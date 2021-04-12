Шреддер-сэндвич

Здравствуй, честной народ. На неделе внезапно захотелось чего-то сэндвиче-бургерообразного. Такого, чтобы не жарить котлеты, чтобы было просто, сочно и от души. В итоге получилось сие.

Предлагаю ознакомиться и составить себе план на готовку пятничного вечера.

Название было выбрано в честь вот этого товарища, по понятным причинам:

Понадобятся вот эти парни:

- курица. У меня было филе и 3 бедра. Можно выбрать что-то одно.

- 1 ст.л. паприки. Обычной или копченой

- 1 ст.л. сухого чеснока

- соль и черный перец.

Соус:

-90г сливочного масла

- 120-150г томатного соуса. У меня был свой домашний. Но можно брать покупной. Так будет даже проще.

-2 ст.л. яблочного или рисового светлого уксуса. Не берите ядреный, иначе получится слишком кисло.

- 1 ч.л. вустерского соуса

- 1ч.л.сухого чеснока

- 1 ч.л. сирачи или другого острого соуса на ваш вкус. С табаско осторожно- соус сам по себе кислый и есть риск, что эта кислота выйдет за край.

-Соль и перец.

- Если соус был домашним и оказался с кислинкой, может понадобиться добавление сахара

Дополнительно :

- 4-5 булок для хотдогов.

- зелень, свежий или маринованный чили, сметана, сыр с плесенью бонусом и с расчетом на ваше чувство прекрасного

Как готовить:

- Соус. В сотейнике или кастрюле растопить сливочное масло, влить соус и помешивая, довести до кипения на огне ниже среднего.

Добавить остальные компоненты. Попробовать. Соус должен быть вкусным и плясать на балансе кислого, сладкого, острого и пряного, с томатным оттенком на подтанцовке. Если не хватает острого, сладкого или соленого- вы уже знаете, что делать. Готовить, помешивая еще несколько минут, пока соус не загустеет и не станет похожим собственно на соус.

- Мясо подготовить и при необходимости зачистить. У бедер я убрал кость, но оставил кожу- с ней вкуснее. Можно выбрать что-то одно, например бедра- с ними получается вкуснее и сочнее, на мой вкус. Но некоторые любят именно филе.

- Мясо натереть паприкой, чесноком, солью и перцем.

- В сковороде разогреть пару ложек масла. Обжарить по 5 минут с каждой стороны на среднем огне.

-Снизить огонь до небольшого и каждый кусок смазать сверху парой ст.л. соуса. Накрыть крышкой и готовить еще минут 6-7. В конце приготовления можно оттяпать кусок и оценить ситуацию. Но обычно этого времени хватает с головой. Снять с огня.

- Дать немного остыть, переложить в подходящую емкость и с помощью двух вилок растерзать мясо на волокна. Можно совсем мелко, а можно и крупнее.

- Добавить соус к мясу и перемешать. У меня ушло %80 всего соуса. У вас может уйти весь или меньше, чем у меня. Смотрите, чтобы мясо было равномерно укрыто соусом, но чтобы в нем не плавало.

- Булки надрезать почти до конца, раскрыть, как книжку и поджарить до хруста на сухой сковороде.

- Загрузить булки мясом. Сверху по желанию засыпать зеленью и чили. Я нарубил кинзы и петрушки, немного свежего чили и немного своего маринованного кисло-острого чили с морковкой- дикая смесь. Попозже расскажу, как делал.

- Один сэндвич сделал с филе и просто его нарезал- для дочки. Она так любит.

- Себе отдельно сделал сэндвич, раскрошив сверху горгонзолу. Это один из моих любимых плесневых сыров и он здесь офигенно смотрится.

Технические вопросы и замены:

- Мясо: мне здесь больше нравятся именно бедра. Они получаются более интересными и сочными. Но филе тоже хорошо работает. Бедра можно брать без кости, если у вас продаются. Кожу с бедер перед растерзыванием можно снять, если ее не любите. Также хорошо идет индейка.

- Масло: если вас смущает сливочное масло в составе, можете сделать соус без него- получится почти классический томатный соус. Но с маслом соус смотрится здесь интереснее.

- В принципе, сюда из бонусов можно больше ничего и не класть. Мясо и соус- этого хватает. Но если сердце возжелает запихнуть лист-другой хрустящего салата, то почему нет.

- Я пробовал из допов класть хрустящий лук-фри и поджаренный и раскрошенный бекон. Тоже интересно выглядит и получается дополнительная хрустящая текстура.

- Вместо булок для хот-догов можно брать бургерные булки или чабатту. В таком случае надо есть аккуратно или класть в бумажный пакет и есть, как обычный стрит-фуд.

Выводы: Зачетные сэндвичи со своей душой и без лишней возни. По вкусу тоже все сбалансированно и гармонично. Мягкое мясо и много соуса, теплая, хрустящая булка, свежий чили, зелень и холодное пиво- вот она, гастровальгалла, чувачки))

По времени: пока жарится мясо, готовится соус. Пока мясо остывает, можно поджарить булки и нарезать допы, можно успеть даже поубирать. На все про все у меня ушло полчаса, или чуть больше.

В общем, как обычно предлагаю составить свое мнение, попробовать что-то новое и рассказать-показать, что же там у вас в итоге получилось.