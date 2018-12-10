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Котлеты из минтая – лучшие рецепты простого блюда для всей семьи!

Котлеты из минтая – лучшие рецепты простого блюда для всей семьи!

Котлеты из минтая – отличный способ применения рыбы в кулинарии, посредством которого удастся накормить свою семью полезной, питательной и вкусной пищей. Существует масса способов разнообразить лаконичный вкус изделий и приготовить их по-новому.

Как приготовить рыбные котлеты из минтая?

Рыбные котлеты из минтая готовятся из филе, отделенного от хребетной кости и избавленного от всех остальных мелких косточек.

  1. Филе можно подготовить самостоятельно из целых тушек, использовать его со шкурой или для более деликатного вкуса удалить последнюю.
  2. Кроме сырого филе для приготовления котлет подойдет и уже отваренная рыба без костей.
  3. Для измельчения филейной части рыбы применяют мясорубку или чашу блендера, куда закладывают нарезанный продукт вместе с луком, размоченным хлебом, другими компонентами, согласно требованиям выбранного рецепта.
  4. Чтобы сформированные изделия не распадались в процессе жарки и держали форму, фарш вымешивают и отбивают тщательно, предварительно приправив его по вкусу.
  5. Готовят котлеты из минтая путем традиционного обжаривания на плите, запекания в духовке или варки на пару.

Котлеты из фарша минтая – рецепт

котлеты из фарша минтая рецепт

Удобней всего готовить котлеты из филе минтая или готового фарша.

Останется только добавить в полуфабрикат размоченный в молоке или воде и отжатый мякиш белого хлеба без корочек, измельченный лук, укроп и яйца. Для панировки сформированных изделий можно использовать вместо сухарей пшеничную муку.

Ингредиенты:

  • фарш из минтая – 700 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • репчатый лук – 1 шт.;
  • укроп – 3 веточки;
  • белый хлеб – 150 г;
  • молоко – 100 мл;
  • сухари панировочные – 100 г;
  • соль, перец, масло растительное.

Приготовление

  1. В фарш добавляют измельченный репчатый лук, размоченный в молоке хлеб, нарезанный укроп.
  2. Разбивают в основу яйцо, добавляют соль и перец.
  3. Вымешивают массу отбивают, формируют заготовки.
  4. Панируют котлеты из фарша минтая в сухарях, обжаривают в масле с двух сторон.

Рубленные котлеты из минтая

рубленные котлеты из минтая

Особенно сочными получаются рыбные котлеты из филе минтая, для измельчения которого применяется только острый нож. Подобный рубленный фарш связывается добавленным в состав крахмалом с яйцом и не требует формирования изделий. Котлеты жарят в данном случае как оладьи, накладывая порции фарша ложкой в разогретое масло.

Ингредиенты:

  • филе минтая – 600 г;
  • яйца – 2 шт.;
  • репчатый лук – 0,5 шт.;
  • крахмал – 3 ст. ложки;
  • специи для рыбы – по вкусу;
  • соль, перец, масло растительное.

Приготовление

  1. Филе рыбы нарезают ножом как можно мельче.
  2. Добавляют мелко нарубленный репчатый лук.
  3. Разбивают в основу яйца, засыпают крахмал.
  4. Приправляют массу солью, перцем, специями, тщательно перемешивают.
  5. Жарят рубленные котлеты из филе минтая, подрумянивая изделия с двух сторон.

Котлеты из минтая с манкой

котлеты из минтая

Элементарно и просто готовятся котлеты из минтая, если вместо хлеба добавлять в фарш смешанную заранее с молоком манную крупу. Филе можно взбить вместе с добавками в чаше блендера, что сделает изделия еще воздушнее, нежнее и мягче. Панировку здесь можно не применять или обвалять порции основы в сухарях.

Ингредиенты:

  • филе минтая – 700 г;
  • яйца – 2 шт.;
  • репчатый лук – 1 шт.;
  • манка – 100 г;
  • молоко – 100 мл;
  • соль, перец, масло растительное.

Приготовление

  1. Манку смешивают с молоком, оставляют на 30 минут.
  2. Измельчают удобным способом филе рыбы и лук.
  3. Добавляют размоченную крупу, соль, перец, вымешивают массу тщательно.
  4. Выкладывают порции фарша в разогретое масло.
  5. Жарят рыбные котлеты из минтая с манкой на среднем огне с двух сторон.

Котлеты из вареного минтая

котлеты из вареного минтая

Котлеты из вареного минтая – отличный способ переработать несъеденную рыбу из ухи или упростив путем предварительного отваривания продукта получение филе и отделение его от костей. Вместо обычного лука можно добавить нарезанные мелко зеленые перья или обжарить репчатую нарезку в растительном масле.

Ингредиенты:

  • филе минтая – 800 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • лук зеленый – 1 пучок;
  • белый хлеб – 150 г;
  • молоко – 150 мл;
  • сухари панировочные – 100 г;
  • соль, перец, масло растительное.

Приготовление

  1. Филе минтая измельчают вместе с размоченным в молоке хлебом.
  2. Добавляют зеленый лук, яйцо, соль и перец, тщательно вымешивают массу и хорошо отбивают.
  3. Формируют котлеты из отварного минтая, панируют их в сухарях, обжаривают в масле.

Котлеты из минтая с салом

котлеты из минтая

Сделать котлеты из минтая, сочные и вкусные удастся, добавив в фарш измельченное свиное сало. Преобразит вкусовые характеристики блюда обжаривание лука и добавление в фарш спассерованной моркови. Подобным действием нивелируется ярко выраженный рыбный вкус, и становится деликатным и нежным.

Ингредиенты:

  • филе минтая – 600 г;
  • сало – 100 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • репчатый лук – 1 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • белый хлеб – 100 г;
  • молоко – 100 мл;
  • сухари панировочные – 100 г;
  • соль, перец, масло растительное.

Приготовление

  1. Нарезают лук, перетирают морковь и обжаривают на масле до мягкости.
  2. Перекручивают на мясорубке рыбное филе, сало, размоченный в молоке и отжатый хлеб и овощную пассеровку.
  3. Добавляют яйцо, соль, перец, вымешивают массу и отбивают.
  4. Формируют заготовки, панируют в сухарях.
  5. Обжаривают котлеты из минтая, вкусные и сочные с двух сторон.

Котлеты из горбуши и минтая

котлеты из горбуши и минтая

Рыбные котлеты из горбуши и минтая порадуют богатыми вкусовыми качествами и высокими питательными свойствами. Для балансирования текстуры фарша в него добавляют манку, замочив ее предварительно в небольшой порции молока для нежности. Кроме лука состав можно дополнить мелко нарубленным укропом или петрушкой.

Ингредиенты:

  • филе минтая и горбуши – по 500 г;
  • яйца – 2 шт.;
  • репчатый лук – 2 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • манка – 50 г;
  • молоко – 50 мл;
  • соль, перец, масло растительное.

Приготовление

  1. Перекручивают на мясорубке или в блендере филе двух видов рыбы и лук.
  2. Добавляют замоченную заранее в молоке манку, приправляют фарш солью, перцем, перемешивают, отбивают.
  3. Накладывают порции фарша в разогретое на сковороде масло и жарят изделия с двух сторон на среднем огне.

Рыбные котлеты из минтая с картошкой

рыбные котлеты из минтая с картошкой

Котлеты из минтая – рецепт, в котором можно учесть великолепную способность рыбы сочетаться с картофелем. Филе следует измельчить вместе с очищенными сырыми картофелинами, которые придадут изделиям дополнительные вкусовые ноты, сохранят сочность рыбной основы, сыграют роль вяжущего компонента.

Ингредиенты:

  • филе минтая – 900 г;
  • картофель – 3-4 шт.;
  • яйца – 2 шт.;
  • репчатый лук – 2 шт.;
  • петрушка – 1 пучок;
  • сухари панировочные – 100 г;
  • соль, перец, масло растительное.

Приготовление

  1. Филе рыбы измельчают при помощи мясорубки или блендера, добавив очищенный и нарезанный картофель, лук.
  2. Вмешивают в фарш соль, перец, измельченную петрушку, хорошо отбивают.
  3. Формируют котлеты, обваливают их в сухарях, обжаривают в масле.

Рыбные котлеты из минтая для детей – рецепт

рыбные котлеты рецепт из минтая для детей

Готовя котлеты из минтая для детей, их дополнительно пропаривают с добавлением овощной подливы для сочности, нежности и безопасности. Кроме лука с морковью можно использовать другие овощи: нарезанные помидоры без кожицы, сладкий болгарский перец и применять для улучшения вкуса сливки, сметану.

Ингредиенты:

  • филе минтая – 400 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • репчатый лук – 1 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • манка – 50 г;
  • мука овсяная – 1-2 ложки;
  • укроп – 2-3 веточки;
  • соль, масло, вода.

Приготовление

  1. Измельчают филе рыбы.
  2. Добавляют яйцо, манку и овсяную муку, посолив фарш по вкусу.
  3. Оставляют основу на 40 минут, выкладывают в разогретое масло, подрумянивают с двух сторон.
  4. Сверху выкладывают нарезанный лук и морковь, добавляют воду, соль, тушат блюдо под крышкой 20 минут.

Постные рыбные котлеты из минтая

постные рыбные котлеты из минтая

Рецепт рыбных котлет из минтая применим и в разрешенные дни поста, если из состава исключить яйца. Их удастся результативно заменить добавлением муки или крахмала кукурузного. Для пикантности вкуса и дополнительной легкой остроты изделий допускается добавлять при измельчении рыбы чесночные зубки.

Ингредиенты:

  • филе минтая – 700 г;
  • репчатый лук – 1 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • манка – 3 ст. ложки;
  • мука – 30 г;
  • чеснок – 2 зубка;
  • соль, перец, специи, масло растительное, мука для панировки.

Приготовление

  1. Измельчают филе рыбы, спассерованный на масле лук с морковью и чеснок.
  2. Добавляют муку и манку, тщательно перемешивают фарш и отбивают до гладкости.
  3. Формируют заготовки, панируют их в муке, обжаривают в масле с двух сторон до румянца

Рыбные котлеты из минтая в духовке

рыбные котлеты из минтая в духовке

Если хочется сделать блюдо более полезным и менее калорийным, то, как вариант, можно приготовить котлеты из минтая в духовке. Вместо зелени кинзы допустимо использовать свежую или замороженную петрушку, укроп или другую зелень, а мускатный орех заменять другой пряной добавкой на свой вкус и выбор.

Ингредиенты:

  • филе минтая – 500 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • репчатый лук – 1 шт.;
  • кинза – 1 горсть;
  • мука – 2 ст. ложки;
  • мускатный орех – ¼ ч. ложки;
  • соль, перец.

Приготовление

  1. Измельчают лук и филе рыбы удобным способом.
  2. Добавляют яйцо, нарезанную зелень кинзы, соль, перец и мускатный орех.
  3. Тщательно вымешивают фарш руками не менее трех минут, оставляют на час в холодильнике.
  4. Формируют котлеты, укладывают их на противень с пергаментом.
  5. Выпекают изделия 30 минут при 190 градусах.

Котлеты из минтая на пару

котлеты из минтая

Не менее легкая и еще более диетическая версия блюда – рыбные котлеты из минтая на пару. Их можно готовить с панировкой или без, а в фарш добавлять как хлеб и манку, размочив ее в молоке, так и овсянку. Удобно воспользоваться для паровой обработки изделий пароваркой, мультиваркой или конструкцией из кастрюли и сита с крышкой.

Ингредиенты:

  • филе минтая – 600 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • репчатый лук – 1 шт.;
  • овсяные хлопья быстрого приготовления – 0,5 стакана;
  • сливки – 50 мл;
  • сухари панировочные – 100 г;
  • соль, перец, укроп.

Приготовление

  1. Измельчают рыбу и лук.
  2. Заливают хлопья теплыми сливками, добавляют в фарш вместе с яйцом.
  3. Приправляют основу солью, перцем, укропом, перемешивают, отбивают.
  4. Если основа жидкая, добавляют немного сухарей или сухих хлопьев.
  5. Формируют котлеты, панируют в сухарях, готовят на пару 20 минут.
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рецептырыбные блюдаМясорубкикулинария
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