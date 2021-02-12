Печень по-кавказски с чесноком

Кавказ! В его кухню легко влюбиться, в ней сложно разочароваться и ее невозможно забыть. Если бы не она, в нашей семье до сих пор не ели бы жареную печень. Когда-то очень давно это блюдо не было у нас в почете. Ни молоко, ни сметана не могли хоть как-то улучшить вкус продукта в нашем понимании. Пока на глаза маме не попалась вот эта печень по-кавказски.
Аромат — невероятный, жарится за 15 секунд и на вкус нежнее грузинского шашлыка. Сложилось такое впечатление, как будто до этого мы готовили не печень вовсе. Делюсь с вами полюбившимся мне рецептом, который навсегда изменил мое отношение к этому продукту.
Печень используем баранью — так нежнее и аутентичнее. Однако если вы такую не найдете, постарайтесь отдать предпочтение телячьей печени.
Ингредиенты
Баранья печень 500 г
Кинза 20 г
Лук 0,5 шт.
Базилик по вкусу
Сумак по вкусу
Лимонный сок по вкусу
Говяжий жир 70 г
Чеснок 3 зуб.
Соль по вкусу
Черный перец (молотый) по вкусу
Приготовление
- Лук нарежьте на полукольца или четвертинки и замочите в воде, чтобы из него вышла горечь. За это время некрупно нарежьте кинзу и базилик. Смешайте зелень с луком, сумахом и выложите на тарелку в виде подушки.
- Очищенную печень нарежьте ломтиками толщиной около 1 см (не меньше, иначе будет слишком сухая!). Пока режете, растопите коровий жир на сковороде.
- К вытопившемуся жиру добавьте немного растительного масла — так смесь не будет чадить.
- Нарежьте чеснок ломтиками, добавьте пару колечек лука и выложите вместе с печенью на раскаленную сковородку. Тут же выключите огонь!
- Обжаривайте печень в течение 25 секунд с двух сторон (не дожидаясь корочки), после чего выложите на подушку из зелени. Посолите и поперчите по вкусу. Готово!
Если вам посчастливилось раздобыть баранью жировую сетку, смело используйте ее вместо коровьего жира. К сожалению, найти сетку сейчас не так-то просто. Особый колорит блюду придает фиолетовый базилик, кинза и, конечно же, кисловатый сумак. Не стоит отмахиваться от этого незамысловатого салата! Без него будет не то.
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