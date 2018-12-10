Котлеты из минтая – лучшие рецепты простого блюда для всей семьи!

Котлеты из минтая – отличный способ применения рыбы в кулинарии, посредством которого удастся накормить свою семью полезной, питательной и вкусной пищей. Существует масса способов разнообразить лаконичный вкус изделий и приготовить их по-новому.
Как приготовить рыбные котлеты из минтая?
Рыбные котлеты из минтая готовятся из филе, отделенного от хребетной кости и избавленного от всех остальных мелких косточек.
- Филе можно подготовить самостоятельно из целых тушек, использовать его со шкурой или для более деликатного вкуса удалить последнюю.
- Кроме сырого филе для приготовления котлет подойдет и уже отваренная рыба без костей.
- Для измельчения филейной части рыбы применяют мясорубку или чашу блендера, куда закладывают нарезанный продукт вместе с луком, размоченным хлебом, другими компонентами, согласно требованиям выбранного рецепта.
- Чтобы сформированные изделия не распадались в процессе жарки и держали форму, фарш вымешивают и отбивают тщательно, предварительно приправив его по вкусу.
- Готовят котлеты из минтая путем традиционного обжаривания на плите, запекания в духовке или варки на пару.
Котлеты из фарша минтая – рецепт
Удобней всего готовить котлеты из филе минтая или готового фарша.Останется только добавить в полуфабрикат размоченный в молоке или воде и отжатый мякиш белого хлеба без корочек, измельченный лук, укроп и яйца. Для панировки сформированных изделий можно использовать вместо сухарей пшеничную муку.
Ингредиенты:
- фарш из минтая – 700 г;
- яйцо – 1 шт.;
- репчатый лук – 1 шт.;
- укроп – 3 веточки;
- белый хлеб – 150 г;
- молоко – 100 мл;
- сухари панировочные – 100 г;
- соль, перец, масло растительное.
Приготовление
- В фарш добавляют измельченный репчатый лук, размоченный в молоке хлеб, нарезанный укроп.
- Разбивают в основу яйцо, добавляют соль и перец.
- Вымешивают массу отбивают, формируют заготовки.
- Панируют котлеты из фарша минтая в сухарях, обжаривают в масле с двух сторон.
Рубленные котлеты из минтая
Особенно сочными получаются рыбные котлеты из филе минтая, для измельчения которого применяется только острый нож. Подобный рубленный фарш связывается добавленным в состав крахмалом с яйцом и не требует формирования изделий. Котлеты жарят в данном случае как оладьи, накладывая порции фарша ложкой в разогретое масло.
Ингредиенты:
- филе минтая – 600 г;
- яйца – 2 шт.;
- репчатый лук – 0,5 шт.;
- крахмал – 3 ст. ложки;
- специи для рыбы – по вкусу;
- соль, перец, масло растительное.
Приготовление
- Филе рыбы нарезают ножом как можно мельче.
- Добавляют мелко нарубленный репчатый лук.
- Разбивают в основу яйца, засыпают крахмал.
- Приправляют массу солью, перцем, специями, тщательно перемешивают.
- Жарят рубленные котлеты из филе минтая, подрумянивая изделия с двух сторон.
Котлеты из минтая с манкой
Элементарно и просто готовятся котлеты из минтая, если вместо хлеба добавлять в фарш смешанную заранее с молоком манную крупу. Филе можно взбить вместе с добавками в чаше блендера, что сделает изделия еще воздушнее, нежнее и мягче. Панировку здесь можно не применять или обвалять порции основы в сухарях.
Ингредиенты:
- филе минтая – 700 г;
- яйца – 2 шт.;
- репчатый лук – 1 шт.;
- манка – 100 г;
- молоко – 100 мл;
- соль, перец, масло растительное.
Приготовление
- Манку смешивают с молоком, оставляют на 30 минут.
- Измельчают удобным способом филе рыбы и лук.
- Добавляют размоченную крупу, соль, перец, вымешивают массу тщательно.
- Выкладывают порции фарша в разогретое масло.
- Жарят рыбные котлеты из минтая с манкой на среднем огне с двух сторон.
Котлеты из вареного минтая
Котлеты из вареного минтая – отличный способ переработать несъеденную рыбу из ухи или упростив путем предварительного отваривания продукта получение филе и отделение его от костей. Вместо обычного лука можно добавить нарезанные мелко зеленые перья или обжарить репчатую нарезку в растительном масле.
Ингредиенты:
- филе минтая – 800 г;
- яйцо – 1 шт.;
- лук зеленый – 1 пучок;
- белый хлеб – 150 г;
- молоко – 150 мл;
- сухари панировочные – 100 г;
- соль, перец, масло растительное.
Приготовление
- Филе минтая измельчают вместе с размоченным в молоке хлебом.
- Добавляют зеленый лук, яйцо, соль и перец, тщательно вымешивают массу и хорошо отбивают.
- Формируют котлеты из отварного минтая, панируют их в сухарях, обжаривают в масле.
Котлеты из минтая с салом
Сделать котлеты из минтая, сочные и вкусные удастся, добавив в фарш измельченное свиное сало. Преобразит вкусовые характеристики блюда обжаривание лука и добавление в фарш спассерованной моркови. Подобным действием нивелируется ярко выраженный рыбный вкус, и становится деликатным и нежным.
Ингредиенты:
- филе минтая – 600 г;
- сало – 100 г;
- яйцо – 1 шт.;
- репчатый лук – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- белый хлеб – 100 г;
- молоко – 100 мл;
- сухари панировочные – 100 г;
- соль, перец, масло растительное.
Приготовление
- Нарезают лук, перетирают морковь и обжаривают на масле до мягкости.
- Перекручивают на мясорубке рыбное филе, сало, размоченный в молоке и отжатый хлеб и овощную пассеровку.
- Добавляют яйцо, соль, перец, вымешивают массу и отбивают.
- Формируют заготовки, панируют в сухарях.
- Обжаривают котлеты из минтая, вкусные и сочные с двух сторон.
Котлеты из горбуши и минтая
Рыбные котлеты из горбуши и минтая порадуют богатыми вкусовыми качествами и высокими питательными свойствами. Для балансирования текстуры фарша в него добавляют манку, замочив ее предварительно в небольшой порции молока для нежности. Кроме лука состав можно дополнить мелко нарубленным укропом или петрушкой.
Ингредиенты:
- филе минтая и горбуши – по 500 г;
- яйца – 2 шт.;
- репчатый лук – 2 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- манка – 50 г;
- молоко – 50 мл;
- соль, перец, масло растительное.
Приготовление
- Перекручивают на мясорубке или в блендере филе двух видов рыбы и лук.
- Добавляют замоченную заранее в молоке манку, приправляют фарш солью, перцем, перемешивают, отбивают.
- Накладывают порции фарша в разогретое на сковороде масло и жарят изделия с двух сторон на среднем огне.
Рыбные котлеты из минтая с картошкой
Котлеты из минтая – рецепт, в котором можно учесть великолепную способность рыбы сочетаться с картофелем. Филе следует измельчить вместе с очищенными сырыми картофелинами, которые придадут изделиям дополнительные вкусовые ноты, сохранят сочность рыбной основы, сыграют роль вяжущего компонента.
Ингредиенты:
- филе минтая – 900 г;
- картофель – 3-4 шт.;
- яйца – 2 шт.;
- репчатый лук – 2 шт.;
- петрушка – 1 пучок;
- сухари панировочные – 100 г;
- соль, перец, масло растительное.
Приготовление
- Филе рыбы измельчают при помощи мясорубки или блендера, добавив очищенный и нарезанный картофель, лук.
- Вмешивают в фарш соль, перец, измельченную петрушку, хорошо отбивают.
- Формируют котлеты, обваливают их в сухарях, обжаривают в масле.
Рыбные котлеты из минтая для детей – рецепт
Готовя котлеты из минтая для детей, их дополнительно пропаривают с добавлением овощной подливы для сочности, нежности и безопасности. Кроме лука с морковью можно использовать другие овощи: нарезанные помидоры без кожицы, сладкий болгарский перец и применять для улучшения вкуса сливки, сметану.
Ингредиенты:
- филе минтая – 400 г;
- яйцо – 1 шт.;
- репчатый лук – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- манка – 50 г;
- мука овсяная – 1-2 ложки;
- укроп – 2-3 веточки;
- соль, масло, вода.
Приготовление
- Измельчают филе рыбы.
- Добавляют яйцо, манку и овсяную муку, посолив фарш по вкусу.
- Оставляют основу на 40 минут, выкладывают в разогретое масло, подрумянивают с двух сторон.
- Сверху выкладывают нарезанный лук и морковь, добавляют воду, соль, тушат блюдо под крышкой 20 минут.
Постные рыбные котлеты из минтая
Рецепт рыбных котлет из минтая применим и в разрешенные дни поста, если из состава исключить яйца. Их удастся результативно заменить добавлением муки или крахмала кукурузного. Для пикантности вкуса и дополнительной легкой остроты изделий допускается добавлять при измельчении рыбы чесночные зубки.
Ингредиенты:
- филе минтая – 700 г;
- репчатый лук – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- манка – 3 ст. ложки;
- мука – 30 г;
- чеснок – 2 зубка;
- соль, перец, специи, масло растительное, мука для панировки.
Приготовление
- Измельчают филе рыбы, спассерованный на масле лук с морковью и чеснок.
- Добавляют муку и манку, тщательно перемешивают фарш и отбивают до гладкости.
- Формируют заготовки, панируют их в муке, обжаривают в масле с двух сторон до румянца
Рыбные котлеты из минтая в духовке
Если хочется сделать блюдо более полезным и менее калорийным, то, как вариант, можно приготовить котлеты из минтая в духовке. Вместо зелени кинзы допустимо использовать свежую или замороженную петрушку, укроп или другую зелень, а мускатный орех заменять другой пряной добавкой на свой вкус и выбор.
Ингредиенты:
- филе минтая – 500 г;
- яйцо – 1 шт.;
- репчатый лук – 1 шт.;
- кинза – 1 горсть;
- мука – 2 ст. ложки;
- мускатный орех – ¼ ч. ложки;
- соль, перец.
Приготовление
- Измельчают лук и филе рыбы удобным способом.
- Добавляют яйцо, нарезанную зелень кинзы, соль, перец и мускатный орех.
- Тщательно вымешивают фарш руками не менее трех минут, оставляют на час в холодильнике.
- Формируют котлеты, укладывают их на противень с пергаментом.
- Выпекают изделия 30 минут при 190 градусах.
Котлеты из минтая на пару
Не менее легкая и еще более диетическая версия блюда – рыбные котлеты из минтая на пару. Их можно готовить с панировкой или без, а в фарш добавлять как хлеб и манку, размочив ее в молоке, так и овсянку. Удобно воспользоваться для паровой обработки изделий пароваркой, мультиваркой или конструкцией из кастрюли и сита с крышкой.
Ингредиенты:
- филе минтая – 600 г;
- яйцо – 1 шт.;
- репчатый лук – 1 шт.;
- овсяные хлопья быстрого приготовления – 0,5 стакана;
- сливки – 50 мл;
- сухари панировочные – 100 г;
- соль, перец, укроп.
Приготовление
- Измельчают рыбу и лук.
- Заливают хлопья теплыми сливками, добавляют в фарш вместе с яйцом.
- Приправляют основу солью, перцем, укропом, перемешивают, отбивают.
- Если основа жидкая, добавляют немного сухарей или сухих хлопьев.
- Формируют котлеты, панируют в сухарях, готовят на пару 20 минут.
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