Предлагаю вам оригинальный и вкусный способ приготовления пельменей. Поверьте, даже такое обыденное блюдо можно преобразить до неузнаваемости. Будем запекать пельмени в горшочках с добавлением обжаренных вешенок и твердого сыра. Получается очень вкусное, сытное и ароматное блюдо для всей семьи. Кроме вешенок можно использовать шампиньоны, свежие или сушеные лесные грибы. Удобно готовить этот рецепт в порционных глиняных или в керамических горшочках, но можно обойтись и глубокой жаропрочной посудой с крышкой.

Ингредиенты:

- замороженные пельмени - 300 г;

- твердый сыр - 100 г;

- сливочное масло - 25 г;

- сметана жирностью 20% - 4 ст. л.;

- свежие вешенки - 200 г;

- репчатый лук - 1 головка;

- оливковое масло - 2-3 ст. л.;

- лавровый лист - 2 шт.;

- черный душистый перец - 4 горошины;

- соль и черный молотый перец - по вкусу;

- сушеные итальянские травы - 0,5 ч. л.;

- свежая петрушка - несколько веточек.

Время на подготовку – 5 минут.

Время приготовления – 40 минут.

Количество порций – 2.

Готовим пельмени с вешенками и твердым сыром в горшочке:

Репчатый лук очистим от шелухи и порежем четверть кольцами.

В антипригарную сковороду с толстым дном нальем несколько столовых ложек оливкового масла.

Выложим на сковороду измельченный лук и, помешивая, будем пассеровать его на медленном огне до золотистого оттенка.

Свежие вешенки тщательно помоем, обсушим от лишней влаги и порежем на несколько частей.

Когда лук на сковороде подрумянится, добавим к нему порезанные грибы.

Перемешаем и продолжим готовить ингредиенты вместе 5-7 минут.

В кипящую подсоленную воду опустим замороженные пельмени. Проварим полуфабрикаты на протяжении 5 минут после закипания.

Аккуратно достанем отваренные до полуготовности пельмени из кипящей воды и переложим их в два порционных горшочка.

Поверх пельменей в каждый горшочек выложим обжаренные с луком вешенки.

В каждую порцию добавим небольшой кусочек сливочного масла и листочек лаврушки. Посолим и приправим ингредиенты черным молотым перцем и сушеными итальянскими травами.

В каждый горшочек добавим по две столовые ложки жирной сметаны.

Зальем ингредиенты водой, в которой варились пельмени, чтобы они были полностью покрыты жидкостью. Сверху выложим немного тертого твердого сыра.

Накрыв горшочки крышечками или пищевой фольгой, отправим их в духовку, разогретую до 190 градусов. Будем запекать пельмени с вешенками в горшочках на протяжении 20-25 минут.

Готовое блюдо будем подавать в горшочках, украсив каждую порцию свежей зеленью петрушки. По желанию пельмени с вешенками и твердым сыром перед подачей можно переложить в глубокие тарелки или пиалы.

Приятного аппетита!