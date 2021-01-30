Луковая запеканка

Фото луковой запеканки
Вкусная запеканка, не сложная в приготовлении и минимум затрат по продуктам.
Ингредиенты рецепта луковой запеканки
- Лук репчатый 600 -800 грамм
- Сыр 200 грамм
- Молоко 200 грамм
- Яйцо куриное 3 штуки
- Сосиски или ветчина 200 грамм
- Разрыхлитель 1 ч. л ( 5 грамм )
- Соль и чёрный перец по вкусу
- Мука 200 грамм (можно взять любую 50/50, у меня пшеничная и рисовая )
Как приготовить луковую запеканку, пошаговый рецепт с фото
Набор продуктов для запеканки.
Лук репчатый нашинковать полукольцами. Посолить и поперчить. Слегка примять лук руками.
Сосиски или ветчину нарезать кубиками. Добавить к луку.
Сыр натереть на крупной тёрке, добавить тоже к луку.
Затем добавить яйца, молоко.
Добавить муки и разрыхлитель. Массу хорошо перемешать. Если надо соли то чуть подсаливаем.
Форму для запекания смазать слегка маслом, выложить луковую массу. Разровнять. Ставим в разогретую духовку до 170-180 градусов на 30-45 минут.
К запеканке можно подать сметану.
Приятного аппетита.
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