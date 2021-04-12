Шреддер-сэндвич

Здравствуй, честной народ. На неделе внезапно захотелось чего-то сэндвиче-бургерообразного. Такого, чтобы не жарить котлеты, чтобы было просто, сочно и от души. В итоге получилось сие.
Предлагаю ознакомиться и составить себе план на готовку пятничного вечера.
Название было выбрано в честь вот этого товарища, по понятным причинам:
Понадобятся вот эти парни:
- курица. У меня было филе и 3 бедра. Можно выбрать что-то одно.
- 1 ст.л. паприки. Обычной или копченой
- 1 ст.л. сухого чеснока
- соль и черный перец.
Соус:
-90г сливочного масла
- 120-150г томатного соуса. У меня был свой домашний. Но можно брать покупной. Так будет даже проще.
-2 ст.л. яблочного или рисового светлого уксуса. Не берите ядреный, иначе получится слишком кисло.
- 1 ч.л. вустерского соуса
- 1ч.л.сухого чеснока
- 1 ч.л. сирачи или другого острого соуса на ваш вкус. С табаско осторожно- соус сам по себе кислый и есть риск, что эта кислота выйдет за край.
-Соль и перец.
- Если соус был домашним и оказался с кислинкой, может понадобиться добавление сахара
Дополнительно :
- 4-5 булок для хотдогов.
- зелень, свежий или маринованный чили, сметана, сыр с плесенью бонусом и с расчетом на ваше чувство прекрасного
Как готовить:
- Соус. В сотейнике или кастрюле растопить сливочное масло, влить соус и помешивая, довести до кипения на огне ниже среднего.Добавить остальные компоненты. Попробовать. Соус должен быть вкусным и плясать на балансе кислого, сладкого, острого и пряного, с томатным оттенком на подтанцовке. Если не хватает острого, сладкого или соленого- вы уже знаете, что делать. Готовить, помешивая еще несколько минут, пока соус не загустеет и не станет похожим собственно на соус.
- Мясо подготовить и при необходимости зачистить. У бедер я убрал кость, но оставил кожу- с ней вкуснее. Можно выбрать что-то одно, например бедра- с ними получается вкуснее и сочнее, на мой вкус. Но некоторые любят именно филе.
- Мясо натереть паприкой, чесноком, солью и перцем.
- В сковороде разогреть пару ложек масла. Обжарить по 5 минут с каждой стороны на среднем огне.
-Снизить огонь до небольшого и каждый кусок смазать сверху парой ст.л. соуса. Накрыть крышкой и готовить еще минут 6-7. В конце приготовления можно оттяпать кусок и оценить ситуацию. Но обычно этого времени хватает с головой. Снять с огня.
- Дать немного остыть, переложить в подходящую емкость и с помощью двух вилок растерзать мясо на волокна. Можно совсем мелко, а можно и крупнее.
- Добавить соус к мясу и перемешать. У меня ушло %80 всего соуса. У вас может уйти весь или меньше, чем у меня. Смотрите, чтобы мясо было равномерно укрыто соусом, но чтобы в нем не плавало.
- Булки надрезать почти до конца, раскрыть, как книжку и поджарить до хруста на сухой сковороде.
- Загрузить булки мясом. Сверху по желанию засыпать зеленью и чили. Я нарубил кинзы и петрушки, немного свежего чили и немного своего маринованного кисло-острого чили с морковкой- дикая смесь. Попозже расскажу, как делал.
- Один сэндвич сделал с филе и просто его нарезал- для дочки. Она так любит.
- Себе отдельно сделал сэндвич, раскрошив сверху горгонзолу. Это один из моих любимых плесневых сыров и он здесь офигенно смотрится.
Технические вопросы и замены:
- Мясо: мне здесь больше нравятся именно бедра. Они получаются более интересными и сочными. Но филе тоже хорошо работает. Бедра можно брать без кости, если у вас продаются. Кожу с бедер перед растерзыванием можно снять, если ее не любите. Также хорошо идет индейка.
- Масло: если вас смущает сливочное масло в составе, можете сделать соус без него- получится почти классический томатный соус. Но с маслом соус смотрится здесь интереснее.
- В принципе, сюда из бонусов можно больше ничего и не класть. Мясо и соус- этого хватает. Но если сердце возжелает запихнуть лист-другой хрустящего салата, то почему нет.
- Я пробовал из допов класть хрустящий лук-фри и поджаренный и раскрошенный бекон. Тоже интересно выглядит и получается дополнительная хрустящая текстура.
- Вместо булок для хот-догов можно брать бургерные булки или чабатту. В таком случае надо есть аккуратно или класть в бумажный пакет и есть, как обычный стрит-фуд.
Выводы: Зачетные сэндвичи со своей душой и без лишней возни. По вкусу тоже все сбалансированно и гармонично. Мягкое мясо и много соуса, теплая, хрустящая булка, свежий чили, зелень и холодное пиво- вот она, гастровальгалла, чувачки))
По времени: пока жарится мясо, готовится соус. Пока мясо остывает, можно поджарить булки и нарезать допы, можно успеть даже поубирать. На все про все у меня ушло полчаса, или чуть больше.
В общем, как обычно предлагаю составить свое мнение, попробовать что-то новое и рассказать-показать, что же там у вас в итоге получилось.
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