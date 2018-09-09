Один из самых простых и быстрых рецептов заготовки баклажанов на зиму. Зато в итоге получается замечательная ароматная закуска, которая займет достойное место на столе.

Времени и сил занимает совсем немного, примерно вполовину меньше, чем приготовление баклажанов с томатами на зиму, хотя бы потому, что в этом рецепте баклажаны не требуют предварительного обжаривания.

Полностью готовы эти баклажаны уже на третьи сутки, так что можно не только заготовить их для долгого хранения, но и при необходимости быстро подать к столу.

Для баклажанов с чесноком и укропом на зиму понадобится:

Баклажаны. 1 кг.

Чеснок. 10-15 зубчиков.

Укроп. 1 большой пучок.

Соль. По вкусу.

Уксус. Обычный, столовый. 9% ≈ 50-60 мл (¼ стакана).

Растительное масло. Без запаха. ≈ 100 мл (½ стакана).

Вода. ≈ 1½-2 литра.

По желанию черный и душистый перец горошком, гвоздика и т.д.

Готовим баклажаны с чесноком и укропом на зиму.

Чеснок чистим и нарезаем очень мелко. Пресс для чеснока в данном случае не подойдет.

Очень удобно, кстати, использовать всяческие механические измельчители для трав, орехов и чеснока, в частности в известном шведском сине-желтом магазине не так давно приобрел такой измельчитель. Рубит он быстро и качественно, пользоваться просто — знай нажимай сверху и все. Но мыть его весьма неудобно. Поэтому используется нечасто.

Большой пучок укропа как следует моем и просто мелко нарезаем.

В нарезанные укроп и чеснок добавляем немного соли и хорошо перемешиваем.

Отрезаем у баклажанов остатки плодоножек, а сами баклажаны нарезаем крупными четверть-кольцами.

Приготовим маринад. Доводим до кипения полтора-два литра воды. При желании в воду можно добавить черный и душистый перец, несколько бутонов гвоздики, лавровый лист и те специи, что вы обычно добавляете в маринады, например для маринованных помидоров или маринованных грибов.

Добавляем соль по вкусу, размешиваем ее в горячей воде и добавляем в воду уксус. Снова размешиваем и пробуем маринад на вкус. При необходимости правим на соль, уксус, специи.

Если уксуса добавили с излишком, то можно ситуацию исправить сахаром и/или добавлением воды.

Добиваемся того вкуса маринада, который вам более всего по душе. После чего выкладываем нарезанные баклажаны в маринад.

Доводим все до кипения и варим баклажаны в маринаде минут 10-15. Параллельно с варкой баклажанов стерилизуем банки.

Берем простерилизованную банку, на дно кладем немного чесночно-укропной смеси и выкладываем пару столовых ложек баклажанов из маринада. Затем снова немного смеси чеснока и укропа.

Таким образом послойно заполняем банку почти полностью.

Добавляем кипящего маринада по начало горлышка банки, следя, чтобы маринад проник во все пустоты в банке и вытеснил воздух. Затем сверху заливаем растительным маслом без запаха, примерно 30 мл на банку.

Плотно закрываем банки крышками и, перевернув, ставим банки остывать.

Когда банки остыли, переставляем их в темное прохладное место. Все готово. Запас маринованных баклажанов с чесноком и укропом на зиму уже есть.

Полностью баклажаны готовы уже дня через три, так что готовить имеет смысл сразу много, иначе на всю зиму их не хватит.