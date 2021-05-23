Обычно выпечка с мясом доставляет много хлопот. Но, попробовав приготовить катламу в духовке, я поняла, что многослойный мясной пирог может быть не только невероятно вкусным, но и простым в приготовлении.

Для рецепта понадобятся только доступные ингредиенты. Начинка такого пирога получается сочной, а за счет многослойности само блюдо выглядит очень интересно.

Ингредиенты

Вода 250 мл Соль 0,5 ч. л. Сахар 0,5 ч. л. Подсолнечное масло 20 мл Разрыхлитель 0,5 ч. л. Пшеничная мука 500 г Говяжий фарш 300 г Лук 2 шт. Картофель 1 шт. Черный перец (молотый) по вкусу Кумин по вкусу Сливочное масло 100 г Яйцо 1 шт.

Приготовление

Смешайте теплую воду, подсолнечное масло, сахар, соль и разрыхлитель в глубокой миске. Постепенно введите в смесь муку и замесите тесто руками. Оставьте его под пищевой пленкой примерно на 20 минут. Отдохнувшее тесто поделите на 4 части. Каждую из частей раскатайте в плотную лепешку. Для начинки смешайте фарш, мелко нарезанный лук и мелко натертый картофель. Добавьте специи по вкусу. Каждую лепешку раскатайте в тонкий слой. Смажьте топленым сливочным маслом. Тонко распределите начинку по всей поверхности. Сделайте надрезы от центра слоя влево и вправо, чтобы в дальнейшем свернуть лепешку, по два с каждой стороны. Аккуратно сверните лепешку, чтобы получился квадрат. Смазывайте каждый слой сливочным маслом. Края получившегося пирога защипните. Смажьте верх теста яйцом и выпекайте лепешки при 200 градусах примерно полчаса.

Готовые слоеные лепешки можно подавать как вместо обыкновенного хлеба к первому блюду, так и в качестве замены полноценного обеда. Приятного аппетита!