В городе Сочи вкусные ночи

Что едят в южной столице России? Шашлыки, сыр на гриле, торт Панчо (говорят там и изобрели), а также зелень,хачапури и другую вкуснятину. Мы собрали самые яркие рецепты сочинских ресторанов — готовь и чувствуй себя как в отпуске!
Рулетики из баклажан, фаршированные грецким орехом
«Хмели Ice Сунели»
Ингредиенты:
- Баклажан — 1 шт
- Пхали — 150 г
Для пхали:
- Лук — 400г
- Масло — 20г
- Уцхо-сунели — 14г
- Грецкий орехи — 200 г
- Сухари — 70 г
- Аджика — 20 г
- Соль — 10 г
- Чеснок — 40 г
- Кинза — 10 г
Способ приготовления: Для пхали — лук обжарить на масле до золотистой корочки. В конце обжарки добавить уцхо-сунели, сухари, дроблёные орехи, кинзу, чеснок и соль. Перемешать. Баклажан нарезать вдоль толщиной 0,5 см (на одну порцию 5 лент) и обжаривать на растительном масле. Дать остыть на бумажном полотенце. После остывания делаем рулетики — на ленту баклажана выложить 30 г пхали. Подавать с соусом наоснове майонеза и аджики. Перед подачей украсить зернами граната, кольцами перца чили, кинзой и петрушкой.
Копченый холодец
Гастропаб «Как в Москве»
Ингредиенты:
- Бульон- 200 г
- Капуста — 20 г
- Соленый огурцы — 20 г
- Чеснок маринованный — 20 г
- Стебель сельдерея — 20 г
- Чипсы из лаваша — 20 г
- Горчица — 20 г
- Хрен — 20 г
Для бульона:
- Голень индейки — 224 г
- Говяжьи кости — 571 г
- Говяжья грудинка — 50 г
- Вода — 1,5 л
- Морковь — 60 г
- Лук репчатый — 40 г
- Чеснок — 7 г
- Специи — 3 г
- Лавровый лист — 1 шт
Приготовление: Говяжьи кости коптить длительное время.Затем поместить их в холодную воду на пару часов. Голень индейки также замочить на пару часов в холодной воде. Затем говяжьи кости вместе с голенью индейки варить в кастрюле 5−6 часов на среднем огне. Добавить мелконарезанную морковь, репчатый лук, чеснок, специи по вкусу и лавровый лист. По готовности бульон процедить и добавить копченую говяжью грудинку. Добавить мякоть с голени индейки и разлить по формам. Застывать холодец отправить в холодильник. Подавать с капустой, соленым огурцом, маринованным чесноком, горчицей и хреном. Украсить чипсами из лаваша и стеблем сельдерея.
Бургер по‑сицилийски
Steak House Syndicate
Ингредиенты:
- Чиабатта с оливками - 100 г
- Бифштекс говяжий — 150 г
- Розовые томаты — 60 г
- Базилик- 15 г
- Моцарелла в рассоле — 40
- Соус нуазет — 30 г
- Сальса из вяленных томатов — 30 г
- Картофель фри — 100 г
- Кетчуп — 50 г
Способ приготовления: Бифштекс обжарить на гриле до прожарки medium well. На бифштекс выложить моцареллу. Чиабатту нарезать по горизонтали, нижнюю часть чиабатты смазать соусом нуазет, на основе майонеза и соуса песто. Далее поместить листы базилика и кольца розового томата. Сверху уложить бифштекс с подплавленной моцареллой Верхнюю часть чиабатты смазать сальсой, приготовленной на основе вяленных томатов,масла, чеснока и зелени. Накрыть верхней частью чиабатты собранный бургер и заколоть шпажкой. Подавать бургер с картофелем фри и кетчупом.
Жареный сулугуни с томатами
«Хмели&Сунели»
Ингредиенты:
- Сыр сулугуни - 120г
- Масло растительное — 30г
- Свежие томаты - 80г
- Кинза свежая — 10г
- Мука — 20 г
Способ приготовления: Сулугуни обваливается в муке. Растительное масло разогреть на сковороде. Обжарить сыр с двух сторон по 2−3 минуты. Выложить на бумагу. Томаты нарезаем кольцами. Соусом из томатов и аджики намазать доску на которой подается блюдо, сверху посыпаем специей «Сумах». Выложить томаты, а сверху поместить сыр,сверху украсить кинзой.
Каламарата с лососем
«Магеллан»
- Паста каламарата — 65 г
- Мурманский лосось — 30 г
- Щупальца кальмара — 25 г
- Мидии -50 г
- Лангустины — 60 г
- Масло Оливковое- 20 г
- Сливки 33%- 50 г
- Креветочный биск- 50 г
- Масло сливочное- 10 г
- Лук репчатый- 20 г
- Перец болгарский- 30 г
- Цукини- 30 г
- Томаты Черри- 40 г
- Соль- 5 г
- Смесь перцев- 1 г
Приготовление: Взять подготовленные овощи, нарезать. В разогретой сковородке овощи обжарить на оливковом масле до полуготовности, затем добавить рыбу и морепродукты. Обжаривать еще 3−5 минут и добавить сливки, биск и специи. Тем временем паста варить отдельно до состояния альденте. Готовую пасту соединить с соусом, перемешать, добавить сливочное масло и пару минут довести до готовности Перед подачей посыпать пармезаном и украсить базиликом.
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