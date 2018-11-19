Луковые оладьи

Такие оладьи моя мама называла ленивые беляши и вместо соли использовала универсальную приправу- куриную или грибную. Очень вкусно)))





Ингредиенты:



• лук 4 шт (400 гр)

• яйца 2-3 шт

• мука 1,5 стакана

• соль

• растительное масло для жарки



Морковный соус:



• морковь 2-3 шт (700 гр)

• томатный сок 0,5 литра

• соль

• сахар

• молотая корица

• молотая гвоздика

• молотый сухой имбирь

• растительное масло 100 мл



Приготовление

Нарежьте мелко лук. Положите его в миску, добавьте яйца и соль. Перемешайте всё так, чтобы лук был полностью покрыт яйцами. Добавьте муку. Перемешайте всё до однородной массы. Жарьте оладьи с двух сторон до румяной корочки.



Морковный соус.



Натрите морковь на крупной тёрке и пассеруйте в растительном масле до мягкости. Добавьте томатный сок и тушите, пока соус немного загустеет. Посолите, добавьте сахар и специи.





Приятного Всем аппетита!