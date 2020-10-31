БУДЕТ ВКУСНО!

129 650 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • !??Сразу влюбилась, ...
  • Oertel Elena
    почему немецкий????? Штрудель это большой пирог, а кусочки пирога называются порции 🤣🤣🤣🤣🤣🤣Сразу влюбилась, ...
  • Спасибо!«Пассажирский» – ...

Пахлава с миндалем

Пахлава с миндалем — вкуснейший восточный десерт. Тонкие коржи слоеного теста обильно промазываются медом и посыпаются тертыми орехами. Читайте пошаговый рецепт приготовления пахлавы в нашем материале.

Пахлава с миндалем

Ингредиенты: 

  • Масло — 300 г
  • Сметана — 300 г
  • Мука — 4 ст.
  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Миндаль — 500 г
  • Сахар — 2 ст.

Приготовление:

  1. Масло комнатной температуры, сметану и яйцо соединить . Тщательно вымешать. Добавьте муку и замесите тесто. Готовое тесто поставьте в холодильник на несколько часов.
  2. В кастрюлю с кипящей водой закиньте миндаль и варите его в течение 5 минут. После достаньте миндаль шумовкой и очистите его от шелухи. Очищенный миндаль промойте холодной водой и высушите.
  3. Измельчите миндаль и смешайте с сахаром.
  4. Тесто достаньте из холодильника. Разделите его на 6 частей: 5 одинаковых и 1 больше.
  5. Первый пласт теста раскатываем так, чтобы получились бортики. Второй слой теста раскатываем по размеру формы и кладем сверху. Посыпаем начинкой и так слой за слоем.
  6. Приготовьте сироп: 0,5 стакана сахара растворите в 0,5 стакана воды.
  7. Края самого первого пласта загибаем и накрываем последним пластом теста. Сделайте аккуратно надрезы ножом и залейте сироп. Украсьте каждый кусочек по своему вкусу.
  8. Выпекать до готовности при температуре 160 градусов 60 минут.

 

 

Ссылка на первоисточник
сладкая выпечка
Обсудить

Картина дня

наверх