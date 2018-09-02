В городе Сочи вкусные ночи

Что едят в южной столице России? Шашлыки, сыр на гриле, торт Панчо (говорят там и изобрели), а также зелень,хачапури и другую вкуснятину. Мы собрали самые яркие рецепты сочинских ресторанов — готовь и чувствуй себя как в отпуске!

Рулетики из баклажан, фаршированные грецким орехом

«Хмели Ice Сунели»

Ингредиенты:

Баклажан — 1 шт

Пхали — 150 г

Для пхали:

Лук — 400г

Масло — 20г

Уцхо-сунели — 14г

Грецкий орехи — 200 г

Сухари — 70 г

Аджика — 20 г

Соль — 10 г

Чеснок — 40 г

Кинза — 10 г

Способ приготовления: Для пхали — лук обжарить на масле до золотистой корочки. В конце обжарки добавить уцхо-сунели, сухари, дроблёные орехи, кинзу, чеснок и соль. Перемешать. Баклажан нарезать вдоль толщиной 0,5 см (на одну порцию 5 лент) и обжаривать на растительном масле. Дать остыть на бумажном полотенце. После остывания делаем рулетики — на ленту баклажана выложить 30 г пхали. Подавать с соусом наоснове майонеза и аджики. Перед подачей украсить зернами граната, кольцами перца чили, кинзой и петрушкой.

Копченый холодец

Гастропаб «Как в Москве»

Ингредиенты:

Бульон- 200 г

Капуста — 20 г

Соленый огурцы — 20 г

Чеснок маринованный — 20 г

Стебель сельдерея — 20 г

Чипсы из лаваша — 20 г

Горчица — 20 г

Хрен — 20 г

Для бульона:

Голень индейки — 224 г

Говяжьи кости — 571 г

Говяжья грудинка — 50 г

Вода — 1,5 л

Морковь — 60 г

Лук репчатый — 40 г

Чеснок — 7 г

Специи — 3 г

Лавровый лист — 1 шт

Приготовление: Говяжьи кости коптить длительное время.

Затем поместить их в холодную воду на пару часов. Голень индейки также замочить на пару часов в холодной воде. Затем говяжьи кости вместе с голенью индейки варить в кастрюле 5−6 часов на среднем огне. Добавить мелконарезанную морковь, репчатый лук, чеснок, специи по вкусу и лавровый лист. По готовности бульон процедить и добавить копченую говяжью грудинку. Добавить мякоть с голени индейки и разлить по формам. Застывать холодец отправить в холодильник. Подавать с капустой, соленым огурцом, маринованным чесноком, горчицей и хреном. Украсить чипсами из лаваша и стеблем сельдерея.

Бургер по‑сицилийски

Steak House Syndicate

Ингредиенты:

Чиабатта с оливками - 100 г

Бифштекс говяжий — 150 г

Розовые томаты — 60 г

Базилик- 15 г

Моцарелла в рассоле — 40

Соус нуазет — 30 г

Сальса из вяленных томатов — 30 г

Картофель фри — 100 г

Кетчуп — 50 г

Способ приготовления: Бифштекс обжарить на гриле до прожарки medium well. На бифштекс выложить моцареллу. Чиабатту нарезать по горизонтали, нижнюю часть чиабатты смазать соусом нуазет, на основе майонеза и соуса песто. Далее поместить листы базилика и кольца розового томата. Сверху уложить бифштекс с подплавленной моцареллой Верхнюю часть чиабатты смазать сальсой, приготовленной на основе вяленных томатов,масла, чеснока и зелени. Накрыть верхней частью чиабатты собранный бургер и заколоть шпажкой. Подавать бургер с картофелем фри и кетчупом.

Жареный сулугуни с томатами

«Хмели&Сунели»

Ингредиенты:

Сыр сулугуни - 120г

Масло растительное — 30г

Свежие томаты - 80г

Кинза свежая — 10г

Мука — 20 г

Способ приготовления: Сулугуни обваливается в муке. Растительное масло разогреть на сковороде. Обжарить сыр с двух сторон по 2−3 минуты. Выложить на бумагу. Томаты нарезаем кольцами. Соусом из томатов и аджики намазать доску на которой подается блюдо, сверху посыпаем специей «Сумах». Выложить томаты, а сверху поместить сыр,сверху украсить кинзой.

Каламарата с лососем

«Магеллан»

Паста каламарата — 65 г

Мурманский лосось — 30 г

Щупальца кальмара — 25 г

Мидии -50 г

Лангустины — 60 г

Масло Оливковое- 20 г

Сливки 33%- 50 г

Креветочный биск- 50 г

Масло сливочное- 10 г

Лук репчатый- 20 г

Перец болгарский- 30 г

Цукини- 30 г

Томаты Черри- 40 г

Соль- 5 г

Смесь перцев- 1 г

Приготовление: Взять подготовленные овощи, нарезать. В разогретой сковородке овощи обжарить на оливковом масле до полуготовности, затем добавить рыбу и морепродукты. Обжаривать еще 3−5 минут и добавить сливки, биск и специи. Тем временем паста варить отдельно до состояния альденте. Готовую пасту соединить с соусом, перемешать, добавить сливочное масло и пару минут довести до готовности Перед подачей посыпать пармезаном и украсить базиликом.

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