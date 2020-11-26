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Закуска на скорую руку: "Куриное колечко"

Позаботьтесь о родных людях и приготовьте им такую вкусную закуску, ингредиенты которой точно будут у вас под рукой в этот день!

Закуска на скорую руку: "Куриное колечко"

Время подготовки Время приготовления Порции
10 минут 25 минут 10

Ингредиенты

  • Тесто слоеное - 500 г
  • Куриная грудка — 1 шт. 
  • Лук красный — 1 шт.
  • Лук зеленый — пол пучка
  • Петрушка - 0,5 пучка
  • Сыр — 200 г
  • Кетчуп острый - 2 ст.л
  • Сметана — 200 г
  • Яйцо — 1 шт.

Способ приготовления

  1. Отварную куриную грудку измельчите.
  2. Лук также мелконарежьте. Сыр натрите на терку.
  3. Смешайте начинку лук, курицу, немного перца, пару столовых ложек кетчупа.
  4. Раскатайте тесто в прямоугольник и нарежьте его на треугольники.
  5. На противень выложите пергамент для запекания, затем в центр поставьте блюдце, а вокруг обложите тесто, что бы получилась звезда.
  6. Выкладывайте начинку, затем заверните тесто, при желании можно посыпать закуску кунжутом и отправьте ее в духовку на 25 минут при температуре 180-200
  7. Достантье из духовки, слегка остудите.

Как и с чем подавать

Поставьте в центр пирога любой соус или сметану и можно подавать. Приятного аппетита!

 

 

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выпечка
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