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Пельмени с вешенками и твердым сыром в горшочке

Пельмени с вешенками и твердым сыром в горшочке

Предлагаю вам оригинальный и вкусный способ приготовления пельменей. Поверьте, даже такое обыденное блюдо можно преобразить до неузнаваемости. Будем запекать пельмени в горшочках с добавлением обжаренных вешенок и твердого сыра. Получается очень вкусное, сытное и ароматное блюдо для всей семьи. Кроме вешенок можно использовать шампиньоны, свежие или сушеные лесные грибы. Удобно готовить этот рецепт в порционных глиняных или в керамических горшочках, но можно обойтись и глубокой жаропрочной посудой с крышкой.

Пельмени с вешенками и твердым сыром в горшочке

Ингредиенты:

  • - замороженные пельмени - 300 г;
  • - твердый сыр - 100 г;
  • - сливочное масло - 25 г;
  • - сметана жирностью 20% - 4 ст. л.;
  • - свежие вешенки - 200 г;
  • - репчатый лук - 1 головка;
  • - оливковое масло - 2-3 ст. л.;
  • - лавровый лист - 2 шт.;
  • - черный душистый перец - 4 горошины;
  • - соль и черный молотый перец - по вкусу;
  • - сушеные итальянские травы - 0,5 ч. л.;
  • - свежая петрушка - несколько веточек.

Время на подготовку – 5 минут.

Время приготовления – 40 минут.

Количество порций – 2.

Готовим пельмени с вешенками и твердым сыром в горшочке:

Репчатый лук очистим от шелухи и порежем четверть кольцами.

Пельмени с вешенками и твердым сыром в горшочке

В антипригарную сковороду с толстым дном нальем несколько столовых ложек оливкового масла.

Выложим на сковороду измельченный лук и, помешивая, будем пассеровать его на медленном огне до золотистого оттенка.

Пельмени с вешенками и твердым сыром в горшочке

Свежие вешенки тщательно помоем, обсушим от лишней влаги и порежем на несколько частей.

Пельмени с вешенками и твердым сыром в горшочке

Когда лук на сковороде подрумянится, добавим к нему порезанные грибы.

Пельмени с вешенками и твердым сыром в горшочке

Перемешаем и продолжим готовить ингредиенты вместе 5-7 минут.

Пельмени с вешенками и твердым сыром в горшочке

В кипящую подсоленную воду опустим замороженные пельмени. Проварим полуфабрикаты на протяжении 5 минут после закипания.

Пельмени с вешенками и твердым сыром в горшочке

Аккуратно достанем отваренные до полуготовности пельмени из кипящей воды и переложим их в два порционных горшочка.

Пельмени с вешенками и твердым сыром в горшочке

Поверх пельменей в каждый горшочек выложим обжаренные с луком вешенки.

Пельмени с вешенками и твердым сыром в горшочке

В каждую порцию добавим небольшой кусочек сливочного масла и листочек лаврушки. Посолим и приправим ингредиенты черным молотым перцем и сушеными итальянскими травами.

Пельмени с вешенками и твердым сыром в горшочке

В каждый горшочек добавим по две столовые ложки жирной сметаны.

Пельмени с вешенками и твердым сыром в горшочке

Зальем ингредиенты водой, в которой варились пельмени, чтобы они были полностью покрыты жидкостью. Сверху выложим немного тертого твердого сыра.

Пельмени с вешенками и твердым сыром в горшочке

Накрыв горшочки крышечками или пищевой фольгой, отправим их в духовку, разогретую до 190 градусов. Будем запекать пельмени с вешенками в горшочках на протяжении 20-25 минут.

Пельмени с вешенками и твердым сыром в горшочке

Готовое блюдо будем подавать в горшочках, украсив каждую порцию свежей зеленью петрушки. По желанию пельмени с вешенками и твердым сыром перед подачей можно переложить в глубокие тарелки или пиалы.

Пельмени с вешенками и твердым сыром в горшочке

Приятного аппетита!

Пельмени с вешенками и твердым сыром в горшочке

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