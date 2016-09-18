Украинская кухня. Шпундра

Сегодня представляю вам ещё одно очень вкусное блюдо украинской кухни — шпундра.

Шпундра — это горячее блюдо из свинины и свеклы .

В этом блюде как раз и проявляется особенность украинской кухни, вначале обжарка, а затем тушение.

Оно очень простое в приготовлении, но как раз эта простота и делает это блюдо очень вкусным.

Нам понадобится 800 грамм свиной грудинки (я взял грудинку поросенка) , лук репчатый -4 шт, свекла- 4 шт, смалец или сало, мука, 1,5 стакана свекольного кваса, чеснок, петрушка

Пусть вас не пугает свекольный квас , он делается легко. Правда надо будет подождать три дня для его изготовления.

Для свекольного кваса берем с 1 кг свеклы, 1 литр воды, 3 ст.ложки сахара, 3 ломтика ржаного хлеба.

В подходящую посуду поместить порезанный ржаной хлеб, ломтиками свеклу, добавить сахар и залить теплой кипяченой водой. Закрыть посуду салфеткой и оставить при комнатной температуре бродить, периодически снимая пену. Через три дня процедить и использовать.

Если вам невтерпёж , то есть другой способ . Возьмите квас и смешайте с соком свеклы в пропорции 1:1, поверьте тоже будет неплохо.

Итак переходим к приготовлению этого замечательного блюда.

Мясо освобождаем от кожи и нарезаем средними порционными кусочками.

Обваливаем в муке.В муку можете добавить перец .

Нарезаем полукольцами лук, а свеклу ломтиками.

На сковородке распускаем сало или свиной смалец.

В нем слегка румяним лук и добавляем мясо. Все вместе обжариваем.

Затем берем казанок или кастрюлю. Переложить туда содержимое сковородки, добавить свеклу и свекольный квас. Тушить при закрытой крышке полчаса. Выбрать оттуда мясо и овощи, оставив сок. Дать ему выпариться на две трети до загустения. Испльзуем его как соус.

Внимание : я добавляю в этот сок немного красного вина и сок лимона для кислинки, можно и винный уксус.

Подаем на горячей тарелке, присыпав зеленью петрушки и лука. При подачи подается чеснок и хрен.

Смачного ! Приятного аппетита !

Источник