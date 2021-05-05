БУДЕТ ВКУСНО!

129 958 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Как поджарить пышный турецкий омлет, который не опадет после приготовления

304

Омлет – распространенное блюдо, которое готовят в разных уголках мира по разнообразным рецептам. Турция в этом смысле тоже не исключение. Называют его здесь менемен. По своему составу он схож с еврейской шакшукой. Блюдо не только вкусное, но и пышное. Добиться такого эффекта, согласитесь, получается не у всех и не всегда, даже если использовать исключительно традиционные ингредиенты.

Как поджарить пышный турецкий омлет, который не опадет после приготовленияТурки добавляют в омлет много овощей

Что касается менемена, то даже при наличии в нем большого количества овощей (сюда добавляют чеснок, лук, помидоры, зелень болгарский сладкий перец, которые предварительно проходят обжарку, а только потом их заливают яичной смесью), он остается очень пышным.

Как поджарить пышный турецкий омлет, который не опадет после приготовленияСуществует несколько хитростей приготовления турецкого менемена

Оказывается, дело не в том, что яйца надо долго взбивать. Есть другие небольшие, но такие полезные хитрости приготовления этого блюда:

    • важно правильно подобрать сковородку – она должна быть с высокими стенками и толстым дном, тогда будет правильно распределяться тепло;
    • готовить омлет лучше всего на средней температуре;
    • при добавлении молока, с яйцами его соотношение обязано быть именно 1:1 – не больше и не меньше;
    • все добавки, например, сыр, овощи и так далее не должны превышать объем ½ омлета;
    • во время процесса приготовления нельзя открывать крышку так как температурные перепады для пышности блюда являются основным врагом;
    • добавлять соль и перец лучше всего во время того, когда вы взбиваете яйца;
    • мука делает омлет тяжелым, поэтому ее лучше не добавлять;
  • чтобы омлет получился более воздушным, в него допускается добавление маленького количества соды.

Рецепт пышного омлета на твороге

Как поджарить пышный турецкий омлет, который не опадет после приготовленияДля приготовления нежного и пышного омлета понадобятся простые ингредиенты

Такой омлет в Турции готовят достаточно часто и именно в домашних условиях. Мы можем его приготовить даже в мультиварке из следующих ингредиентов: яйца – 2 шт., творог – 80-100 граммов, молоко – 60 г, растительное масло – 8 г.

Как поджарить пышный турецкий омлет, который не опадет после приготовленияСмешанные продукты помещаются в мультиварку на несколько минут

Мультиварка выставляется в режим «Выпечка». В то время пока она нагревается, взбиваются перечисленные ингредиенты. На весь процесс уходит около семи минут и вкуснейшее блюдо готово.

 

 

Ссылка на первоисточник
блюда из яицкухни мира
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенКухня и дом

ОСВЕЖАЮЩИЙ ШОКОЛАДНЫЙ ТОРТ с МЯТНЫМ КРЕМОМ

Читать
Делаем маринад из лукового сока к шашлыку из баранины: мясо во рту тает будто масло
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Делаем маринад из лукового сока к шашлыку из баранины: мясо во рту тает будто масло

Фантастически вкусный сан-маринский кекс чиамбелла. Не путать с итальянскими бубликами!!!
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Фантастически вкусный сан-маринский кекс чиамбелла. Не путать с итальянскими бубликами!!!

Маффины с овощами
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Маффины с овощами

Как поджарить пышный турецкий омлет, который не опадет после приготовления
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУДЕТ ВКУСНО!

Как поджарить пышный турецкий омлет, который не опадет после приготовления

Продавливаем багет стаканом. Жульен внутри хлеба просят повторить, ведь здесь можно съесть даже стаканчик
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Продавливаем багет стаканом. Жульен внутри хлеба просят повторить, ведь здесь можно съесть даже стаканчик

Простой секрет красивых эклеров, и что с ними не так у домашних кондитеров
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Простой секрет красивых эклеров, и что с ними не так у домашних кондитеров

Готовим сочный вишневый пирог
Материал, выбранный редакторами МиртесенВыйти замуж

Готовим сочный вишневый пирог

РАФАЭЛЛО
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

РАФАЭЛЛО

Врачи определили самый вредный для желудка суп
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Врачи определили самый вредный для желудка суп

Как правильно есть фрукты?
Материал, выбранный редакторами МиртесенНеспешный разговор

Как правильно есть фрукты?

Праздничный рецепт рыбы… получается бесподобно вкусной, нежной и сливочной!
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Праздничный рецепт рыбы… получается бесподобно вкусной, нежной и сливочной!

Бедро куриное в мультиварке
Материал, выбранный редакторами МиртесенНеспешный разговор

Бедро куриное в мультиварке

Завтрак или десерт для сладкоежек: готовим шоколадные блинчики с бананами
Материал, выбранный редакторами МиртесенЕва.ру

Завтрак или десерт для сладкоежек: готовим шоколадные блинчики с бананами

Простой способ, как пожарить рыбу без неприятного запаха по всей квартире
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Простой способ, как пожарить рыбу без неприятного запаха по всей квартире

Аппетитные куриные оладьи
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Аппетитные куриные оладьи

Вкусное и эффектное кунжутное печенье - готовится быстро и просто!
Материал, выбранный редакторами МиртесенВаши любимые рецепты

Вкусное и эффектное кунжутное печенье - готовится быстро и просто!

Ищу форму для запекания, но, чтобы не переплачивать, куплю пакеты для запекания за 39 рублей
Материал, выбранный редакторами МиртесенWebUnions

Ищу форму для запекания, но, чтобы не переплачивать, куплю пакеты для запекания за 39 рублей

В Холмогорах готовятся к масштабным посадкам
Материал, выбранный редакторами МиртесенРегион 29

В Холмогорах готовятся к масштабным посадкам

10 хитростей, как приготовить идеальные блинчики - пальчики оближешь
Материал, выбранный редакторами МиртесенПропорции счастья

10 хитростей, как приготовить идеальные блинчики - пальчики оближешь

Салат из тунца с картофелем
Материал, выбранный редакторами МиртесенИдеи рецептов

Салат из тунца с картофелем

Рубленые котлеты из куриной грудки с майонезом
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаш уютный дом

Рубленые котлеты из куриной грудки с майонезом

РЕЦЕПТ ПИРОГА НА СКОРУЮ РУКУ.
Материал, выбранный редакторами МиртесенКухня и дом

РЕЦЕПТ ПИРОГА НА СКОРУЮ РУКУ.

В Севастополе стартовала гастрономическая ярмарка «Рыба – не мясо!»
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

В Севастополе стартовала гастрономическая ярмарка «Рыба – не мясо!»

СЫРНЫЙ СУП С КУРИНЫМ ФИЛЕ
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

СЫРНЫЙ СУП С КУРИНЫМ ФИЛЕ

Кладем мясо под картофель и запекаем: ужин просят повторить
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Кладем мясо под картофель и запекаем: ужин просят повторить

1
Когда мне хочется особенно вкусной капусты, я жарю её «кусками» (да, необычно, но очень вкусно)
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Когда мне хочется особенно вкусной капусты, я жарю её «кусками» (да, необычно, но очень вкусно)

Готовлю сам трехцветное сало на закуску
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусно с Любовью

Готовлю сам трехцветное сало на закуску

Тертый пирог к чаю
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусно с Любовью

Тертый пирог к чаю

Смешали магазинное молоко и масло: жирные домашние сливки готовы за 10 минут
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Смешали магазинное молоко и масло: жирные домашние сливки готовы за 10 минут

3
Как жарить перепелов по правилам: Работа над ошибками по совету профессионального технолога
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусно с Любовью

Как жарить перепелов по правилам: Работа над ошибками по совету профессионального технолога

11 кулинарных хитростей, которые сделают полезнее любое блюдо
Материал, выбранный редакторами МиртесенSimpleSlim

11 кулинарных хитростей, которые сделают полезнее любое блюдо

Хименес-Браво из «Мастер Шеф» поделился своей радостью рядом с «Холостяком» Добрыниным: «Наконец-то»
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Хименес-Браво из «Мастер Шеф» поделился своей радостью рядом с «Холостяком» Добрыниным: «Наконец-то»

Как правильно подготовить гнездо для квочки
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал Бобер

Как правильно подготовить гнездо для квочки

Лук, маринованный в лимонном соке
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаш уютный дом

Лук, маринованный в лимонном соке

Готовим яблочный пирог из одного крема: смешиваем яблоки с молоком
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Готовим яблочный пирог из одного крема: смешиваем яблоки с молоком

Иерей предупредил о вреде длительного хранения пасхальных яиц
Материал, выбранный редакторами МиртесенОсновные события дня

Иерей предупредил о вреде длительного хранения пасхальных яиц

Огурцы вообще не станут зелеными и сочными, если использовать одну хитрость
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗакон, порядок, государство

Огурцы вообще не станут зелеными и сочными, если использовать одну хитрость

Кулич пасхальный "Лучший"
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Кулич пасхальный "Лучший"

Смешиваем фарш с картошкой: моментальные ленивые пирожки
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Смешиваем фарш с картошкой: моментальные ленивые пирожки

6

Картина дня

наверх