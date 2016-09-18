БУДЕТ ВКУСНО!

129 791 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Artimarti Marttyyri23 января, 13:57
    Людоеды это блюдо готовят из человечины, так что мясо можно применить абсолютно любое!Татарские макарон...
  • Наталья Бусыгина23 января, 12:59
    тот же вопросДелаем котлеты, к...
  • Оксана Карпенко23 января, 12:39
    Где яйцо?Делаем котлеты, к...

Украинская кухня. Шпундра

Украинская кухня. Шпундра

Сегодня представляю вам ещё одно очень вкусное блюдо украинской кухни — шпундра. 
Шпундра — это горячее блюдо из свинины и свеклы .
В этом блюде как раз и проявляется особенность украинской кухни, вначале обжарка, а затем тушение. 
Оно очень простое в приготовлении, но как раз эта простота и делает это блюдо очень вкусным.

Нам понадобится 800 грамм свиной грудинки (я взял грудинку поросенка) , лук репчатый -4 шт, свекла- 4 шт, смалец или сало, мука, 1,5 стакана свекольного кваса, чеснок, петрушка

Пусть вас не пугает свекольный квас , он делается легко. Правда надо будет подождать три дня для его изготовления. 
Для свекольного кваса берем с 1 кг свеклы, 1 литр воды, 3 ст.ложки сахара, 3 ломтика ржаного хлеба.
В подходящую посуду поместить порезанный ржаной хлеб, ломтиками свеклу, добавить сахар и залить теплой кипяченой водой. Закрыть посуду салфеткой и оставить при комнатной температуре бродить, периодически снимая пену. Через три дня процедить и использовать. 
Если вам невтерпёж , то есть другой способ . Возьмите квас и смешайте с соком свеклы в пропорции 1:1, поверьте тоже будет неплохо. 

Украинская кухня. Шпундра

Итак переходим к приготовлению этого замечательного блюда.
Мясо освобождаем от кожи и нарезаем средними порционными кусочками.

Обваливаем в муке.
В муку можете добавить перец .

Украинская кухня. Шпундра

Нарезаем полукольцами лук, а свеклу ломтиками.
На сковородке распускаем сало или свиной смалец.
В нем слегка румяним лук и добавляем мясо. Все вместе обжариваем.

Украинская кухня. Шпундра

Затем берем казанок или кастрюлю. Переложить туда содержимое сковородки, добавить свеклу и свекольный квас. Тушить при закрытой крышке полчаса. Выбрать оттуда мясо и овощи, оставив сок. Дать ему выпариться на две трети до загустения. Испльзуем его как соус.
Внимание : я добавляю в этот сок немного красного вина и сок лимона для кислинки, можно и винный уксус.

Подаем на горячей тарелке, присыпав зеленью петрушки и лука. При подачи подается чеснок и хрен.

Украинская кухня. Шпундра

Смачного ! Приятного аппетита ! 

Источник

Мясные блюдасвеклаукраинская кухнявкуснокулинарияшпундра
1
Обсудить

Картина дня

наверх