Оладьи с зеленым луком (Yeşil Soğan Mücveri)

Вкусные витаминные оладьи с ароматным зеленым лучком! Чудесный вариант завтрака, или легкого обеда. Обязательно стоит попробовать! Угощайтесь!!!
Ингредиенты:
- 1 крупный пучок зеленого лука
- 1/2 пучка петрушки
- 100 гр. белого сыра (фета, брынза)
- 1 крупное яйцо
- 1 стакан молока
- 1 стакан муки
- соль, черный и красный перец по вкусу
- растительное масло для жарки
Приготовление:
Яйцо взбить венчиком с молоком. В отдельную посуду насыпать муку и понемногу влить яично-молочную смесь, тщательно вымешивая и растирая, чтобы не образовались комочки.
В тесто добавить раскрошенный сыр, мелко нарезанный зеленый лук и петрушку. Посолить и поперчить по вкусу (учитывая, что сыр соленый). Тщательно все перемешать.
В сковороде разогреть достаточное количество растительного масла, ложкой выложить оладьи и обжарить с двух сторон до румяности, на среднем огне.
Подавать сразу же, тепленькими, с натуральным йогуртом)))
Приятного вам аппетита!!!
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