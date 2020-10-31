Пахлава с миндалем — вкуснейший восточный десерт. Тонкие коржи слоеного теста обильно промазываются медом и посыпаются тертыми орехами. Читайте пошаговый рецепт приготовления пахлавы в нашем материале.
Ингредиенты:
- Масло — 300 г
- Сметана — 300 г
- Мука — 4 ст.
- Яйцо куриное — 1 шт.
- Миндаль — 500 г
- Сахар — 2 ст.
Приготовление:
- Масло комнатной температуры, сметану и яйцо соединить . Тщательно вымешать. Добавьте муку и замесите тесто. Готовое тесто поставьте в холодильник на несколько часов.
- В кастрюлю с кипящей водой закиньте миндаль и варите его в течение 5 минут. После достаньте миндаль шумовкой и очистите его от шелухи. Очищенный миндаль промойте холодной водой и высушите.
- Измельчите миндаль и смешайте с сахаром.
- Тесто достаньте из холодильника. Разделите его на 6 частей: 5 одинаковых и 1 больше.
- Первый пласт теста раскатываем так, чтобы получились бортики. Второй слой теста раскатываем по размеру формы и кладем сверху. Посыпаем начинкой и так слой за слоем.
- Приготовьте сироп: 0,5 стакана сахара растворите в 0,5 стакана воды.
- Края самого первого пласта загибаем и накрываем последним пластом теста. Сделайте аккуратно надрезы ножом и залейте сироп. Украсьте каждый кусочек по своему вкусу.
- Выпекать до готовности при температуре 160 градусов 60 минут.
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