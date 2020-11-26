Закуска на скорую руку: "Куриное колечко"

Позаботьтесь о родных людях и приготовьте им такую вкусную закуску, ингредиенты которой точно будут у вас под рукой в этот день!

Время подготовки Время приготовления Порции 10 минут 25 минут 10 Ингредиенты Тесто слоеное - 500 г

Куриная грудка — 1 шт.

Лук красный — 1 шт.

Лук зеленый — пол пучка

Петрушка - 0,5 пучка

Сыр — 200 г

Кетчуп острый - 2 ст.л

Сметана — 200 г

Яйцо — 1 шт. Способ приготовления Отварную куриную грудку измельчите. Лук также мелконарежьте. Сыр натрите на терку. Смешайте начинку лук, курицу, немного перца, пару столовых ложек кетчупа. Раскатайте тесто в прямоугольник и нарежьте его на треугольники. На противень выложите пергамент для запекания, затем в центр поставьте блюдце, а вокруг обложите тесто, что бы получилась звезда. Выкладывайте начинку, затем заверните тесто, при желании можно посыпать закуску кунжутом и отправьте ее в духовку на 25 минут при температуре 180-200 Достантье из духовки, слегка остудите. Как и с чем подавать Поставьте в центр пирога любой соус или сметану и можно подавать. Приятного аппетита!