль
• сахар
• молотая корица
• молотая гвоздика
• молотый сухой имбирь
• растительное масло 100 мл
Приготовление
Нарежьте мелко лук. Положите его в миску, добавьте яйца и соль. Перемешайте всё так, чтобы лук был полностью покрыт яйцами. Добавьте муку. Перемешайте всё до однородной массы. Жарьте оладьи с двух сторон до румяной корочки.
Морковный соус.
Натрите морковь на крупной тёрке и пассеруйте в растительном масле до мягкости. Добавьте томатный сок и тушите, пока соус немного загустеет. Посолите, добавьте сахар и специи.
Приятного Всем аппетита!
Луковые оладьи
Такие оладьи моя мама называла ленивые беляши и вместо соли использовала универсальную приправу- куриную или грибную. Очень вкусно)))
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