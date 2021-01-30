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Луковая запеканка

Луковая запеканкаФото луковой запеканки

Вкусная запеканка, не сложная в приготовлении и минимум затрат по продуктам.

Ингредиенты рецепта луковой запеканки

  • Лук репчатый 600 -800 грамм
  • Сыр 200 грамм
  • Молоко 200 грамм
  • Яйцо куриное 3 штуки
  • Сосиски или ветчина 200 грамм
  • Разрыхлитель 1 ч. л ( 5 грамм )
  • Соль и чёрный перец по вкусу
  • Мука 200 грамм (можно взять любую 50/50, у меня пшеничная и рисовая )

Как приготовить луковую запеканку, пошаговый рецепт с фото

Набор продуктов для запеканки.

Луковая запеканка

Лук репчатый нашинковать полукольцами. Посолить и поперчить. Слегка примять лук руками.

Луковая запеканка

Сосиски или ветчину нарезать кубиками. Добавить к луку.

Луковая запеканка

Сыр натереть на крупной тёрке, добавить тоже к луку.

Луковая запеканка

Затем добавить яйца, молоко.

Луковая запеканка

Добавить муки и разрыхлитель. Массу хорошо перемешать. Если надо соли то чуть подсаливаем.

Луковая запеканка

Форму для запекания смазать слегка маслом, выложить луковую массу. Разровнять. Ставим в разогретую духовку до 170-180 градусов на 30-45 минут.

Луковая запеканка

К запеканке можно подать сметану.
Приятного аппетита.

Луковая запеканка

 

 

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