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Многослойный мясной пирог

Многослойный мясной пирог

Обычно выпечка с мясом доставляет много хлопот. Но, попробовав приготовить катламу в духовке, я поняла, что многослойный мясной пирог может быть не только невероятно вкусным, но и простым в приготовлении.

Для рецепта понадобятся только доступные ингредиенты. Начинка такого пирога получается сочной, а за счет многослойности само блюдо выглядит очень интересно.

Ингредиенты

Вода 250 мл
Соль 0,5 ч. л.
Сахар 0,5 ч. л.
Подсолнечное масло 20 мл
Разрыхлитель 0,5 ч. л.
Пшеничная мука 500 г
Говяжий фарш 300 г
Лук 2 шт.
Картофель 1 шт.
Черный перец (молотый) по вкусу
Кумин по вкусу
Сливочное масло 100 г
Яйцо 1 шт.

 

Приготовление

  1. Смешайте теплую воду, подсолнечное масло, сахар, соль и разрыхлитель в глубокой миске. Постепенно введите в смесь муку и замесите тесто руками. Оставьте его под пищевой пленкой примерно на 20 минут.
  2. Отдохнувшее тесто поделите на 4 части. Каждую из частей раскатайте в плотную лепешку.Многослойный мясной пирог
  3. Для начинки смешайте фарш, мелко нарезанный лук и мелко натертый картофель. Добавьте специи по вкусу.
  4. Каждую лепешку раскатайте в тонкий слой. Смажьте топленым сливочным маслом. Тонко распределите начинку по всей поверхности.Многослойный мясной пирог
  5. Сделайте надрезы от центра слоя влево и вправо, чтобы в дальнейшем свернуть лепешку, по два с каждой стороны.
    Аккуратно сверните лепешку, чтобы получился квадрат. Смазывайте каждый слой сливочным маслом. Края получившегося пирога защипните.Многослойный мясной пирог
  6. Смажьте верх теста яйцом и выпекайте лепешки при 200 градусах примерно полчаса.

Готовые слоеные лепешки можно подавать как вместо обыкновенного хлеба к первому блюду, так и в качестве замены полноценного обеда. Приятного аппетита!

 

 

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