Обычно выпечка с мясом доставляет много хлопот. Но, попробовав приготовить катламу в духовке, я поняла, что многослойный мясной пирог может быть не только невероятно вкусным, но и простым в приготовлении.
Для рецепта понадобятся только доступные ингредиенты. Начинка такого пирога получается сочной, а за счет многослойности само блюдо выглядит очень интересно.
Ингредиенты
|Вода
|250 мл
|Соль
|0,5 ч. л.
|Сахар
|0,5 ч. л.
|Подсолнечное масло
|20 мл
|Разрыхлитель
|0,5 ч. л.
|Пшеничная мука
|500 г
|Говяжий фарш
|300 г
|Лук
|2 шт.
|Картофель
|1 шт.
|Черный перец (молотый)
|по вкусу
|Кумин
|по вкусу
|Сливочное масло
|100 г
|Яйцо
|1 шт.
Приготовление
- Смешайте теплую воду, подсолнечное масло, сахар, соль и разрыхлитель в глубокой миске. Постепенно введите в смесь муку и замесите тесто руками. Оставьте его под пищевой пленкой примерно на 20 минут.
- Отдохнувшее тесто поделите на 4 части. Каждую из частей раскатайте в плотную лепешку.
- Для начинки смешайте фарш, мелко нарезанный лук и мелко натертый картофель. Добавьте специи по вкусу.
- Каждую лепешку раскатайте в тонкий слой. Смажьте топленым сливочным маслом. Тонко распределите начинку по всей поверхности.
- Сделайте надрезы от центра слоя влево и вправо, чтобы в дальнейшем свернуть лепешку, по два с каждой стороны. Аккуратно сверните лепешку, чтобы получился квадрат. Смазывайте каждый слой сливочным маслом. Края получившегося пирога защипните.
- Смажьте верх теста яйцом и выпекайте лепешки при 200 градусах примерно полчаса.
Готовые слоеные лепешки можно подавать как вместо обыкновенного хлеба к первому блюду, так и в качестве замены полноценного обеда. Приятного аппетита!
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