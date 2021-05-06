15 рецептов нежнейшей рыбы под маринадом

Мы собрали для тебя большую подборку рецептов рыбы под маринадом – на разные случаи и настроение. Обязательно попробуй приготовить, чтобы удивить гостей и домочадцев своими кулинарными талантами!

1. Рыба под уксусным маринадом

Каждый вид уксуса даст свои новые нотки.

Тебе понадобится: 500 г рыбы, 2 луковицы, 2 моркови, 1 корень петрушки, 1 ст.л. томатной пасты, 70 мл 10% уксуса, 60 мл воды, 1 ч.л. сахара, 2 лавровых листа, специи, мука.

Приготовление: Нарежь морковь соломкой, лук – полукольцами, а корень – мелко натри. Обжарь все вместе 5 минут, и добавь воду с томатной пастой. Протуши 10 минут, и потом добавь уксус, специи и лавровый лист, и туши еще столько же. Рыбу обваляй в муке, обжарь с двух сторон, выложи в блюдо и залей маринадом.

2. Рыба под томатным маринадом

Томатный маринад вкусный, ароматный и очень красивый.

Тебе понадобится: 600 г рыбы, 3 помидора, 2 луковицы, 2 моркови, 1 ч.л. 9% уксуса, специи.

Приготовление: Нарежь рыбу на кусочки и обжарь. Натри морковь, порежь лук полукольцами, и обжарь овощи отдельно. Помидоры очисти, измельчи блендером и добавь к зажарке. Через 10 минут добавь уксус и специи, протуши еще 10 минут, выложи к овощам рыбу, и оставь под крышкой настояться.

3. Рыба под маринадом с майонезом

По желанию смешай майонез со сметаной или йогуртом в равных пропорциях.

Тебе понадобится: 800 г рыбы, 3 луковицы, 2 моркови, 3 ст.л. майонеза, специи.

Приготовление: Нарежь рыбу на куски и отвари до готовности. Лук нарежь полукольцами, морковь натри на терке, и обжарь их на маленьком огне. Немного измельчи рыбу, добавь к овощами со специями и майонезом, перемешай и дай блюду полчаса настояться.

4. Рыба под сметанным маринадом

Бери филе или рыбу, в которой поменьше костей.

Тебе понадобится: 600 г рыбы, 1 луковица, 150 г сметаны, 1 пучок укропа, 2 моркови, мука, специи.

Приготовление: Обваляй рыбу в муке со специями, и обжарь с двух сторон. Мелко нарежь лук, натри морковь и выложи их на рыбу. Сверху долей воды примерно на 2/3, добавь сметану и рубленую зелень, приправь и перемешай. Протуши блюдо под крышкой 25 минут.

5. Рыба под маринадом с горчицей

Легкий рецепт из простейших ингредиентов.

Тебе понадобится: 500 г рыбы, 1 ст.л. горчицы, 2 зубчика чеснока, 2 луковицы, специи, 2 ст.л. оливкового масла.

Приготовление: Смешай масло, горчицу, измельченный чеснок и специи, и замаринуй кусочки рыбы на пару часов. Выложи в форму полукольца лука, сверху – рыбу, и залей маринадом. Запекай 30-35 минут в духовке при 180 градусах.

6. Рыба под медовым маринадом

Медовый маринад для рыбы – оригинальный вариант с нотками азиатской кухни.

Тебе понадобится: 400 г рыбы, 40 мл меда, 30 г зернистой горчицы, 10 г петрушки, 3 зубчика чеснока, 0,5 лимона, специи.

Приготовление: Натри чеснок, мелко наруби зелень, и смешай все с медом, лимонным соком и специями. Оставь рыбу в маринаде на 15 минут, выложи в фольгу и залей оставшейся жидкостью. Заверни в конверт и запекай около 20 минут при 200 градусах.

7. Рыба под маринадом с лимоном

Дополнительно можешь сбрызнуть рыбу коньяком.

Тебе понадобится: 800 г рыбы, 1 лимон, 2 ст.л. морской соли, 1 ст.л. сахара, 1 пучок зелени, 2 моркови, 1 луковица.

Приготовление: Из лука и тертой моркови приготовь классическую зажарку. Рыбу нарежь кусками, натри солью и сахаром, и выложи в форму. Присыпь рыбу лимонной цедрой и сбрызни соком. Сверху выложи овощи, посыпь рубленой зеленью и запекай 30-40 минут при 180 градусах.

8. Рыба под маринадом из корейской моркови

Рецепт с маринадом из обычной морковки уже приелся. Тогда почему бы не взять пикантную корейскую?

Тебе понадобится: 700 г рыбы, 300 г корейской моркови, 1 пучок зеленого лука, 1 пучок зелени, 1 ст.л. томатной пасты, 1 ч.л. сахара , 1 стакан воды, мука.

Приготовление: Нарежь рыбу на кусочки, обваляй в муке и обжарь. Немного измельчи корейскую морковь, обжарь отдельно и добавь к ней томатную пасту с сахаром, рубленой зеленью и луком. Выложи в сковородку рыбу, долей воды и протуши 20 минут.

9. Рыба под маринадом с овощами

Можешь добавить и другие овощи на свое усмотрение.

Тебе понадобится: 400 г рыбы, 1 луковица, 1 морковь, 1 помидор, 1 перец, 1 кабачок, 1 ст.л. томатной пасты, специи, 1 ч.л. яблочного уксуса, мука.

Приготовление: Обваляй кусочки рыбы в муке со специями и обжарь. Нарежь все овощи тонкой соломкой, а помидор измельчи в блендере. Протуши все вместе 10-15 минут, добавь специи, уксус и томатную пасту, и протуши еще немного. Выложи маринад на рыбу и оставь на 10 минут.

10. Рыба под свекольным маринадом

Свекольный маринад мгновенно привлекает внимание своим необычным ярким цветом.

Тебе понадобится: 1,2 кг рыбы, 2 вареные свеклы, 2 моркови, 2 луковицы, 500 г измельченных томатов в своем соку, 1 ст.л. сахара, мука, специи.

Приготовление: Натри морковь на терке, крупно нарежь лук, и обжарь их вместе до мягкости. Добавь томаты, а через пару минут – нарезанную соломкой свеклу и сахар. Рыбу нарежь на куски, обваляй в муке, обжарь и выложи в форму. Выложи ее к овощам, долей стакан воды и протуши 30 минут.

11. Рыба под маринадом с ананасами

Рекомендуем использовать консервированные ананасы в банке.

Тебе понадобится: 500 г рыбы, 200 г ананасов, 1 перец, 1 луковица, 1 ст.л. кетчупа, специи, мука.

Приготовление: Слей жидкость от ананасов, перемешай с кетчупом и специями, и доведи до кипения. Перец запеки, нарежь его кубиками с ананасами и добавь в маринад. Рыбу нарежь кусками, обваляй в муке и обжарь с двух сторон. Отдельно обжарь полукольца лука и выложи на рыбу, а потом залей маринадом.

12. Рыба под маринадом с сельдереем

Сельдерей придает классическому маринаду новые вкусовые оттенки.

Тебе понадобится: 500 г рыбы, 2 моркови, 2 луковицы, 1 стебель сельдерея, 0,5 корня сельдерея, 50 мл винного уксуса, специи, мука.

Приготовление: Нарежь рыбу крупными кусками, обваляй в муке и обжарь с двух сторон. Мелко нарежь овощи и сельдерей, обжарь все вместе, приправь, и немного протуши под крышкой. Влей в маринад уксус, прогрей еще пару минут и залей им рыбу. Оставь закуску в холодильнике на 4 часа.

13. Рыба под кисло-сладким маринадом

Чуть более сложный рецепт, но он того стоит!

Тебе понадобится: 500 г рыбы, 3 ст.л. оливкового масла, 350 г лука, 300 г перца, чеснок, специи, 320 г помидоров, 2,5 ст.л. сахара, 5 ст.л. яблочного уксуса, мука, 2 яйца, 20 г кинзы.

Приготовление: Обжарь нарезанный кольцами лук, добавь к нему перец, а еще через 10 минут – специи и чеснок. Протуши все вместе, залей уксусом, и добавь томаты с сахаром. Рыбу нарежь кусками, обваляй в муке, обмакни во взбитое яйцо и тоже обжарь. Выложи ее в форму, залей маринадом, присыпь тертой кинзой и отправь на 12 минут в духовку при 200 градусах.

14. Рыба под маринадом на сковороде

Жареная рыба под маринадом – классическая закуска еще с советских времен.

Тебе понадобится: 1 рыба, 2 моркови, 2 луковицы, 3 ст.л. томатной пасты, 3 лавровых листа, ст.л. уксуса, специи, 1 стакан воды, мука.

Приготовление: Нарежь рыбу на кусочки, обваляй в муке и обжарь с двух сторон до золотистости. Нарежь лук кольцами, натри морковь на терке, и протуши их с водой, уксусом, томатом, специями и лавровым листом 20 минут. Залей рыбу маринадом.

15. Рыба под маринадом в духовке

Рыба из духовки – это двойная польза, потому что в ней почти нет лишнего жира.

Тебе понадобится: 500 г рыбы, 1,5 моркови, 1 луковица, 1 ст.л. яблочного уксуса, специи, 2 ст.л. томатной пасты, 0,5 стакана воды.

Приготовление: Обваляй рыбу в специях и обжарь до золотистости. Измельченные овощи слегка протуши с водой, уксусом и томатной пасту в сухой сковороде. Выложи в форму половину маринада, рыбу и снова маринад, и отправь в духовку на полчаса под фольгой при 180 градусах.