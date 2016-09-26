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«Манзаны» фаршированные баклажаны по-гречески

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Изумительные баклажаны, которые вдохновят вас, окунут в мир вкусовых феерий. Они настолько вкусные, что долго не стоят, хоть и рецепт рассчитан на большое количество баклажанов, улетают они вмиг!

Ингредиенты:

  • Баклажаны — 15 килограмм;
  • морковь — 5 килограмм;
  • перец болгарский  — 2 килограмма;
  • петрушка — 300 грамм;
  • чеснок — 500 грамм,
  • соль по вкусу.

«Манзаны» фаршированные баклажаны по-гречески, рецепт, как готовить:

У баклажанов срезать плодоножку, посередине сделать надрез 5 сантиметров.

Положите баклажаны в кипящую воду и отварите до готовности. Затем баклажаны остудите в холодной воде.

  1. Выложите баклажаны на доску, которую положите наклонно, прижмите другой доской, и сверху положите груз.
  2. Нам нужно, чтобы с баклажанов сок.
  3. Тем временем натрите морковку на терке, и потушите морковку на растительном масле.
  4. Болгарский перец очистите от семян, и нарежьте тонкими полосками, чеснок выдавите через чесночницу, соедините вместе с обжаренной морковкой, все хорошо посолите и перемешайте.
  5. Получившейся массой нафаршируйте баклажаны, плотно укладывая их в бочку, или в ведро, пересыпая солью. Сверху накройте крышкой и положите груз.
  6. Спустя 3 дня, баклажаны переложите в банки и накройте капроновыми крышками.
  7. Храните в погребе или холодильнике.

Фаршированные баклажаны по-гречески очень похожи на дорогую закуску. Их можно подавать и к мясу, и к картофелю, и как самостоятельное блюдо!

Вкуснейших вам заготовок, и приятного аппетита!

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