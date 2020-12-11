4 настоящих кавказских блюда из курицы от лезгина, который знает, как их готовить дома

Кавказскую кухню любят все, исключение – те, кто не ел аутентичные блюда, приготовленные по правильным рецептам верными людьми. Представляем вам Уджала Новрузбекова, который родился в городе Хачмас, что на границе Азербайджана и Дагестана. Он тот самый верный человек, который знает, что и как готовить. А ещё он снимает хорошие видеорецепты и ведёт собственный ютуб-канал. Итак, чахыртма, чахохбили, гурули и шкмерули в исполнении Уджала!
Меня зовут Уджал Новрузбеков, мне 58 лет. С 1992 года живу в Челябинске. Женат. Дочери 26 лет. Я – не профессиональный кулинар, но люблю готовить с детства. Возможно, это благодаря отцу, который всю жизнь был поваром и, ресторан, где он был шефом, славился на весь город.
В своё время у меня было кафе, служба доставки пиццы, а сейчас – небольшой бизнес, связанный с продуктами питания. Дома готовлю, всё, что попросят родные. Мне очень нравится грузинская кухня. Я неплохо её знаю, ведь прожил в Грузии несколько лет.
На ютубе у меня есть канал «Хочу Мяса». Любимая дочь Кристина посоветовала его завести. Сейчас она – мой оператор и видеомонтажёр.
Гурули или пряная курочка по-гурийски с орехами, приготовленная на плите в казане
Гурули – традиционное блюдо региона Гурия, который расположен на западе Грузии.
Это тушеная в вине и со специями курица. Готовится быстро и легко. Используйте для приготовления гурули любые части курицы, которые вы любите. Вино обязательно должно быть сухим. Можно использовать и красное, и белое. Все специи, кроме гвоздики, – молотые.
Гурули или пряная курочка по-гурийски с орехами в казане
Для приготовления 4 порций нужно:
- курица 1-1.2 кг
- масло сливочное топлёное 2 ст. л.
- лук 1 шт.
- грецкий орех, очищенный 70 г
- свежая кинза 20 г
- cвежая петрушка 10 г
- сванская соль, по желанию
- красный свежемолотый перец жгучий
- чёрный свежемолотый перец
- корица молотая 0,5 ч. л.
- имбирь молотый, порошок 0,5 ч. л.
- гвоздика 5 бутонов
- красное сухое вино 250 мл
- гранатовые зерна 2 ст. л.
- соль
- Курицу (без потрохов) разрезаю на порционные куски. Накаливаю казан, опускаю топлёное сливочное или растительное масло. Курицу обжариваю до золотистой корочки.
- Лук, нашинкованный полукольцами, отправляю к курочке. Обжариваю на среднем огне.
- Грецкие орехи крошу ножом или в ступке, но не до порошкообразного состояния. Отправляю тоже в казан.
- Следом отправляю в казан нашинкованный микс зелени из кинзы и петрушки. Томлю 5 мин. Добавляю сванскую соль, по желанию, соль, красный жгучий перец, чёрный перец, корицу, имбирь и бутоны гвоздики.
- Заливаю содержимое казана красным сухим вином. На слабом огне томлю 45 мин. За это время соус загустеет, и курица пропитается вкусом вина и всех специй. При подаче посыпаю зёрнами граната и подаю блюдо горячим.
Чахохбили, приготовленное на плите в казане
Чахохбили – национальное грузинское блюдо из мяса любой домашней птицы, в основном из курицы. Первоначально готовилось из фазана – «хохоби», по-грузински.
Для блюда куски птицы обжариваются в казане, затем тушатся в томатном соусе с добавлением специй, пряностей и приправ. Используют, в том числе, уцхо-сунели (я использую соус сацебели, в составе которого имеется эта приправа), хмели-сунели и чеснок.
Чахохбили в казане
Для приготовления 4 порций нужно:
- курица 1,5 кг
- растительное масло для жарки
- помидоры 4 шт.
- зубчики чеснока 7 шт.
- лук белый 3 шт.
- лук красный 1 шт.
- лук зеленый небольшой пучок
- перец сладкий 1 шт.
- яйца 2 шт.
- соус сацебели 2 ст. л.
- соль 1 ст. л.
- хмели-сунели 1 ч. л.
- уцхо-сунели 1 ч. л.
- базилик сушеный 1 ч. л.
- чили молотый 1 ч. л.
- лавровый лист 4 шт.
- кинза 1 средний пучок
- петрушка 0,5 среднего пучка
- укроп 0,5 среднего пучка
- Курицу (без потрохов) разрезаю на небольшие куски. Накаливаю казан, наливаю растительное масло. Курицу на среднем огне обжариваю до золотистой корочки.
- Тем временем надрезаю кожицу помидоров крест-накрест. Бланширую помидоры, снимаю кожицу и нарезаю небольшими кубиками.
- Чеснок раздавливаю широкой стороной ножа и нарезаю мелко. Можно пропустить через пресс.
- К обжаренной курочке добавляю нарезанный полукольцами лук. Накрываю казан крышкой и тушу на среднем огне, 7-8 мин.
- Добавляю сладкий перец (без семян и перегородок), нарезанный кубиками. Тушу 5 мин.
- Яйца в небольшой миске взбиваю вилкой до однородности.
- В казан отправляю помидоры, солю и добавляю соус сацебели и все специи и приправы. Накрываю казан крышкой и готовлю 7-8 мин.
- Добавляю чеснок, лавровый лист и перец чили.
- Вливаю яйца тонкой струйкой, тщательно перемешивая содержимое казана.
- Добавляю мелко нарезанную зелень – её должно быть много! Перемешиваю и сразу выключаю огонь. Даю настояться блюду 10-15 мин. и подаю блюдо.
Чыхыртма из курочки, приготовленная на плите в сковороде
Чыхыртма – одно из самых любимых блюд в Азербайджане. Это курица, пропитанная соусом из помидоров и зелени. В моём случае – куриные окорочка. По сути, это яичница с курицей.
Набор ингредиентов для блюда – самый простой. Приготовление тоже не отличается сложностью. Зато вкус и аромат этого блюда, поверьте, восхитят вас. Подаётся отдельно и с гарниром. Это может быть картофельное пюре или, например, рис.
Чыхыртма из курочки, приготовленная на плите
Для приготовления 4 порций нужно:
- куриные окорочка 1 кг
- помидоры 4 шт.
- микс любимой зелени 1 средний пучок
- яйца 3 шт.
- лук репчатый 1 шт.
- сладкий перец 0,5 шт.
- острый зелёный перец чили 1 шт.
- сок 0,5 лимона
- соль 2 ст. л.
- куркума 1 ч. л.
- масло подсолнечное 2 ст. л.
- масло сливочное 50 г
- Куриные окорочка разрезаю пополам. Кладу в миску. Солю, посыпаю куркумой и тщательно перемешиваю.
- Наливаем в разогретую сковородку подсолнечное масло. Обжариваю курицу со всех сторон до золотистой корочки. Как только она поджарилась, вынимаю и перекладываю в миску.
- Тем временем надрезаю кожицу помидоров крест-накрест. Бланширую помидоры, снимаю кожицу и нарезаю мелкими кубиками. Лук репчатый и сладкий перец (без семян и перегородок) мелко нарезаю.
- Сковородку после курицу не мою, а на среднем огне обжариваю в этом же жиру лук. Как только он станет прозрачным, добавляю помидоры, сладкий перец и слегка обжариваю. Солю.
- Возвращаем курицу обратно в сковороду. Добавляем нашинкованный перец чили и лимонный сок. Довожу до готовности курицу. Если жидкости в сковороде образовалось много, крышкой её не накрываю.
- Яйца в небольшой миске взбиваю вилкой до однородности с мелко нарезанной зеленью. Солю.
- Выливаю яйца в сковороду, чтобы они распределились равномерно. Накрываю сковородку крышкой и на слабом огне прогреваю 2-3 мин. Подаю блюдо горячим.
Шкмерули (чкмерули) цыплёнок в сливочно-чесночном соусе
Шкмерули – блюдо западно-грузинской кухни, представляющее собой жареного цыплёнка в молочно-чесночном соусе. Родина блюда – село Шкмери в высокогорном Рачинском районе.
Предание гласит, что автором блюда стал местный придворный повар по имени Гловери, от которого правитель потребовал новое блюдо. Тот и соорудил из того, что было под рукой, добавив к обычной курице вновь созданный соус на основе молока с чесноком и приправами.
Шкмерули (чкмерули) цыплёнок в сливочно-чесночном соусе
Для приготовления 2 порций нужно:
- цыплёнок 800 г
- красный свежемолотый перец жгучий
- чёрный свежемолотый перец
- свежемолотые семена кориандра
- масло сливочное топлёное 30 г
- зубчики чеснока 7 шт.
- свежая кинза, только листья 20 г
- свежая петрушка, только листья 20 г
- сливки жирностью 20 % 350 мл
- соль
- Цыплёнка разрезаю по грудке на две части. Отрезаю третью фалангу крыльев. Накрываю курицу пищевой плёнкой. В местах соединения суставов, отбиваю, чтобы птица была плоской (как для цыплёнка тапака).
- Втираю в курицу со всех сторон смесь из соли, красного жгучего перца, чёрного перца и кориандра.
- В сковороде разогреваю топлёное масло. На разогретую сковороду кладу цыплёнка кожей вниз и, как в случае с цыплёнком табака, накрываю тарелкой и прижимаю сверху чем-нибудь тяжёлым. Жарю на среднем огне до образования золотистой корочки.
- Готовлю соус. Нарезаю мелко чеснок, шинкую зелень. В миске заливаю чеснок и зелень сливками. Солю и тщательно перемешиваю.
- Почти готового цыплёнка разрезаю на 4 куска. Перекладываю в предварительно разогретую жаропрочную посуду. В Грузии для этого используют кеци, чаще всего небольшие порционные сковородки.
- Выливаю в форму соус. Запекаю цыплёнка в разогретой до 180 °С духовке, 25 мин. Блюдо подаю горячим.
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