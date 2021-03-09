Здравствуйте, уважаемые читатели. Сегодня мы с вами рассмотрим рецепт вяленого мяса из куриной грудки с подробными фотографиями. Не буду врать, это не бабушкин рецепт, и даже не мамин. Но однозначно он станет нашим семейным рецептом. с небольшими изменениями. Готовим мы такую грудку уже 5 или 6 раз, и однозначно будем еще делать.

Я давно хотел сделать такую закуску, да все не решался, или может быть не было достойного рецепта. А тут разговорились с напарником по сборке мебели, и он рассказал, что его знакомые делают очень вкусное вяленое мясо. И он обещал узнать у них, как приготовить вяленое куриное мясо.

Я не буду передавать его рассказ, а покажу, как теперь готовим грудку мы. Мы раньше любили её запекать, но всегда хочется новых и вкусных рецептов.

Как приготовить вяленое мясо из куриной грудки

Ингредиенты:

Крупная куриная грудка(желательно) — 2 шт.

Черный молотый перец — около 1 чайной ложки

Соль обычная столовая — 2 ст. ложки

Лавровый лист — 3-4 шт. на одну грудку

Паприка по вкусу

Любые ваши любимые специи

Для начала выберем куриную грудку. Я рекомендую покупать домашнюю, или хорошую, проверенную продукцию.

Вкус вяленного мяса зависит от выбора куриной грудки!

Мы будем есть мясо сырым, без термической обработки, поэтому особое внимание уделите выбору качественного продукта.

Мы сегодня взяли домашнюю курочку, и готовить будем именно из неё. Снимаем шкуру.

Отрезаем лишнее. Я имею в виду, когда смотришь на грудку, то она не представляет из себя целый кусок, а есть группа мышц, которая почти отдельно от основного куска. Я её отрезаю, чтобы кусочек был красивей. Мою под проточной водой мясо.

Берем лоток или миску, в которой будем солить нашу грудку. Добавляем соль, из расчета одна столовая ложка на крупную грудку. Ложка с горкой, но не большой.

Обмакиваем в соль. Я кручу кусочки до однородного покрытия их солью.

Если хотите иметь вкус вяленного мяса, то кроме соли пока ничего не добавляйте. Если же хотите ярко выраженную специю, то тогда именно сейчас добавьте её к соли.

Помещаем наш лоток в пакет, или можно обвернуть пищевой пленкой. Я это делаю для того, чтобы мясо не напиталось холодильником, или наоборот, запах мяса не поселился в холодильнике.

Ставлю внутрь миску меньшего диаметра, кладу груз и ставлю в холодильник. Гнет ставить обязательно.

Через сутки, переворачиваем кусочки курицы в рассоле. Грудка обязательно пустит свой сок, соль растворится, и образуется своеобразный рассол. Так вот, чтобы мясо равномерно просолело, мы переворачиваем его.

Еще через день достаем лоток, промываем грудку под проточной водой и просушиваем на бумажном полотенце.

Пришла очередь специй. Мы будем использовать черный молотый перец, паприку и лавровый лист.

Притрушиваем черным перцем кусочки с одной стороны.

Затем повторяем действие с паприкой. Это не обязательно, но так готовый продукт красивей, да и для желудка легче. Паприка помогает переварить сухое мясо.

Дальше у нас идет лавровый лист. Можно использовать как молотый, так и листовой. Мы приложили с двух сторон по два листика.

Когда мы обработали специями с двух сторон, то можно и завернуть его. Мы обычно это делаем в марлю.

Плотно заворачиваем грудку.

И связываем плотной ниткой. Важно чтобы нитка была крепкой.

На этой нитке потом будет висеть до полной готовности наше мясо.

Теперь остается лишь подсушить, или правильней сказать — подвялить нашу куриную грудку, Я приспособил её на батарею. Время зависит от вашей батареи. Например у нас сушились наши вкусняшки 4 дня. Но у нас батареи грели не постоянно, на улице сейчас тепло, и у нас стоит температурный датчик.

А через 4 дня можно уже и попробовать. Как определить, готово мясо или нет. Я пробую на мягкость. Если грудка пальцем продавливается, то еще надо подсушить.

Получается очень вкусное вяленое мясо из куриной грудки.

А теперь несколько моментов, так сказать корректировка под ваш вкус.

Советы и секреты при солении вяленого мяса из курицы

Первое, на что хочется обратить ваше внимание, хоть я и писал уже. Вкус готового мяса зависит от сырья. Оно обязательно должно быть свежим. Нельзя использовать йодированную соль. Если хотите ощущать на вкус именно мясо, то добавляйте как можно меньше специй. Например мы для себя установили необходимый минимум, это черный перец, либо можно заменить смесью перцев, только не много. Чтобы у куриной грудки появился дополнительный вкус, то не стесняйтесь экспериментировать со специями. Причем добавлять специи нужно именно во время соления, а не сушки. Так аромат и вкус раскроется больше. Например нам понравилось сочетание смеси перцев и лаврового листа, добавленного вместе с солью, Но не переусердствуйте с количеством. Хранить такое мясо можно не только в холодильнике, а и в квартире. У нас оно храниться на окне, рядом с моим рабочим местом. Именно поэтому и не хочется иногда работать, уж очень аппетитный вид, и отменный вкус у нашего деликатеса.

А вот это вяленое куриное мясо наш сын назвал чипсами. Оно очень напомнило ему чипсы. И пусть не хрустело, но по вкусу было очень ароматное и вкусное.

Вяленое куриное мясо видео рецепт

Это тот же рецепт, когда специи добавляли уже на этапе просушивания. Это конечно не хамон, но тоже очень вкусно.

Что хочется сказать в завершении. По данному рецепту можно готовить не только курицу, а и свинину, телятину и прочее мясо. Мы например уже пробовали со свининой и телятиной. Но нашим домашним понравилось именно с курицей, вот и шлифуем рецепт вяленой куриной грудки.