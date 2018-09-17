Салат Цезарь классический. Весь процесс приготовления от и до

Привет всем. Готовим сегодня классический салат Цезарь. Вышло супер мега вкусно, берите на заметку!
Ингредиенты:
Салат Римский - 1 шт.
Белый хлеб - 1 шт.
Сыр пармезан – 200 гр.
На соус (на 4 порции)
Яйца – 4шт
Масло оливковое – 40 мл.
Лимонный сок – 2 ч.л.
Сыр пармезан – 100 гр.
Филе анчоуса – 5 шт.
Соус Ворчестер – 3 ст.л.
Чеснок – 1 зуб.
Соль - щепотку
Приготовление:
1. Приготовим гренки: лучше использовать только мякоть белого хлеба. Нарезанный хлеб посыпать сухим чесноком, травами Прованса и сбрызнуть оливковым маслом. Сушить в духовке при 160 градусах, до золотистой корочки (примерно 30 минут).
2. Приготовим соус: Яйца отвариваем 60 секунд в горячей воде (вытаскиваем и охлаждаем). Вбиваем яца в блендер и взбиваем блендером 1-2 минуты до образования легкой пены.
3. Добавляем оливковое масло продолжая взбивать, взбиваем до полужидкого состояния.
4. Далее добавляем Филе анчоуса, чеснок, лимонный сок, щепотку соли, и сыр пармезан (густоту соуса как раз им можно регулировать). Все взбиваем до однородной массы.
5. собираем салат: нарываем 5 листиков салата на равномерные куски, добавляем соус и все хорошо перемешиваем, выкладываем листья на тарелку.
6. Добавляем сухарики и сверху натираем "экономкой" сыр пармезан.
Ваш классический салат "цезарь" готов. Для меня это был самый лучший салат. Приятного аппетита!
Свежие комментарии