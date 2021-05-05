Как поджарить пышный турецкий омлет, который не опадет после приготовления

Омлет – распространенное блюдо, которое готовят в разных уголках мира по разнообразным рецептам. Турция в этом смысле тоже не исключение. Называют его здесь менемен. По своему составу он схож с еврейской шакшукой. Блюдо не только вкусное, но и пышное. Добиться такого эффекта, согласитесь, получается не у всех и не всегда, даже если использовать исключительно традиционные ингредиенты.

Турки добавляют в омлет много овощей

Что касается менемена, то даже при наличии в нем большого количества овощей (сюда добавляют чеснок, лук, помидоры, зелень болгарский сладкий перец, которые предварительно проходят обжарку, а только потом их заливают яичной смесью), он остается очень пышным.

Существует несколько хитростей приготовления турецкого менемена

Оказывается, дело не в том, что яйца надо долго взбивать. Есть другие небольшие, но такие полезные хитрости приготовления этого блюда:

важно правильно подобрать сковородку – она должна быть с высокими стенками и толстым дном, тогда будет правильно распределяться тепло;

готовить омлет лучше всего на средней температуре;

при добавлении молока, с яйцами его соотношение обязано быть именно 1:1 – не больше и не меньше;

все добавки, например, сыр, овощи и так далее не должны превышать объем ½ омлета;

во время процесса приготовления нельзя открывать крышку так как температурные перепады для пышности блюда являются основным врагом;

добавлять соль и перец лучше всего во время того, когда вы взбиваете яйца;

мука делает омлет тяжелым, поэтому ее лучше не добавлять;

чтобы омлет получился более воздушным, в него допускается добавление маленького количества соды.

Рецепт пышного омлета на твороге

Для приготовления нежного и пышного омлета понадобятся простые ингредиенты

Такой омлет в Турции готовят достаточно часто и именно в домашних условиях. Мы можем его приготовить даже в мультиварке из следующих ингредиентов: яйца – 2 шт., творог – 80-100 граммов, молоко – 60 г, растительное масло – 8 г.

Смешанные продукты помещаются в мультиварку на несколько минут

Мультиварка выставляется в режим «Выпечка». В то время пока она нагревается, взбиваются перечисленные ингредиенты. На весь процесс уходит около семи минут и вкуснейшее блюдо готово.