Салат Цезарь классический. Весь процесс приготовления от и до

Привет всем. Готовим сегодня классический салат Цезарь. Вышло супер мега вкусно, берите на заметку!

Ингредиенты:

Салат Римский - 1 шт.

Белый хлеб - 1 шт.

Сыр пармезан – 200 гр.

На соус (на 4 порции)

Яйца – 4шт

Масло оливковое – 40 мл.

Лимонный сок – 2 ч.л.

Сыр пармезан – 100 гр.

Филе анчоуса – 5 шт.

Соус Ворчестер – 3 ст.л.

Чеснок – 1 зуб.

Соль - щепотку

Приготовление:

1. Приготовим гренки: лучше использовать только мякоть белого хлеба. Нарезанный хлеб посыпать сухим чесноком, травами Прованса и сбрызнуть оливковым маслом. Сушить в духовке при 160 градусах, до золотистой корочки (примерно 30 минут).

2. Приготовим соус: Яйца отвариваем 60 секунд в горячей воде (вытаскиваем и охлаждаем). Вбиваем яца в блендер и взбиваем блендером 1-2 минуты до образования легкой пены.

3. Добавляем оливковое масло продолжая взбивать, взбиваем до полужидкого состояния.

4. Далее добавляем Филе анчоуса, чеснок, лимонный сок, щепотку соли, и сыр пармезан (густоту соуса как раз им можно регулировать). Все взбиваем до однородной массы.

5. собираем салат: нарываем 5 листиков салата на равномерные куски, добавляем соус и все хорошо перемешиваем, выкладываем листья на тарелку.

6. Добавляем сухарики и сверху натираем "экономкой" сыр пармезан.

Ваш классический салат "цезарь" готов. Для меня это был самый лучший салат. Приятного аппетита!