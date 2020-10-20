Дьявольские яйца: 7 начинок для популярной закуски

Фаршированные яйца называют дьявольскими неспроста. От этой закуски просто невозможно оторваться. Попробуйте и убедитесь сами!

Рецепт Джулии Чайлд

Легендарная Джулия Чайлд готовила «дьявольские» яйца так: отваривала их вкрутую и разрезала напополам острым – и обязательно охлажденным – ножом. Желтки нужно размять вилкой до состояния пюре, добавить в него четверть стакана майонеза, 4 ч. л. мягкого сливочного масла, 2 ч. л. мелко нарезанных маринованных огурцов, немного соли и черного перца. Быстро и очень вкусно!

С морепродуктами

Ничто так не сочетается с яйцами, как морепродукты – лобстер, краб или креветки. Припустите их в сливочном масле с луком-шалот и пряными травами, мелко нарежьте (или разомните вилкой) и смешайте с желтками, приправив щепоткой порошка карри.

С беконом и сыром чеддер

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Смешайте желтки со сметаной, тертым сыром чеддер и обжаренным беконом. Добавьте мелко нарезанный зеленый лук, соль и перец. При подаче украсьте половинки яиц по своему желанию.

С грибами

Обжарьте на растительном масле мелко нарезанные шампиньоны и лук-шалот. Сложите их в отдельную посуду и измельчите до состояния пюре с помощью погружного блендера.

«Дьявольские» яйца от Марты Стюарт

Вмешайте в них яичные желтки и рубленный укроп.

Марта Стюарт не единожды признавалась, что фаршированные яйца – одно из ее любимых фуршетных блюд. Чтобы приготовить закуску по рецепту именитого шеф-повара, вам понадобится:

8 крупных яиц;

1/3 стакана нежирного майонеза;

1 ч. л. дижонской горчицы;

1 ч. л. белого винного уксуса;

1 ч. л. мелко нарубленного лука-шалот;

¼ ч. л. острого соуса, например, табаско;

соль и перец – по вкусу;

паприка – для украшения.

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Шаг 1. Отварите яйца вкрутую – они должны кипеть примерно 13 минут.

Шаг 2. В это время в глубокой посуде смешайте майонез, горчицу, уксус, лук и острый соус.

Шаг 3. Остудите яйца в холодной, очистите их, разрежьте напополам и выньте желтки. Вмешайте их в начинку, добавьте соль и перец.

Шаг 4. Наполните белки получившейся смесью. Перед подачей украсьте красной паприкой. Закуска может храниться в холодильнике под пищевой пленкой в течение 8 часов.

С авокадо и острым перцем

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Смешайте желтковое пюре с мякотью авокадо, добавьте мелко нарезанную кинзу, томаты, репчатый лук (предпочтительно фиолетовый – он не такой острый, как желтый) и немного рубленого острого перца. Приправьте начинку солью, чесноком, тмином и соком лимона или лайма.

С крем-чизом

Это блюдо выручит вас, когда гости уже буквально стоят на пороге. Отварите яйца, смешайте белки с готовым мягким сливочным сыром. Добавьте в начинку немного дижонской горчицы, соль, перец и нарубленную зелень. По желанию можно украсить готовое блюдо кусочками обжаренного бекона.