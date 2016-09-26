Изумительные баклажаны, которые вдохновят вас, окунут в мир вкусовых феерий. Они настолько вкусные, что долго не стоят, хоть и рецепт рассчитан на большое количество баклажанов, улетают они вмиг!
Ингредиенты:
- Баклажаны — 15 килограмм;
- морковь — 5 килограмм;
- перец болгарский — 2 килограмма;
- петрушка — 300 грамм;
- чеснок — 500 грамм,
- соль по вкусу.
«Манзаны» фаршированные баклажаны по-гречески, рецепт, как готовить:
У баклажанов срезать плодоножку, посередине сделать надрез 5 сантиметров.
Положите баклажаны в кипящую воду и отварите до готовности. Затем баклажаны остудите в холодной воде.
- Выложите баклажаны на доску, которую положите наклонно, прижмите другой доской, и сверху положите груз.
- Нам нужно, чтобы с баклажанов сок.
- Тем временем натрите морковку на терке, и потушите морковку на растительном масле.
- Болгарский перец очистите от семян, и нарежьте тонкими полосками, чеснок выдавите через чесночницу, соедините вместе с обжаренной морковкой, все хорошо посолите и перемешайте.
- Получившейся массой нафаршируйте баклажаны, плотно укладывая их в бочку, или в ведро, пересыпая солью. Сверху накройте крышкой и положите груз.
- Спустя 3 дня, баклажаны переложите в банки и накройте капроновыми крышками.
- Храните в погребе или холодильнике.
Фаршированные баклажаны по-гречески очень похожи на дорогую закуску. Их можно подавать и к мясу, и к картофелю, и как самостоятельное блюдо!
Вкуснейших вам заготовок, и приятного аппетита!
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