Оладьи с зеленым луком (Yeşil Soğan Mücveri)

Вкусные витаминные оладьи с ароматным зеленым лучком! Чудесный вариант завтрака, или легкого обеда. Обязательно стоит попробовать! Угощайтесь!!!

Ингредиенты:

1 крупный пучок зеленого лука

1/2 пучка петрушки

100 гр. белого сыра (фета, брынза)

1 крупное яйцо

1 стакан молока

1 стакан муки

соль, черный и красный перец по вкусу

растительное масло для жарки

Приготовление:

Яйцо взбить венчиком с молоком. В отдельную посуду насыпать муку и понемногу влить яично-молочную смесь, тщательно вымешивая и растирая, чтобы не образовались комочки.

В тесто добавить раскрошенный сыр, мелко нарезанный зеленый лук и петрушку. Посолить и поперчить по вкусу (учитывая, что сыр соленый). Тщательно все перемешать.

В сковороде разогреть достаточное количество растительного масла, ложкой выложить оладьи и обжарить с двух сторон до румяности, на среднем огне.

Подавать сразу же, тепленькими, с натуральным йогуртом)))

Приятного вам аппетита!!!