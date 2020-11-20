Месяца два назад на первом этаже нашего дома открылся грузинский ресторан. Мы с другими мамочками сперва сильно негодовали. Думали, будет шумно по ночам. Но потом сходили в него сами, и наша позиция сильно изменилась. Не в последнюю очередь на нее повлиял салат с говяжьим языком.

Грузинская кухня, конечно, вызывает восторг. Сытная, насыщенная вкусами и яркая на вид. Когда мы управились с хачапури, официантка подала салат с говяжьим языком «Тифлис». Признаюсь честно, чтобы распробовать все ингредиенты, я возвращалась в заведение еще пару раз. Делюсь полученным рецептом!

Ингредиенты

Говяжий язык 1 шт. Чеснок 2 зуб. Грецкие орехи 50 г Огурцы 1 шт. Кинза по вкусу Майонез 1 ст. л. Соль по вкусу Смесь перцев по вкусу

Приготовление

Говяжий язык отварите в подсоленной воде. На это уйдет около часа. Затем немного остудите и снимите с него кожу. Мякоть нарежьте мелкими брусками, пересыпьте в салатницу. Грецкие орехи и очищенный чеснок переместите в блендер. Измельчите в крошку. Проследите, чтобы ингредиенты измельчились однородно. Огурец нарежьте мелким кубиком. Пересыпьте орехи с чесноком и огурец к языку, заправьте их майонезом. Посолите блюдо, добавьте немного перца и рубленую кинзу по вкусу. Можете заменить ее любой другой зеленью. В принципе, салат готов к подаче. Но мы рекомендуем отправить его хотя бы на час в холодильник. Так вы дадите возможность блюду пропитаться.

Салат с говяжьим языком «Тифлис» — блюдо праздничное. Конечно, не могу себе позволить каждый день варить язык. Но когда я готовлю эту закуску, гости не могут прекратить петь мне дифирамбы. Главное, сделать ее вдоволь, чтобы на всех хватило. К примеру, указанных мной ингредиентов хватит на 2 порции. Удачи в приготовлении!