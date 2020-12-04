Печёночные трубочки с начинкой: рецепт от Ольги Матвей

Необычную закуску можно приготовить из доступных продуктов. Печёночные трубочки с начинкой получаются очень вкусными, сытными, плюс просты в приготовлении и вполне недороги.

Печеночные трубочки с начинкой

Ингредиенты

Для теста

Куриная печень — 500 г

Говяжья печень — 400 г

Яйца — 4 шт.

Молоко — 0,5 л

Мука — 6 ст. ложек

Соль, перец

Для начинки

Яйца — 10 шт.

Морковь — 10 шт.

Лук — 4 луковицы

Майонез — 6 ст. ложек

Сметана — 3 ст. ложки

Чеснок — по вкусу

Растительное масло для обжарки

Соль

Приготовление

Важная особенность куриной печени — очень нежная консистенция. Поэтому, если вы решите взять только её для приготовления теста, то получится хорошо. Однако использовать одну говяжью печень не стоит, так как выпеченную основу для трубочек будет сложно красиво свернуть — она будет ломаться.

Тесто

Куриную печень хорошо промываем, говяжью моем и нарезаем небольшими кусочками, всё измельчаем в блендере.

Измельчаем печень в блендере

Подготовленный фарш перекладываем в миску, солим, перчим.

Измельчённую печень солим, перчим

Если вы взяли мелкие яйца, то можно добавить ещё одно, то есть использовать для теста не 4, а 5 шт. Яйца немного взбиваем венчиком и отправляем к печени. Туда же наливаем часть молока и всё перемешиваем.

Добавляем яйца и часть молока, перемешиваем

В миску с печёночной смесью высыпаем муку и замешиваем тесто. Для этого можно использовать венчик или погружной блендер, что очень удобно. После того как всё перемешалось до однородности, добавляем оставшееся молоко.

Добавляем оставшееся молоко, размешиваем

Разогреваем сковороду, наливаем немного растительного масла и жарим тонкие печёночные блинчики так же, как и обычные блины. Из указанного количества продуктов получается около 30 шт.

Жарим печёночные блинчики

Блинчики должны быть действительно тонкими, иначе их будет невозможно свернуть. А готовить их удобнее в специальной сковороде.

Когда будет готов первый блинчик, попробуйте его на вкус, при необходимости подсолите тесто.

Получается около 30 штук

Одновременно с приготовлением печёночных блинов вполне можно сварить яйца и почистить овощи для начинки.

Начинка

Лук нарезаем тонкими полукольцами, а затем режем их пополам.

Нарезаем лук

В большую глубокую сковороду наливаем немного растительного масла и пассеруем лук. Жарить не нужно, лучше оставить его мягким и нежным. Как только лук размягчится, солим его и перчим.

Морковь натираем на крупной тёрке и добавляем к луку. Всё перемешиваем и тушим до готовности моркови.

Перемешиваем лук и морковь и тушим до готовности моркови

Сваренные вкрутую яйца натираем на мелкой тёрке. Хорошо, если вы будете чередовать их с чесноком, тогда масса получится однородной. Также можно использовать для измельчения чеснока пресс, а затем всё хорошенько перемешать.

В полученную массу добавляем майонез, 1 ст. ложку сметаны, солим, перчим по вкусу и всё перемешиваем.

Перемешиваем яйца, чеснок, майонез и сметану, подсаливаем

В протушенные овощи добавляем 2 ст. ложки сметаны, перемешиваем и немного прогреваем. Количество сметаны должно быть таким, чтобы начинка не стала жидкой, поэтому необходимо определять на глаз. Больше 2 ст. ложек добавлять не стоит.

В тушёные овощи добавляем сметану

Сборка

Когда овощи немного остынут, начинаем сборку. Если при жарке печёночных блинчиков один край получился немного толще, чем другой, то основную начинку будем накладывать именно на него. Сначала на блин намазываем яичную массу. Её слой должен быть не очень толстый, но и не совсем прозрачный.

Намазываем яичную массу

Затем на край кладём овощную начинку — примерно 1 ст. ложку.

Кладём овощную начинку

Блинчик заворачиваем и разрезаем пополам.

Блинчик заворачиваем

Закуски получается много, примерно 60 рулетиков. Если вы будете готовить заранее, то сразу разрезать не нужно. Удобно уложить целые «колбаски» в пластиковый контейнер и убрать в холодильник, а резать непосредственно перед подачей на стол.

Закуски получается много

Увидеть все нюансы приготовления печёночных трубочек с начинкой вы можете, посмотрев видеоролик. Его автор — известный кулинар Ольга Матвей.

Эта холодная закуска подойдёт к любому праздничному столу — такая она яркая и аппетитная. Не забудьте, что получается её очень много, так что хватит даже на большую компанию.