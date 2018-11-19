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Луковые оладьи

Такие оладьи моя мама называла ленивые беляши и вместо соли использовала универсальную приправу- куриную или грибную. Очень вкусно)))

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Ингредиенты:

• лук 4 шт (400 гр)
• яйца 2-3 шт 
• мука 1,5 стакана
• соль
• растительное масло для жарки

Морковный соус:

• морковь 2-3 шт (700 гр)
• томатный сок 0,5 литра
• соль
• сахар
• молотая корица
• молотая гвоздика
• молотый сухой имбирь
• растительное масло 100 мл

Приготовление
Нарежьте мелко лук. Положите его в миску, добавьте яйца и соль. Перемешайте всё так, чтобы лук был полностью покрыт яйцами. Добавьте муку. Перемешайте всё до однородной массы. Жарьте оладьи с двух сторон до румяной корочки.

Морковный соус.

Натрите морковь на крупной тёрке и пассеруйте в растительном масле до мягкости. Добавьте томатный сок и тушите, пока соус немного загустеет. Посолите, добавьте сахар и специи.

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Приятного Всем аппетита!

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соусылуковые оладьиовощные блюдакулинария
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