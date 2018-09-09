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Баклажаны с чесноком и укропом на зиму

Один из самых простых и быстрых рецептов заготовки баклажанов на зиму.  Зато в итоге получается замечательная ароматная закуска, которая займет достойное место на столе.

Времени и сил занимает совсем немного, примерно вполовину меньше, чем приготовление баклажанов с томатами на зиму, хотя бы потому, что в этом рецепте баклажаны не требуют предварительного обжаривания.

Полностью готовы эти баклажаны уже на третьи сутки, так что можно не только заготовить их  для долгого хранения, но и при необходимости быстро подать к столу.

Баклажаны с чесноком и укропом на зиму

Для баклажанов с чесноком и укропом на зиму понадобится:

Баклажаны с чесноком и укропом на зиму

  • Баклажаны. 1 кг.
  • Чеснок. 10-15 зубчиков.
  • Укроп. 1 большой пучок.
  • Соль. По вкусу.
  • Уксус. Обычный, столовый.  9%  ≈ 50-60 мл (¼ стакана).
  • Растительное масло. Без запаха. ≈ 100 мл (½ стакана).
  • Вода. ≈ 1½-2 литра.
  • По желанию черный и душистый перец горошком, гвоздика и т.д.

Готовим баклажаны с чесноком и укропом на зиму.

Чеснок чистим и нарезаем очень мелко.   Пресс для чеснока в данном случае не подойдет.

Баклажаны с чесноком и укропом на зиму

Очень удобно, кстати, использовать всяческие механические измельчители для трав, орехов и чеснока, в частности в известном шведском сине-желтом магазине не так давно приобрел такой измельчитель.

   Рубит он быстро и качественно, пользоваться просто — знай нажимай сверху и все.  Но мыть его весьма неудобно. Поэтому используется нечасто.

Баклажаны с чесноком и укропом на зиму

Большой пучок укропа как следует моем и просто мелко нарезаем.

Баклажаны с чесноком и укропом на зиму

В нарезанные  укроп и чеснок добавляем немного соли и хорошо перемешиваем.

Баклажаны с чесноком и укропом на зиму

Отрезаем у баклажанов остатки плодоножек, а сами баклажаны нарезаем крупными четверть-кольцами.

Баклажаны с чесноком и укропом на зиму

Приготовим маринад. Доводим до кипения полтора-два литра воды. При желании в воду можно добавить черный и душистый перец, несколько бутонов гвоздики, лавровый лист и те специи, что вы обычно добавляете в маринады, например для маринованных помидоров или маринованных грибов.

Добавляем соль по вкусу, размешиваем ее в горячей воде и добавляем в воду уксус.  Снова размешиваем и пробуем маринад на вкус. При необходимости правим на соль, уксус, специи.

Если уксуса добавили с излишком, то можно ситуацию исправить сахаром и/или добавлением воды.

Добиваемся того вкуса маринада, который вам более всего по душе.   После чего выкладываем нарезанные баклажаны в маринад.

Баклажаны с чесноком и укропом на зиму

Доводим все до кипения и варим баклажаны в маринаде минут 10-15.  Параллельно с варкой баклажанов стерилизуем банки.

Баклажаны с чесноком и укропом на зиму

Берем простерилизованную банку, на дно кладем немного чесночно-укропной смеси и выкладываем пару столовых ложек баклажанов из маринада. Затем снова немного смеси чеснока и укропа.

Баклажаны с чесноком и укропом на зиму

Таким образом послойно заполняем банку почти полностью.

Добавляем кипящего маринада по начало горлышка банки, следя, чтобы маринад проник во все пустоты в банке и вытеснил воздух.  Затем сверху заливаем растительным маслом без запаха, примерно 30 мл на банку.

Баклажаны с чесноком и укропом на зиму

Плотно закрываем банки крышками и, перевернув, ставим банки остывать.

Когда банки остыли, переставляем их в темное прохладное место.   Все готово. Запас маринованных баклажанов с чесноком и укропом на зиму уже есть.

Полностью баклажаны готовы уже дня через три, так что готовить имеет смысл сразу много, иначе на всю зиму их не хватит.

Баклажаны с чесноком и укропом на зиму

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