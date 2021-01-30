Луковая запеканка

Фото луковой запеканки

Вкусная запеканка, не сложная в приготовлении и минимум затрат по продуктам.

Ингредиенты рецепта луковой запеканки

Лук репчатый 600 -800 грамм

Сыр 200 грамм

Молоко 200 грамм

Яйцо куриное 3 штуки

Сосиски или ветчина 200 грамм

Разрыхлитель 1 ч. л ( 5 грамм )

Соль и чёрный перец по вкусу

Мука 200 грамм (можно взять любую 50/50, у меня пшеничная и рисовая )

Как приготовить луковую запеканку, пошаговый рецепт с фото

Набор продуктов для запеканки.

Лук репчатый нашинковать полукольцами. Посолить и поперчить. Слегка примять лук руками.

Сосиски или ветчину нарезать кубиками. Добавить к луку.

Сыр натереть на крупной тёрке, добавить тоже к луку.

Затем добавить яйца, молоко.

Добавить муки и разрыхлитель. Массу хорошо перемешать. Если надо соли то чуть подсаливаем.

Форму для запекания смазать слегка маслом, выложить луковую массу. Разровнять. Ставим в разогретую духовку до 170-180 градусов на 30-45 минут.

К запеканке можно подать сметану.

Приятного аппетита.