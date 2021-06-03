Раз уж вам так полюбились рецепты в видеоформате, даю еще один :) Это будут очень вкусные конфеты - мягкая карамель с орехами. Они чем-то похожи на ириски, но за счет сливок и жженого сахара вкус у карамели более благородный. Орехи я рекомендую обязательно обжаривать - для арахиса и фундука это точно обязательная процедура, т.к. после обжаривания у них улучшается и раскрывается вкус. Орехи можно использовать любые по своему вкусу.

Ингредиенты :

Основа

сахар 300 грамм

сливки 33% 200 грамм

сгущенное молоко 200 грамм

сливочное масло 100 грамм

орехи 250 грамм

Рецепт приготовления:

В кастрюлю с толстым дном насыпаем сахар и растапливаем до состояния карамели. Если вам не хватает опыта сделать карамель сухим способом, добавьте к сахару немного воды - так будет дольше, но проще.

Отдельно подогреваем смесь из сливок и сгущенки.

Когда карамель приобретет янтарный оттенок, аккуратно, по частям вливаем сливочную смесь, постоянно мешая. Когда масса станет однородной, добавляем сливочное масло. Размешиваем до растапливания и варим, помешивая, пока масса не достигнет 125 градусов по термометру или до пробы на мягкий шарик.

Снимаем с нагрева, добавляем обжаренные орехи. Проще всего предварительно отправить их на 5-6 минут в прогретую до 180 градусов духовку.

Перемешиваем и выкладываем в заселенную пергаментом форму. Разравниваем.

Убираем в холод минимум на 6 часов.

Застывшую карамель нарезаем на порционные кусочки и храним в холодильнике в плотно закрытом контейнере.

Приятного аппетита!