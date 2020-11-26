Закуска на скорую руку: "Куриное колечко"

Позаботьтесь о родных людях и приготовьте им такую вкусную закуску, ингредиенты которой точно будут у вас под рукой в этот день!
|Время подготовки
|Время приготовления
|Порции
|10 минут
|25 минут
|10
Ингредиенты
- Тесто слоеное - 500 г
- Куриная грудка — 1 шт.
- Лук красный — 1 шт.
- Лук зеленый — пол пучка
- Петрушка - 0,5 пучка
- Сыр — 200 г
- Кетчуп острый - 2 ст.л
- Сметана — 200 г
- Яйцо — 1 шт.
Способ приготовления
- Отварную куриную грудку измельчите.
- Лук также мелконарежьте. Сыр натрите на терку.
- Смешайте начинку лук, курицу, немного перца, пару столовых ложек кетчупа.
- Раскатайте тесто в прямоугольник и нарежьте его на треугольники.
- На противень выложите пергамент для запекания, затем в центр поставьте блюдце, а вокруг обложите тесто, что бы получилась звезда.
- Выкладывайте начинку, затем заверните тесто, при желании можно посыпать закуску кунжутом и отправьте ее в духовку на 25 минут при температуре 180-200
- Достантье из духовки, слегка остудите.
Как и с чем подавать
Поставьте в центр пирога любой соус или сметану и можно подавать. Приятного аппетита!
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