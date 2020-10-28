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Оладьи с зеленым луком (Yeşil Soğan Mücveri)

Оладьи с зеленым луком (Yeşil Soğan Mücveri)

Вкусные витаминные оладьи с ароматным зеленым лучком! Чудесный вариант завтрака, или легкого обеда. Обязательно стоит попробовать! Угощайтесь!!!

Ингредиенты:

  • 1 крупный пучок зеленого лука
  • 1/2 пучка петрушки
  • 100 гр. белого сыра (фета, брынза)
  • 1 крупное яйцо
  • 1 стакан молока
  • 1 стакан муки
  • соль, черный и красный перец по вкусу
  • растительное масло для жарки

Приготовление:
Яйцо взбить венчиком с молоком. В отдельную посуду насыпать муку и понемногу влить яично-молочную смесь, тщательно вымешивая и растирая, чтобы не образовались комочки.

В тесто добавить раскрошенный сыр, мелко нарезанный зеленый лук и петрушку. Посолить и поперчить по вкусу (учитывая, что сыр соленый). Тщательно все перемешать.

В сковороде разогреть достаточное количество растительного масла, ложкой выложить оладьи и обжарить с двух сторон до румяности, на среднем огне.

Подавать сразу же, тепленькими, с натуральным йогуртом)))

Приятного вам аппетита!!!

Оладьи с зеленым луком (Yeşil Soğan Mücveri)

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выпечка
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