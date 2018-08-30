Для многих из нас поиск рецептов быстрых ужинов стал настоящей миссией! Я чувствую, что сорвала «Джек-пот», когда мне удается приготовить ужин менее, чем за пол часа.

Свиная вырезка, как же ты хороша в любом виде! Минимум затрат времени на приготовление и наши вкусовые рецепторы взлетают от удовольствия к небесам.

Что приготовить из свиной вырезки — рецепты

Свиная вырезка на сковороде — рецепты с фото

Самый простой и быстрый способ приготовления — пожарить вырезку на сковороде. А дальше — хоть так ее кушай, хоть соусом каким-нибудь сдобрить. Вкусно будет по-всякому.

Жареная вырезка с луком

Ингредиенты

Большая свиная вырезка.

Две репчатые луковки.

Три столовые ложки растительного масла самого высокого качества (масло из виноградных косточек подошло идеально).

Молотые специи (смесь перцев, пажитник (чаман, уцхо-сунели), кориандр).

Соль.

Как вкусно приготовить

С мяса снять серебристую пленку. Сформировать ножом толстые куски, распластать каждый рукой. Посыпать мясо с двух сторон специями, солью. Сложить в емкость, залить растительным маслом Очищенный лук нарезать полукольцами, перемешать с мясом, оставить на полчаса. На заметку Замаринованную таким образом свиную вырезку можно держать в самом холодном месте холодильника двое суток. Жарить на разогретой сковороде по 3-4 минуты с каждой стороны. Готовить на малом огне, помешивая, еще 5-6 минут. Дать полежать под домиком из фольги минут пять. Замечание Подавать со свежим хлебом и домашним томатным кетчупом. Никаких гарниров сие блюдо «не просит»!

Жареная на сковороде свиная вырезка с грибами и вином

Ингредиенты

Одна свиная вырезка (600-700 г).

350 г грибов (лучше лесных, но доступные шампиньоны вполне подойдут).

Две столовые ложки оливкового масла.

Три столовые ложки сливочного масла.

Две средние репчатые луковицы.

Два зубка чеснока, очищенные и мелко изрубленные.

Одна столовая ложка муки.

Три столовые ложки жирных сливок.

125 мл десертного вина (портвейн, марсала, мадейра).

250 мл куриного бульона или воды.

Перемолотый черный перец.

Две столовые ложки нарубленной свежей зелени петрушки.

Соль.

Как вкусно приготовить

Шампиньоны почистить, нарезать ломтиками. Снимите с вырезки серебристую пленку. Нарежьте поперек кусками, толщиною 4-5 см, расплющите рукой каждый кусочек. Нагрейте в сковороде или сотейнике оливковое масло, растопите в нем одну столовую ложку сливочного. Обжарьте куски мяса по 2-3 минуты с каждой стороны, посолить слегка. Как только мясо поджарится с двух сторон, выньте его на тарелку и прикройте «домиком» из фольги. Добавьте в сковороду оставшиеся две столовые ложки масла, обжарьте мелко нарезанный лук, тщательно соскабливая все пристающие ко дну частички. Через две минуты отправьте в «компанию» к луку чеснок, готовьте вместе минуту, прибавить грибы. Примерно полторы минуты не перемешивайте содержимое сотейника, дайте грибам освоиться и выпустить сок. Готовить еще три минуты, помешивать время от времени. Насыпать муку, размешать, готовить две минуты, налить вино, тушить на среднем огне. Вино должно почти полностью испариться. Налить бульон, варить 3-5 минут, убавить огонек, добавить сливки, перец, нарубленную зелень петрушки, чуть соли, перемешать, положить жареную вырезку. Тушить три минуты. Блюдо очаровательно с откидным рисом или любой пастой.

Свиная вырезка на сковороде с горчичным соусом

Ингредиенты

600 г свиной вырезки.

150 мл куриного бульона или воды.

Две репчатые луковицы.

Две столовые ложки оливкового масла.

Одна столовая ложка муки.

Три столовые ложки дижонской горчицы (любой неострой).

Пять столовых ложек сливок (20%).

Две столовые ложки коньяка или бренди (опционально).

Веточка свежего или щепотка сухого.

Соль.

Как вкусно приготовить

Удалите с вырезки серебристую пленку, порежьте на куски толщиной 4 см, распластайте рукой каждый кусок. Очищенный от шелухи лук измельчите на кубиками. Жарьте мясо на разогретом в сковороде оливковом масле по две минуты с каждой стороны, вытащите мясо на тарелку, прикройте фольгой. Обжарьте в течение двух минут лук (на той же сковородке, что и мясо), насыпьте муку, перемешайте, налейте бульон или воду. Помешивая, доведите до кипения. С вымытых веточек тимьяна оборвите листики. Закиньте их (или щепотку сухого тимьяна) вместе с горчицей и солью в сковородку, размешайте варево, положите туда же мясо, тушите пять минут. Налейте сливки, готовьте две минуты, добавьте коньяк, увеличьте огонь, тушите две минуты. Аппетитнейшее блюдо готово!

Медальоны из свиной вырезки — рецепт

Ингредиенты

Толстенькая свиная вырезка.

Перемолотый черный перец.

Веточки зелени (присмотритесь к розмарину, тимьяну, чаберу).

Соль.

Как вкусно приготовить

Вырезку освободить от коллагеновой пленки, нарезать на толстые куски (4 см). Посолить, посыпать перцем, завязать ниткой. Под нить можно при желании поместить прутик зелени. Разогреваем оливковое масло, аккуратно жарим куски по четыре минуты со всех четырех сторон на сковороде или гриле. Термодатчик для мяса должен показывать внутри куска температуру 62°С.

Мои замечания

Можно дополнительно обернуть каждый кусок мяса тонкой полоской сырого или копченого бекона (концы скрепить деревянной зубочисткой).

Шашлык из свиной вырезки

Мой троюродный брат Аристотель всегда говорил, что лучшее мясо для шашлыка — свиная вырезка. А лучший маринад для нее — обыкновенный репчатый лук перемешанный с реханом (фиолетовым базиликом).

Прожив не маленькую уже жизнь я много раз убеждалась в правильности его слов. Шашлык, приготовленный из свиной вырезки по рецепту Аристотеля Венедиктиса по прежнему является фаворитом в нашей семье.

Ингредиенты

Свиная вырезка в необходимых количествах.

Репчатый лук (половина от массы мяса).

Пучок базилика.

Пара ложек оливкового масла (опционально).

Молотые специи(черный перец, чаман, уцхо-сунели).

Соль.

Как приготовить

Лук освободить от шелухи, нарезать средними полукольцами, положить в глубокую миску, размять, как следует руками, чтобы выделилось достаточно сока. Подготовить вырезку, как указано в предыдущих рецептах, нарезать кусками, толщиной 5-6 см. Посолить, посыпать специями, отправить в емкость с луком, перемешать, добавить оливковое масло (при желании), пожать мясо руками, как бы массируя его. Оставить мариноваться на 2-3 часа (можно и больше). Нанизывать куски вырезки на шампуры (лук и зелень отряхнуть — их можно поджарить отдельно), печь шашлык над горячими углями примерно десять — пятнадцать минут. Шампуры следует часто переворачивать. В качестве гарнира лучше всего подойдут печеные овощи, салат из свежих помидоров с оливковым маслом и базиликом.

Вяленая свиная вырезка

Цены на высококачественную сыровяленую свинину (прошутто, хамон) в наших магазинах «зашкаливают». А ведь в домашних условиях можно приготовить замечательную вяленую свиную вырезку отменного вкуса, которая обойдется вам значительно дешевле буржуйских деликатесов.

Предупреждаю, что покупать свинину для вяления следует только у проверенных поставщиков, имеющих все надлежащие санитарные и ветеринарные документы.

Ингредиенты

600 г свиной вырезки одним куском.

Перемолотый красный острый перец, кориандр, черный перец, пажитник.

Три десертные ложки водки или коньяка.

Сахар.

Соль.

Как приготовить

Подготовить вырезку — снять пленки, выровнять, взвесить на электронных весах. Рассчитать количество соли. Как рассчитать количество соли и сахара Для посолочной смеси следует взять 3% к массе соли и 0.6% к массе сахара. На подготовленный кусок массой 550 г следует взять примерно 16 г соли и 3 грамма сахара. Посыпать вырезку равномерно солью и сахаром, втереть смесь пальцами. Завернуть плотно в пищевую пленку, положить в холодильник на двое суток. Вынуть из пленки, смыть соль, вытереть насухо чистой тканью, равномерно облить алкоголем, обкатать в специях. Взвесить, чтобы определить исходную массу и массу конечного продукта, которая должна составлять 70% от первоначальной. Перевязать кулинарной нитью. На заметку Перевязывать свиную вырезку следует всего в нескольких местах, чтобы просто иметь петлю для подвешивания, а не для того, чтобы придать определенную форму Вялить в течение двух — трех недель в прохладном месте, избегая сквозняков. Важно Оптимальные параметры окружающей среды: температура — 11-12°С, относительная влажность — 73-77 %, скорость движения воздуха — 0,05-0,1 м/сек. Когда ваша вырезка достигнет целевой массы, то процесс можно считать законченным. На разрезе вы будете иметь равномерно окрашенное, упругое мясо, которое достаточно хорошо жуется, с благородным вкусом и ароматом. Подавать с хорошим сухим красным вином в компании с подходящим сыром.

Мои замечания

Мясо должно медленно и равномерно отдавать влагу. Не следует ускорять процесс, повышая температуру, вывешивая мясо на сквозняке. Снаружи вырезка затвердеет, получит «закал», а внутри будет оставаться сыроватым.

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