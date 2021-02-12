Печень по-кавказски с чесноком

Кавказ! В его кухню легко влюбиться, в ней сложно разочароваться и ее невозможно забыть. Если бы не она, в нашей семье до сих пор не ели бы жареную печень. Когда-то очень давно это блюдо не было у нас в почете. Ни молоко, ни сметана не могли хоть как-то улучшить вкус продукта в нашем понимании. Пока на глаза маме не попалась вот эта печень по-кавказски.

Аромат — невероятный, жарится за 15 секунд и на вкус нежнее грузинского шашлыка. Сложилось такое впечатление, как будто до этого мы готовили не печень вовсе. Делюсь с вами полюбившимся мне рецептом, который навсегда изменил мое отношение к этому продукту.

Печень используем баранью — так нежнее и аутентичнее. Однако если вы такую не найдете, постарайтесь отдать предпочтение телячьей печени.

Ингредиенты

Баранья печень 500 г

Кинза 20 г

Лук 0,5 шт.

Базилик по вкусу

Сумак по вкусу

Лимонный сок по вкусу

Говяжий жир 70 г

Чеснок 3 зуб.

Соль по вкусу

Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Лук нарежьте на полукольца или четвертинки и замочите в воде, чтобы из него вышла горечь. За это время некрупно нарежьте кинзу и базилик. Смешайте зелень с луком, сумахом и выложите на тарелку в виде подушки. Очищенную печень нарежьте ломтиками толщиной около 1 см (не меньше, иначе будет слишком сухая! ). Пока режете, растопите коровий жир на сковороде. К вытопившемуся жиру добавьте немного растительного масла — так смесь не будет чадить. Нарежьте чеснок ломтиками, добавьте пару колечек лука и выложите вместе с печенью на раскаленную сковородку. Тут же выключите огонь! Обжаривайте печень в течение 25 секунд с двух сторон (не дожидаясь корочки), после чего выложите на подушку из зелени. Посолите и поперчите по вкусу. Готово!

Если вам посчастливилось раздобыть баранью жировую сетку, смело используйте ее вместо коровьего жира. К сожалению, найти сетку сейчас не так-то просто. Особый колорит блюду придает фиолетовый базилик, кинза и, конечно же, кисловатый сумак. Не стоит отмахиваться от этого незамысловатого салата! Без него будет не то.