Интересная подборка рецептов картошки в казане

Большинство овощей, которые мы используем для приготовления пищи, сугубо сезонные. Но есть среди них одна незыблемая вещь, альфа и омега русской кухни, второй хлеб и третье масло. Этот продукт наши сограждане готовы есть круглый год. Речь, конечно же, идет о картофеле.

Очень интересные блюда из картошки можно сделать с помощью обычного казана. Особенно хорошо картошка в казане получается, если готовить ее вместе с другими овощами (капустой, морковью, помидорами), разнообразным мясом (говядиной, бараниной, свининой, птицей, дичью, свиными ребрами).

Рассмотрим популярные рецепты приготовления картофельных и смешанных блюд в казане. Акцент будет сделан на блюда узбекской кухни, которые лучше всего получаются именно с его помощью.

Простой рецепт

Классика среднеазиатской кухни, когда самый простой набор продуктов безо всяких изысков финально превращается в сытное, аппетитное блюдо.

Необходимые ингредиенты:

1 кг молодой, плотной картошечки;

300 г курдючного сала;

полкило репчатого лука;

300 г любого копченого мяса;

парочка болгарских перцев;

любая свежая зелень;

соль;

зира;

специи по желанию.

Для начала нужно растопить в казане курдючное сало. Если его нет, можно пожарить и на масле.

Картофельные клубни очистить, помыть, нарезать на крупные дольки. Зажарить порциями до образования румянца. После чего вынуть, обсушить и посолить. Продолжать до тех пор, пока картошка не кончится.

Луковицы разделить на кольца. Копченое мясо (курица, кролик, грудинка, корейка) нарезать кубиками. Заложить лук в немного остывшее масло. Разложить на нем мясо. Сверху выложить жареную картошку.

Посыпать измельченной зирой. На картошку поместить предварительно нарезанные куски болгарского перца. Завершить выкладку обрезками и стеблями какой-нибудь свежей зелени (кинза, петрушка, укроп, базилик). Казан плотно накрыть крышкой.

Готовить около 10 минут на умеренном огне. Затем огонь нужно уменьшить и тушить еще 10 минут. После чего готовое блюдо можно подавать к столу.

Узбекский «пирожок»

Еще одно классическое для тех мест блюдо, ставшее необычайно популярным в последние десятилетия. Причиной тому – его простота и своеобразная гарантия того, что его практически нельзя испортить.

Необходимые ингредиенты:

2-3 кг отборной баранины (можно взять хорошую свинину);

300 – 400 г курдючного сала (можно взять растительное масло без резкого запаха);

2 кг картофеля (средних размеров);

зира;

молотый красный перец;

соль;

сухие травки по желанию.

Из различных вариантов мяса лучше всего подойдет, конечно же, баранина (поясничная область, корейка). Замена свежей свининой возможна, если баранины нет в наличии. При этом лучше взять мясо взрослого животного. Курдюка взять расчетливо, чтобы вытопилось около четверти килограмма жира. Курдюк можно заменить хорошим растительным маслом.

Картофель очистить. Сделать на клубнях надрезы значительной глубины. Через них картошка пропитается маслом и соками мяса. Особо крупные картофелины можно разделить надвое. Мясо нарезать на хорошие куски весом до 200 граммов.

Для начала все дно холодного казана нужно выложить кусками курдючного сала. При работе с маслом вместо курдюка его нужно прокалить с луковицей, а затем позволить остыть. Картофелины выложить поверх курдюка или масла. Посолить. Приправить молотым красным перцем, другими специями по вкусу.

Мясные ломти также хорошо посолить и приправить специями. Первыми в казан нужно отправить ломти с костью, а сверху – чистую мякоть. В итоге нужно образовать нечто вроде мясного покрывала для картофеля. Мясной сок в ходе приготовления начнет пропитывать клубни. Сама же баранина станет нагреваться водными и жировыми парами.

Казан нужно заполнить ингредиентами блюда примерно на две трети. После чего максимально плотно накрыть крышкой. Возможно применение какого-нибудь груза. Первая стадия приготовления – 25 минут нагрева при сильном огне. Сало должно хорошо растопиться, а все ингредиенты – основательно «пропотеть».

Затем огонь нужно уменьшить до среднего и ждать около двух часов. Затем следует главная «фишка» этого блюда. Мясо следует извлечь, временно отложить. Картофелины, запеченные с одного бока до красноты, переложить в объемное, заранее нагретое блюдо.

После чего вернуть ломти баранины в казан, хорошо перемешать его в масле для серьезной пропитки. Далее мясо следует выложить в общее блюдо поверх картофелин. Полить остатками масла и подавать.

Гарниром может служить сырой лук, нарезанный тончайшими кольцами, слегка подсоленный и сдобренный мягким уксусом. Телячий восторг гарантирован!

Подобные «пирожки» в Узбекистане готовят в каждом городке и селении. Везде есть свои секреты, используются дополнительные продукты. В праздничных рецептах «пирожка» среди ингредиентов можно встретить молочные продукты (сметану, цельное молоко, сливки, сыр), шампиньоны. Вместо привычной баранины иногда кладут утку, бараньи ребрышки.

Картошка с курицей

Что делать, когда в хозяйстве есть картошка, другие овощи и даже казан, но нет баранины? Ответ очевиден – поменять его на кролика, говядину или обычную курицу.

Необходимые ингредиенты:

одна средняя тушка курицы;

один килограмм картофеля;

одна морковка;

пара небольших луковиц;

треть стакана сметаны;

два чесночных зубчика;

лавровый лист;

молотый черный перец;

свежая зелень (петрушка, укроп).

Предварительно обработанную курицу нарезать на порции. Все овощи помыть, очистить и нарезать: морковь – соломкой, картофель с луком – кубиками. Разогреть масло в домашнем казане. Обжарить сначала лук с морковью.

Затем добавить куски курицы, хорошо все перемешать. После того как птица начнет покрываться аппетитной корочкой, влить сметану. Сразу же добавить картофель, затем полностью залить все ингредиенты водой. Как только жидкость закипит, добавить специи. Тушить около получаса при малом огне.

Буквально за пару минут до выключения огня добавить мелко нарубленную свежую зелень, измельченный чеснок. Таким образом, потушить картошку с курицей крайне просто. Этим рецептом всегда можно пользоваться при нехватке времени.

По большому счету, приготовить картошку с помощью казана сможет каждый. Для этого блюда не нужны какие-то особые ингредиенты, знания и умения.

Картошка по-улановски

Знаменитый рецепт советской кухни, прославивший винницкое село Уланов. Картошка жарится в большом количестве раскалённого масла до золотистой корочки, а потом поливается чесночно-масляной заправкой. Картошка по-улановски — мягкая внутри, с тонкой румяной корочкой и пикантным ароматом чеснока — блюдо простое, но очень вкусное и аппетитное. Повар получила орден за кулинарное изобретение, а мы — картофель фри по-улановски!

Продукты (на 2 порции)

Картофель (у меня некрупный) — 630 г (500 г очищенного, 16 шт.)

Масло подсолнечное рафинированное (для жарки) — 300-400 мл

Для заправки:

Масло подсолнечное нерафинированное — 30 мл (2 ст. ложки)

Чеснок — 5 зубчиков

Соль — 1/3 ч. ложки

Для подачи (по желанию):

Укроп свежий — по вкусу

После приготовления основного блюда остались мелкие клубни картофеля, которые повар местного кафе Глафира Дорош разрезала на несколько частей и бросила в казан с кипящим растительным маслом. Потом готовую картошку заправила чесночной подливкой, с которой подавались пирожки с горохом.

Так в 1947 году в меню сельского кафе появилось новое блюдо. В начале 60-х годов 20-го столетия его попробовал московский журналист — о картошке «по-улановски» узнала вся страна, а Глафиру Дорош наградили орденом за кулинарное изобретение.

Необходимые продукты. Для этого блюда можно использовать мелкий (как у меня), а также крупный картофель. Картошку очищаем, вымываем и обсушиваем. Крупные клубни нужно разрезать на 4 части («дольками»).

В сухую небольшую толстостенную кастрюлю, чугунный казанок или сотейник с толстым дном вливаем растительное масло. Прогреваем масло минут 5 на небольшом огне, до появления почти невидимого дымка и побеления (масло должно не кипеть, а прогреваться). Из такого масла выпаривается лишняя влага.

Опускаем в горячее масло картофель, клубни должны быть покрыты маслом полностью. Жарим на среднем огне примерно 15-20 минут, до золотистости. Картошка должна стать мягкой внутри.

Параллельно готовим чесночную заправку. Очищаем зубчики чеснока. Чеснок пропускаем через пресс или растираем в ступке. Выкладываем чеснок в небольшую ёмкость. Добавляем 2 ст. ложки растительного масла.

Туда же добавляем соль. Перемешиваем чесночную заправку до однородного состояния. Готовый картофель вынимаем шумовкой (лишнее масло должно стечь) и выкладываем в миску. Поливаем картофель чесночной заправкой. Перемешиваем картофель с заправкой, накрываем на пару минут тарелкой или крышкой, чтобы картошечка пропарилась.

Картофель перекладываем в тарелку — ароматная картошка по-улановски готова. При желании можно посыпать картофель измельчённым укропом. Приятного аппетита!

Овощная димлама без мяса

Овощная димлама без мяса — тушеное блюдо из свежих овощей с зеленью и яблоками.

Продукты (на 6 порций)

Помидоры свежие — 500 г

Лук репчатый — 500 г

Морковь — 250 г

Перец болгарский красный — 2 шт.

Яблоки (или айва) — 500 г

Картофель — 500 г

Кинза — 1 пучок

Петрушка — 1 пучок

Масло растительное — 100 мл

Соль — по вкусу

Специи — по вкусу

Отличный вариант димламы в вегетарианском варианте. Полезное, вкусное и легкое в приготовлении восточное блюдо, которое понравится всем поклонникам вкусного и здорового питания. При желании может быть использовано в качестве гарнира к мясу, птице или рыбе.

Подготовьте необходимые ингредиенты для димламы. Разогрейте масло в казане и обжарьте на нем лук, нарезанный полукольцами, до золотистого цвета. Когда лук будет обжарен, выложите на него брусочки моркови. На морковь выложите нарезанный ломтиками перец. Посолите и добавьте немного специй.

Затем выложите нарезанные кружочками помидоры. Добавьте измельченную зелень. Затем выложите кружочки картофеля. Еще посолите и добавьте специй. Последний слой — нарезанные ломтиками яблоки (или айва). Снова немного соли и специй.

Накройте казан крышкой и тушите на медленном огне 1-1,5 часа. Воды можно не добавлять, овощи выделяют много сока. Во время тушения не открывайте крышку, можно лишь немного приоткрыть, если крышка не имеет пароотвода. Овощная димлама готова.

Блюдо можно подавать как в горячем, так и в холодном виде.

Венгерский суп-гуляш из говядины

Венгерский суп-гуляш из говядины — отличный вариант для обеда. Суп-гуляш по этому рецепту очень сытный и ароматный. Так как венгерский суп-гуляш — это и первое, и второе в одном, то количество жидкости регулируйте по своему усмотрению.

Продукты (на 8 порций)

Говядина (или телятина) — 500 г

Картофель — 500 г

Перец болгарский — 1 шт.

Морковь — 2 шт.

Помидоры — 2 шт.

Лук репчатый — 2 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Томатная паста — 1 ст. ложка

Вода — 3 стакана

Паприка молотая — 1 ст. ложка

Масло растительное — 80 мл

Тмин — 1 щепотка

Соль — по вкусу

Подготавливаем все необходимые ингредиенты. Картофель берите не разваривающихся сортов. Для приготовления гуляша лучше всего использовать чугунный казан. Репчатый лук очищаем и мелко нарезаем. В казане разогреваем половину растительного масла. Отправляем туда лук и томатную пасту, обжариваем на среднем огне в течение 5 минут.

Снимаем с огня. Чеснок очищаем, измельчаем и вместе с паприкой и тмином добавляем к луку. Перемешиваем. Перекладываем содержимое казана в отдельную тарелку. Мясо нарезаем кубиками со стороной 1 см. В казане разогреваем оставшееся растительное масло и обжариваем кусочки говядины на среднем огне до образования золотистой корочки.

Перекладываем в казан с мясом луковую зажарку. Наливаем стакан воды, доводим до кипения. Накрываем крышкой и готовим мясо в томатном соусе на очень маленьком огне в течение 1,5-2 часов, пока не выкипит вода. При необходимости доливаем воду.

Сладкий перец очищаем от семян и нарезаем квадратиками. Морковь очищаем и нарезаем кубиками. Помидоры тоже нарезаем кубиками. Далее добавляем в казан сладкий перец, морковь и помидоры. Картофель очищаем, нарезаем кубиками и отправляем в казан. Солим.

Заливаем содержимое казана 2 стаканами воды. Доводим до кипения, уменьшаем огонь и варим гуляш из говядины под крышкой ещё минут 20-25. Готовому супу-гуляшу даём настояться в казане 10 минут.

Венгерский суп-гуляш из говядины готов к подаче. Приятного аппетита!

Сырный суп с брокколи

Сырный суп с брокколи — сытное и вкусное блюдо с перчинкой.

Продукты

Сыр твердый (измельченный на терке) — 1 стакан

Сыр Чеддер (измельченный на терке) — 1 стакан

Брокколи свежая (разобранная на соцветия) — 350 г

Перец болгарский красный (резаный кубиками) — 1 стакан

Картофель (резаный кубиками) — 280 г

Перец чили (очищенный от семян и мелко рубленый) — 2-3 шт.

Лук репчатый (мелко резанный) — 1 стакан

Чеснок (измельченный) — 2 зубка

Кумин молотый (зира) — 1/4 ч. л.

Масло сливочное — 1/4 стакана

Куриный бульон — 800 г

Мука — 1/3 стакана

Молоко — 1,5 стакана

Сливки нежирные (10%) — 1 стакан

Ветчина копченая (резаная кусочками) — по вкусу

В большой чугунной кастрюле (казанке) на средне-сильном огне растопить сливочное масло, высыпать в казанок болгарский перец, лук, перец чили и чеснок, готовить, помешивая, около 4-5 минут, до мягкого состояния овощей.

Затем выложить в кастрюлю картофель, насыпать кумин и готовить еще около 5 минут. Залить содержимое казанка бульоном, довести до кипения, накрыть, уменьшить огонь и готовить суп около 25 минут.

В отдельной миске соединить муку, молоко и сливки, хорошо размешать венчиком или вилкой. Влить эту массу в казанок и готовить на средне-слабом огне, помешивая, до загустения, около 5 минут. Уменьшить огонь до минимального. Ввести в кастрюлю весь сыр и готовить суп до расплавления сыра, 3-5 минут.

Соцветия брокколи выложить в миску, поместить в микроволновку на 3-4 минуты, до мягкого состояния. Осушить брокколи. Горячую капусту выложить в суп. Подавать сырный суп с брокколи в порционных тарелках с кусочками ветчины (по желанию).

Курица с карри «Полковник Бенджамин»

Этот рецепт со столетней историей перенесет нас в колониальную Индию, с ее удивительной кухней, наполненной пьянящими ароматами пряностей. Традиционное блюдо из курицы — для настоящих любителей карри, кем, по всей видимости, и был оставной офицер индийской армии.

Продукты (на 6 порций)

Соль — 1 ч. л.

Кориандр молотый — 1 ч. л.

Кумин (зира, индийский тмин) молотый — 1 ч. л.

Порошок чили — 1 ч. л.

Имбирь свежий, тертый на терке — 1 ч. л.

Куркума молотая — ¼ ч. л.

Масло каноловое — 1 ч. л.

Лук репчатый, мелко нарезанный — 4 стакана

Чеснок измельчкенный — 2 зубка

Помидоры, очищенные от кожицы и нарезанные — 3 ½ стакана (около 700 г)

Сок лимона свежий — 2 ст. л.

Куриные бедрышки без кожи — 12 шт.

Соль — ½ ч. л.

Картофель, очищенный и нарезанный кусочкам по 2,5 см — 700 г

Кинза свежая, нарезанная — 2 ст. л.

Рис отварной — 3 стакана

Веточки кинзы

Шаг 1.Смешайте первые 6 ингредиентов.

Шаг 2.Разогрейте масло в толстостенной чугунной посуде (казане) на умеренно-большом огне. Добавьте лук, чеснок и готовьте 15 минут, часто помешивая. Добавьте смесь специй и пряностей, помидоры и лимонный сок. Уменьшите огонь и готовьте 10 минут, помешивая время от времени.

Шаг 3.Посыпьте куриные бедрышки ½ соли. Выложите в казан курятину и картофель. Вмешайте нарезанную кинзу. Доведите до кипения, накройте, уменьшите огонь и тушите курицу 50 минут (до готовности). Подайте с рисом. Украсьте блюдо веточкой кинзы. Приятного аппетита!

Басма (мясо с овощами) в казане

Басма — национальное узбекское блюдо. Очень сочное, сытное и невероятно аппетитное. Можно приготовить басму как в условиях кухни, так и на природе, на огне.

Продукты (на 8 порций)

Свинина (карбонат) — 1 кг

Картофель — 1 кг

Капуста — 1/2 шт.

Морковь — 2 шт.

Помидоры — 3 шт.

Перец болгарский — 2 шт.

Баклажаны — 2 шт.

Кабачок — 1 шт.

Лук репчатый — 2 шт.

Зелень (петрушка, укроп) — 1 пучок

Зира — 1 ст. ложка

Соль — 1 ст. ложка

Масло растительное — 100 мл

Подготавливаем ингредиенты. Мясо нарезаем кубиками 2Х2 сантиметра. Картофель очищаем, если крупный — режем на две части. Лук режем кольцами, болгарский перец — ломтиками. Морковь, помидоры, баклажаны, кабачок нарезаем кружочками. Петрушку и укроп шинкуем. Листья капусты отделяем от кочерыжки.

В холодный казан наливаем 100 мл масла, на дно выкладываем мясо. На мясо высыпаем лук. Солим. Растирая в ладонях, добавляем зиру. Выкладываем морковь. Сверху выкладываем слой из томатов. Следующий слой — из кабачка и баклажанов. Затем ломтики болгарского перчика и картошку.

ВАЖНО: картофель не должен соприкасаться с томатами!

Добавляем зелень. Солим, растираем зиру. Укрываем все это капустными листьями. Накрываем басму в казане тарелкой, сверху кладем гнет, накрываем казан крышкой и отправляем на огонь. Через 15 минут уменьшаем огонь до минимального, оставляем басму на огне еще примерно на 35-45 минут.

Готовую басму выкладываем на блюдо из казана в обратном порядке: капусту, картофель… в самом конце — мясо.

Курица с картофелем по-средиземноморски

Некрупный картофель сперва подрумянивается в духовке, а затем, перемешивается с другими ингредиентами. Блюдо — замечательная смесь вкусов, ароматов и текстур. Отличное дополнение — греческий салат, хрустящий свежий хлеб и, для полной гармонии, бутылочка хорошего вина.

Продукты (на 8 порций)

Чеснок измельченный — 4 ч. л.

Масло оливковое — 1 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Тимьян сушеный — ¼ ч. л.

Перец черный — ½ ч. л.

Картофель розовый, мелкий, разрезанный пополам — 12 шт. (около 700 г)

Масло растительное

Куриные грудки (филе), нарезанные небольшими кусочками — 900 г

Лук репчатый красный, тонко нарезанный (продольно) — 1 стакан

Вино сухое, белое — ¾ стакана

Бульон куриный, нежирный — ¾ стакана

Маленькие острые перчики (итальянские пеперончини), нарезанные — ½ стакана

Оливки Каламата, без косточек, разрезанные пополам — ¼ стакана

Помидоры-сливки, нарезанные — ¼ стакана

Свежий базилик, нарезанный — 2 ст. л.

Артишоки консервированные, разрезанные на 4 части — 1 банка (400 г)

Сыр Пармезан, тертый — ½ стакана (60 г)

Веточки тимьяна (по желанию)

Разогрейте духовку до 200 градусов. Смешайте 2 ч. л. чеснока, оливковое масло, ¼ ч. л. соли, тимьян, ¼ ч. л. перца и картофель в смазанной маслом форме. Запекайте картошку в духовке в течение 30 минут.

Разогрейте большой казан или гусятницу. Добавьте немного растительного масла. Посыпьет курятину ½ ч. л. соли и ¼ ч. л. перца. Обжарьте половину куриного мяса в течение 5 минут. Выньте. Так же подрумяньте вторую половину курятины и выложите из казана.

Обжарьте лук в течение 5 минут. Влейте вино, перемешайте, доведите до кипения. Готовьте около 2 минут, чтобы жидкость выпарилась до 1/3 стакана. Добавьте картофель, курицу, бульон, острый перец и оливки.

Готовьте, периодически помешивая, 3 минуты. Вмешайте 2 ч. л. чеснока, ¼ ч. л. соли, помидоры, базилик и артишоки. Готовьте 3 минуты (хорошо прогрейте все компоненты). Посыпьте сыром. Украсьте блюдо веточками тимьяна. Приятного аппетита!

Капуста, тушенная с фасолью, картофелем и томатной пастой

Капуста, тушенная с фасолью, картофелем и томатной пастой, – простое и универсальное блюдо из доступных ингредиентов, которое можно подать самостоятельно или в качестве гарнира. Питательная фасоль, сочная капуста и мягкий картофель — отличный обед или ужин.

Продукты (на 7 порций)

Капуста белокочанная — 600 г

Фасоль красная (сухая) — 160 г

Картофель — 600 г (3 шт.)

Лук репчатый — 250 г (2 шт.)

Морковь — 200 г (1 шт.)

Томатная паста — 70 г

Лавровый лист — 1-2 шт.

Масло растительное — 60 мл (4 ст. ложки)

Соль — по вкусу

Перец чёрный молотый — по вкусу

Травы итальянские сушёные (по желанию) — 1 ч. ложка

Сода — 1 щепотка

Подготавливаем необходимые продукты. Фасоль отвариваем заранее. Для более быстрого приготовления можно предварительно замочить фасоль в холодной воде на 5-6 часов (или на ночь). У меня фасоль довольно быстро разваривающегося сорта. Я залила её водой, добавила 1 щепотку соды и варила 60 минут, до полной готовности. После отваривания с содой фасоль обязательно промываю!

Фасоль нужно постараться не переварить, чтобы кожица не полопалась и осталась целой. С готовой фасоли сливаем воду. Капусту шинкуем полосками. На дно кастрюли с толстыми стенками или казанка наливаем 1 ст. ложку растительного масла и выкладываем капусту.

Добавляем 200 мл воды и подсаливаем по вкусу. Тушим капусту на маленьком огне под крышкой 15-20 минут.

Картофель очищаем, вымываем и нарезаем достаточно крупными кусочками. Обжариваем картофель на разогретой с оставшимся растительным маслом сковороде 7-10 минут, до полуготовности и золотистой корочки. Периодически помешиваем.

Лук и морковь очищаем. Лук нарезаем кубиками, морковь натираем на крупной тёрке. В кастрюлю с капустой добавляем лавровый лист. Обжаренный картофель перекладываем в кастрюлю с капустой. Масло, на котором обжаривался картофель, оставляем в сковородке.

Картофель подсаливаем. На сковороде обжариваем лук 5-7 минут, до прозрачности. Затем к луку добавляем натёртую морковь. Обжариваем ещё около 5 минут, до золотистого оттенка. Затем добавляем томатную пасту к луку и моркови. Вливаем в сковороду 100 мл воды.

Тушим овощи под крышкой 5-7 минут. Сверху на картофель выкладываем фасоль. А затем на фасоль выкладываем зажарку из лука и моркови. Добавляем чёрный молотый перец и итальянские травы (по желанию). Добавляем в кастрюлю ещё 250 мл воды, доводим до закипания и, не перемешивая, тушим под крышкой на маленьком огне 7-10 минут.

Затем всё осторожно перемешиваем и тушим ещё 5-7 минут. Капуста, тушенная с фасолью, картофелем и томатной пастой, готова. Приятного аппетита!

Оджахури в казане на костре

Оджахури — национальное грузинское блюдо, в основе которого жареная картошка с мясом. В данном рецепте я буду готовить оджахури из свинины в казане на костре. Готовится оджахури очень быстро и просто. К тому же ингредиенты очень простые. Думаю, приготовить оджахури каждому по плечу, особенно если в точности следовать моему рецепту.

Продукты

Свиная шея — 1 кг

Картофель — 1 кг

Лук репчатый — 3 шт.

Помидоры — 6 шт.

Укроп свежий — 1 пучок

Базилик свежий — 1 пучок

Кинза свежая — 1 пучок

Масло растительное — 850-900 мл

Паприка сладкая молотая — по вкусу

Хмели-сунели — по вкусу

Перец черный молотый — по вкусу

Соль — по вкусу

Зерна граната — для подачи

Приготовление оджахури начинается с разделки мяса. Я использую свиную шею. Ее необходимо разрезать на порционные куски размером чуть меньше, чем для шашлыка. После свинины займемся картофелем. Мясо и картофель используются в пропорциях 1 к 1. Картофель очищаем и нарезаем дольками, как для картофеля по-деревенски.

Лук очищаем и нарезаем полукольцами. Я использую 3 луковицы. Чеснок очищаем и измельчаем. Если не любите чеснок, то достаточно будет 3-5 зубчиков. Я же чеснок обожаю, поэтому использую целую головку.

Крупными дольками нарезаем 6 помидоров. Перед нарезкой рекомендую избавить помидоры от плодоножек. Мы подошли к нарезке зелени. Нарезаем пучок укропа, пучок базилика и пучок кинзы.

Устанавливаем казан и разводим под ним огонь. Наливаем в казан растительное масло, его нам потребуется много. Я налил примерно 800 мл. Далее разогреваем масло как следует. В разогретое масло отправляем картофель и обжариваем его в течение 8-10 минут, помешивая каждые 1,5-2 минуты.

Когда картофель слегка подзолотится, вынимаем его из казана. Картофель будет ещё не готов, однако мы исправим это в конце приготовления оджахури. Меняем масло в казане и обжариваем свинину. Сильно зажаривать её смысла особого нет, потому что в дальнейшем мы её будем тушить. Когда мясо немного обжарилось, добавляем к нему лук. Обжариваем лук до мягкости.

Как только лук станет мягким, возвращаем в казан картофель. Добавляем чеснок, соль, сладкую паприку, хмели-сунели и черный молотый перец. Перемешиваем содержимое казана. Оставляем оджахури в казане на костре тушиться 15 минут на среднем огне.

Добавляем в казан помидоры и зелень. Не перемешиваем. Закрываем казан крышкой и оставляем на 5 минут. Через 5 минут снимаем казан с очага. Перемешиваем его содержимое. Раскладываем оджахури по тарелкам. При желании итоговое блюдо можно украсить зернами граната.

Шурпа

Продукты

Говядина — 1 кг

Лук репчатый — 1 кг

Морковь — 0,5 кг

Помидоры — 7-8 шт.

Масло растительное

Специи (кориандр, зира)

Перец болгарский

Перья чеснока

Головка чеснока (целиком)

Перец острый

Картофель

Яблоки

Зелень петрушки

Первым делом подготовил продукты для первой части марлезонского балета: 1 кг говядины (2 кусочка утащил Марсель), 1 кг лука (полукольцами режем), морковки полкило, помидоров штук 7-8 (заморочился — обесшкурил).

Раскалил масло и первым делом запечатал мяско. Затем докинул 2/3 лука. И, не забывая помешивать, морковку всю. Чуть попозже — 2/3 помидоров. Мешаем, солим, добавляем специй (у меня это был кориандр и зира).

И заливаем это дело кипяченой водой, а лучше бульоном. Только не много лейте — так, чтобы закрыло только. Закрываем плотно крышку, убавляем огонь и с чувством выполненного долга идем выпить стопочку коньячку.

Затем, не спеша, нарезаем овощи для следующей закладки: перец болгарский, перья чеснока (в первый раз пускаю их в ход, но эксперимент удачный, надо сказать), головку чеснока целиком. Открываем — закидываем оставшийся лук и чеснок. Закрываем, идем обмываем успешное выполнение этого этапа готовки.

Минут через 10-15 следом идут перцы и оставшиеся помидоры. Я докинул еще один перец острый, тайский. Доливаем воды чутка, если надо. Закрываем — вы уже молодец процентов на 80%. Дальше готовим тяжелую артиллерию — картоплю и яблоки режем крупными дольками.

Открываем, забрасываем и в последний раз доливаем воды. Кто хочет погуще — не доливает, а уплотняет все) Я обожаю бульоны, поэтому люблю пожиже. Солим, закрываем. Идем за зеленью. Если на пути встречаете батьку — выпиваете с ним по рюмочке, это на время приглушит чувство голода и отвлечет мысли от запахов из казана.

Всё, закидываем порезанную петрушку и идем за поварешкой и тарелками. Едоки уже водят хороводы у казана — звать не нужно. Шурпа вышла очень ароматная, вкусная, нажористая, с едва-едва ощутимой остротой.

Бограч (венгерский гуляш по-закарпатски)

Бограч (гуляш, приготовленный в казане) — необыкновенно вкусное мясное блюдо, которое очень популярно на Закарпатье. Готовится бограч из говядины с картошкой, морковью, перцем, помидорами и большим количеством паприки.

Продукты

Говядина (ребра) — 1 кг

Бекон — 300 г

Картофель — 600 г

Перец сладкий — 200 г

Помидор — 200 г

Лук репчатый — 300 г

Морковь — 2 шт.

Перец острый — 0,5 шт.

Чеснок — 2 головки

Паприка — 3 ст. ложки

Зелень петрушки — 1 пучок

Зелень укропа (или сельдерея) — 1 пучок

Соль — 1 ст. ложка

Подготавливаем ингредиенты для приготовления бограча (гуляша в казане). Говядину разрезаем на кусочки. Бекон нарезаем мелкими брусочками. Лук очищаем и нарезаем тонкими четвертькольцами. Морковь очищаем и натираем на крупной терке.

В казан отправляем нарезанный бекон и добавляем 2 ст. ложки растительного масла. Жарим бекон на медленном огне, постоянно помешивая, 15 минут. Добавляем лук и жарим до слегка золотистого цвета (не забываем помешивать, чтобы лук не пригорел).

Затем добавляем морковь и томим 2-3 минуты. Добавляем паприку и перемешиваем, пока специя равномерно не распределится и не впитает весь жир. Отправляем в казан мясо, острый перец и измельченный чеснок. Вливаем немного воды, чтобы покрыло мясо. Доводим до кипения, уменьшаем огонь и тушим говядину в казане 1,5 часа.

Картофель очищаем и нарезаем кубиками среднего размера, помидоры нарезаем мелкими кубиками, перец очищаем от семян и нарезаем, измельчаем зелень. За 30 минут до готовности мяса добавляем соль. Когда мясо будет практически готово, добавляем картофель, перец и помидоры. Тушим до готовности всех ингредиентов.

Добавляем в бограч половину зелени и немного провариваем гуляш в казане. Бограч (венгерский гуляш по-закарпатски) готов. Подаем бограч сразу же.

Перед подачей посыпать гуляш рубленой зеленью.

Всем приятного аппетита!

Азу по-татарски

Азу по-татарски — это народное блюдо, в состав которого обязательно входит мясо, картофель, томатный соус и соленые огурцы.

Продукты

Говядина

Картофель

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 1 головка

Огурец соленый — 1 шт.

Томат-паста — 1 ст. ложка

Соль — по вкусу

Масло растительное — 5 ст. ложки

Зелень петрушки

Подготовить ингредиенты для азу по-татарски. Картофель почистить, помыть и нарезать осьмушками. Мясо нарезать кубиками. Лук почистить и мелко нарезать. Огурец нарезать мелкими кубиками или натереть на терке.

Разогреть сковороду и влить 3 ст. ложки растительного масла. Выложить мясо на сковороду. Обжарить мясо со всех сторон и переложить в казан. Говядину залить водой (200 г) и добавить туда огурцы и лук. Томатную пасту развести водой и влить в казан. Посолить и варить 40 минут.

Картофель обсушить бумажными полотенцами и обжарить на сковороде с тем же растительным маслом, в котором жарилась говядина, добавив еще 2 ст. ложки масла. Картофель высыпать в казан и тушить 20 минут. Добавить мелко нарезанный чеснок.

Туда же добавить рубленую зелень. Азу по-татарски готово! Подавать азу по-татарски горячим. Готовьте с удовольствием!

Молодой картофель, жаренный с чесноком и укропом

Жареный молодой картофель, приготовленный по этому рецепту, очень мягкий внутри и аппетитно румяный снаружи.

Продукты

Картофель молодой — 400 г

Укроп — 0,5 пучка

Чеснок — 3-4 зубка

Соль — 0,5 ч. ложки

Масло растительное — 5-7 ст. ложки

Масло сливочное — 1 ст. ложка

Подготовить продукты для приготовления жареного молодого картофеля. Как приготовить жареный молодой картофель с чесноком и укропом: Картофель вымыть очень тщательно. И также тщательно высушить его.

В казанке разогреть растительное масло. Выложить подготовленный картофель. Перемешать его с маслом. Накрыть картофель крышкой. Жарить его в казане на сильном огне, встряхивая, чтобы обжарка была равномерной. Примерное время жарки — 15 минут.

Картофель должен выглядеть вот так. Посолить его. Укроп мелко нарезать. Чеснок очистить и мелко нарезать. Посыпать картофель чесноком и укропом. Снова накрыть крышкой. Тщательно встряхнуть, чтобы зелень и чеснок равномерно распределились. Жарить еще 2-3 минуты.

Жареный молодой картофель с чесноком и укропом готов. Готовый жареный молодой картофель с чесноком и укропом подать со сливочным маслом.

Приятного аппетита!

Картофель по-охотничьи, с колбасками и сладким перцем (в казане на костре)

Любите жареный картофель? В данном рецепте я покажу, как правильно жарить картошку в казане на костре. Сразу оговорюсь, что мы не просто её пожарим, а сделаем это с охотничьими колбасками, овощами и небольшим количеством пряностей. Кстати, если вы не знали, именно из-за охотничьих колбасок данное блюдо называется картофель по-охотничьи и к охоте оно не имеет вообще никакого отношения.

Продукты

Колбаски охотничьи (полукопченые) — 600 г

Картофель (молодой) — 1,5 кг

Лук репчатый — 2 шт.

Перец болгарский — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Укроп свежий — 1 небольшой пучок

Масло растительное — для жарки

Хмели-сунели — 2 ч. ложки

Куркума молотая — 2 ч. ложки

Перец чёрный свежемолотый — по вкусу

Соль (по желанию) — по вкусу

Приготовление начинаем с картофеля. Его необходимо порезать дольками, как для картофеля по-деревенски. Каждый клубень разрезаем на 8 примерно равных долек и откладываем в сторону. Больше с картофелем делать ничего не нужно.

Нарезаем охотничьи колбаски продолговатыми ломтиками. Мне больше всего нравится нарезать колбаски перпендикулярно, наклоняя нож примерно под углом 45 градусов. Таким образом, кусочки ароматных, копченых колбасок выглядят просто великолепно, вы сами сможете в этом убедиться в самом конце рецепта.

Очищаем лук и нарезаем его крупными кружками. Чтобы кусочки лука выглядели лучше в итоговом блюде, рекомендую вам поставить головки лука вертикально на срез и порезать его кружками именно в такой плоскости.

Красный болгарский перец очищаем и нарезаем соломкой. Чеснок очищаем и мелко нарезаем. Укроп мелко нарезаем.

Переходим к казану. Ставим его на огонь. В казан наливаем растительное масло. Равномерно распределяем его по стенкам при помощи шумовки. Отправляем в казан картошку. Обжариваем её в течение 10 минут. Когда картофель начнет золотиться, именно в этот момент настанет время добавить к нему соль и куркуму. Перемешиваем содержимое казана. Когда картофель обжарится ещё 10 минут, вынимаем его из казана.

В казан добавляем ещё немного растительного масла и отправляем в него лук с болгарским перцем. Немного обжариваем их вместе и добавляем к овощам охотничьи колбаски. Из пряностей добавляем хмели-сунели, а также черный молотый перец (его добавляем по вкусу).

Я не солил, соли в колбасках вполне достаточно. Перемешиваем содержимое казана. Возвращаем в казан картофель, который мы готовили ранее. Добавляем укроп с чесноком и перемешиваем всё вместе. Через 5 минут картофель по-охотничьи будет полностью готов.

Приятного аппетита!

Бограч — венгерский суп

Бограч (богораш, бограч-гуляш и т.п.) — это традиционное блюдо мадьярских скотоводов. По правилам венгерский суп бограч готовится на открытом огне в большом котле, отсюда и название блюда: bogrács по-венгерски — котел. Отличительная особенность бограча — это обилие паприки. Ведь какая венгерская кухня без паприки!

Продукты

Говядина — 1 кг

Помидоры — 4 шт.

Перец сладкий — 7 шт. (штуки 3 болгарских + ласточек штуки 3-4)

Картофель

Перец острый — 1 шт.

Морковь — 2-3 шт.

Лук репчатый — 4 шт.

Фасоль в томате (не обязательно, но я люблю добавлять ее в супы)

Масло для жарки (в идеале, конечно, жир или курдюк)

Бульон или вода

Паприка

Соль

Перец черный молотый

Чеснок

Петрушка

Заранее отрезал грамм 300 от говядины и отварил бульона. Остальную часть мяса нарезал порционно и посыпав паприкой оставил отдыхать. Помидоры обесшкуриваем. Картошку нарезаем крупными дольками. Лук репчатый — полукольцами. Морковку — кружочками.

Прокалив масло, закидываем лук, обжариваем. Затем добавляем пару столовых ложек паприки в масло и лук, и сразу размешиваем. В это дело кидаем наше мясо. (Более светлое мясо на фото — мясо из бульона.)

Затем морковку. Через какое-то время грузим остальные овощи. Перцы. Фасоль, помидоры. Перемешиваем, солим чутка. И заливаем бульоном так, чтобы только-только покрывало, должно быть очень густо, как гуляш.

Кидаем острый перец и закрываем крышкой. Убавляем огонь, пусть парится-тушится, пока у вас сила воли не кончится)) Самое время выпить стопочку и заняться картошкой и чесноком.

Минут через 40-60 открываем казан, докидываем картошку, доливаем оставшийся бульон. Выправляем на соль и закрываем снова. Когда картошка сварится, добавляем чеснок и петрушку. Все готово! Бограч вышел знатным, жирненьким, вкусным.

Тушеная кислая капуста с картофелем

Кислая капуста тушеная с картофелем — отличный гарнир к мясу или шикарное блюдо для постного дня.

Продукты (на 4 порции)

Капуста — 1 кг

Картофель — 4-5 шт.

Морковь — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Сахар — 1 ч.л.

Растительное масло — 6 ст.л.

Картофель помыть и отварить в мундире до готовности. У меня ушло пол часа. Морковь почистить и помыть. Натереть на крупную терку. Лук почистить и помыть, нарезать кубиками.

Разогреть сковороду, налить 6 ст. ложек растительного масла. Обжарить на среднем огне лук до золотистого цвета, периодически помешивая. Минут 5 приблизительно. Добавить морковь и тушить все вместе еще 5 минут. Кислую капусту отжать, если есть необходимость помыть. Добавить в казан и тушить все вместе помешивая 15-20 минут.

Картофель в мундирах очистить, порезать на кусочки и добавить к овощам. Поперчить, посолить и добавить 1 ч.л. сахара. Хорошо перемешать и тушить картофель с капустой 10 минут. Тушеная кислая капуста с картофелем готова. Приятного аппетита.

Ирландское рагу

Ирландское рагу – блюдо, которое нельзя перемешивать во время приготовления, можно только встряхивать кастрюлю, чтобы избежать подгорания. Темное пиво придаст специфический «хлебный» аромат рагу. Баранина, тушеная в пиве, будет мягкой, хорошо разваренной. Если ирландское рагу подать разогретым на следующий день, то вкус его будет еще лучше.

Продукты

Баранина (на рагу) – 600 г

Картофель – 500 г

Сельдерей черешковый – 200 г

Морковь – 400 г

Лук (репка) – 200 г

Тимьян (чабрец) – 2 ст.л.

Пиво темное – 500 мл

Мука – 100 г

Масло растительное – 40 г

Зелень (петрушка) – 10 г

Перец черный — 1 ч.л.

Чеснок – 4 зубчика

Лавровый лист – 2 листа

Соль – 1,5 ст.л.

Вода – 200 мл

Помыть и почистить овощи. Баранину порезать небольшими кусками, удалить пленки. Морковь порезать брусочками. Порезать сельдерей. Лук порубить. Мясо обвалять в муке.

И обжарить на сковороде в растительном масле до золотистого цвета. Обжаренное мясо выложить в кастрюлю или казан, сверху высыпать морковь, лук и сельдерей. Залить мясо и овощи пивом и тушить 30 минут. Порезать картофель кубиками, добавить к мясу и овощам.

Посолить, поперчить, посыпать тимьяном и залить водой (если жидкости осталось мало). Тушить рагу 1 час, мясо должно быть мягким. За 2 минут до готовности добавить в ирландское рагу чеснок (чеснок пропустить через пресс или мелко порезать), лавровый лист и измельченную петрушку.

Ирландское рагу готово, нужно дать ему настояться полчаса и подать к столу.

Шурпа в казане на костре

Представляю Вашему вниманию один из рецептов приготовления шурпы. Пряный наваристый суп из баранины и овощей готовится в казане на костре.

Продукты

Баранина — 1,5 кг

Картофель — 1 кг

Помидоры – 1,5 кг

Лук репчатый – 1 кг

Морковь — 0,5 кг

Перец болгарский – 2 шт.

Чеснок – 1 головка

Петрушка свежая – 1 пучок

Паприка молотая

Кориандр молотый

Зира

Соль

Перец черный молотый

Вода

Масло растительное

Приготовление шурпы я начинаю с разделки мяса. Для данного рецепта я использовал 1,5 кг баранины. Кусок мяса разделываем на порционные кусочки. Лук нарезаем полукольцами. Морковь – полукружочками. Болгарские перцы нарезаем кубиками.

Таким же образом нарезаем картофель. Помидоры нарезаем кубиками. Головку чеснока режем на небольшие слайсы. Некрупно нарезаем листья петрушки. Разводим очаг и ставим казан на огонь. В казан добавляем немного растительного масла и как следует его разогреваем. Равномерно распределяем масло по поверхности казана.

Помещаем в казан баранину. Обжариваем её по паре минут с каждой стороны, до образования корочки. Следом добавляем лук. Обжариваем его, пока он не станет прозрачным. Добавляем морковь и перемешиваем всё как следует.

Подождав минутку, добавляем в казан болгарский перец и помидоры. Перемешиваем и даём овощам пару минут потушиться. Пришло время специй. Добавляем сладкую паприку, молотый кориандр, зиру, соль, черный молотый перец. Тщательно перемешиваем. Отправляем в казан чеснок, петрушку.

Добавляем картошку. Заливаем казан до краев водой. Оставляем шурпу из баранины и овощей вариться на 1 час. По истечении данного времени шурпу можно подавать к столу. Приятного аппетита!

Ребрышки с картофелем и пивом (в казане)

Блюдо по этому рецепту достаточно интересное и включает в себя гарнир и мясное блюдо. Тушить свиные ребрышки с картофелем будем в заливке из темного пива, томатной пасты и обжаренного лука с чесноком, которая сделает мясо и картофель нежными и очень ароматными.

Продукты

Свинина (ребрышки) – 1 кг

Картофель – 1 кг

Масло растительное – 100 мл

Помидоры – 2 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Чеснок – 4 зубчика

Томатная паста – 50 г

Пиво темное – 500 мл

Соль – 4 ч. л.

Перец черный молотый – 1 ч. л.

Перец красный молотый – 0,5 ч. л.

Тмин – 1/3 ч. л.

Розмарин – 1 веточка

Подготавливаем все необходимые продукты для ребрышек с картофелем и пивом (в казане).

Картофель тщательно моем (так как кожуру мы не будем снимать) и нарезаем гармошкой поперек, не дорезая до края 1 см. В казан (кастрюлю) наливаем 2 ст. л. растительного масла и кладем подготовленный картофель. Посыпаем 2 ч. л. соли и кладем веточку розмарина для аромата. Обжариваем картофель со всех сторон в течение 5 минут.

Ребра моем и, если необходимо, зачищаем, нарезаем по 1 косточке на порцию (если ребра маленькие, тогда нарезаем по 2 косточки на порцию). Солим и перчим по вкусу.

В сковороду наливаем 1 ст. л. растительного масла и кладем ребра. Готовим ребра по 3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Репчатый лук очищаем и нарезаем тонкими полукольцами. Чеснок очищаем и просто раздавливаем слегка ножом. Обжаренные ребра перекладываем в казан (кастрюлю) к картошке. Тушим ребра с картофелем 10 минут.

Готовим заливку для свиных ребрышек с картофелем. В отдельную емкость наливаем темное пиво и добавляем томатную пасту. В сковороду к луку и чесноку добавляем пиво с пастой. Доводим заливку до кипения, около 3 минут. Добавляем в сковороду красный перец, черный перец и тмин.

Заливку перемешиваем и выливаем в казан (кастрюлю) со свиными ребрышками и картофелем. Мытые помидоры разрезаем пополам и кладем в казан. Накрываем казан (кастрюлю) крышкой и ставим свиные ребрышки с картофелем и пивом в разогретый до 180 градусов духовой шкаф. Готовим ребрышки в пиве 1 час. Ребрышки с картофелем и пивом готовы. Приятного аппетита!

Жаркое из свинины с грибами, тыквой и картошкой

Свинина, тушенная с картошкой и грибами, — очень сытное блюдо. А если добавить тыкву, морковку и сладкий перец, то жаркое станет более красивым, вкусным и полезным. Попробуйте!

Продукты

Свинина (мякоть) — 600 г

Шампиньоны — 200 г

Картофель — 600 г

Тыква — 300 г

Перец сладкий (замороженный, нарезанный) — 100 г

Лук репчатый — 100 г

Морковь — 100 г

Соль — 1 ч. ложка (по вкусу)

Перец чёрный молотый — 2 щепотки (по вкусу)

Кориандр молотый — 0,5 ч. ложки

Паприка сладкая молотая — 0,5 ч. ложки

Лавровый лист — 1 шт.

Масло растительное (для жарки) — 2 ст. ложки

Для подачи (по желанию):

Петрушка свежая — по вкусу

Подготавливаем необходимые ингредиенты. Мясо вымываем и обсушиваем бумажным полотенцем. Овощи очищаем и вымываем. Сладкий перец у меня замороженный (нарезан полосками). Мясо нарезаем некрупными кусочками.

В подходящем сотейнике или казане разогреваем растительное масло, выкладываем мясо и обжариваем 5-7 минут. Морковь нарезаем кружочками, а лук — четвертькольцами. Морковь и лук выкладываем к мясу и обжариваем 3-4 минуты. Картофель нарезаем ломтиками среднего размера.

Добавляем картофель в сотейник и обжариваем 4-5 минут, периодически помешивая, чтобы он немного подрумянился. Тыкву нарезаем кусочками среднего размера. Шампиньоны нарезаем крупно. Добавляем тыкву и шампиньоны в сотейник.

Тушим около 5 минут. При необходимости добавляем немного воды. Добавляем в сотейник сладкий перец, соль, молотый перец, паприку, кориандр и лавровый лист. Заливаем водой так, чтобы она только покрывала овощи. Доводим до кипения и тушим мясо с овощами около 20 минут. Жаркое из свинины с грибами, тыквой и картошкой готово.

Подавайте жаркое горячим, при желании посыпав нарезанной петрушкой.

Приятного вам аппетита!

Думляма

Думляма, дамы и господа! Встречайте! Тающее во рту, аппетитнейшее мясо, картошка, которая внутри — почти пюре, нежнейшая морковь, свежая нарезанная зелень и неповторимый по вкусу соус.

Продукты

Баранина

Картофель

Помидоры

Морковь

Лук репчатый

Чеснок

Перец острый

Курдючный жир

Лавровый лист

Зира

Перец черный молотый

Соль

Зелень

Для начала я решил всё почистить и порезать. Мясо было согрето вниманием и порезано небольшими кусками, примерно с половину ладони. Лук превратился в стопку аккуратных тонких колечек. Морковь рассек на несколько брусков, с палец толщиной. Помидоры порубил как умел, но не сильно мелко. Картошку вообще резать не стал — только почистил и избавил от малочисленных глазков. Курдюк традиционно порезал кубиками.

Пора разогревать казан и топить курдючный жир. Вскоре зашкворчало и кубики курдюка стали стремительно уменьшаться, полностью закрывая дно казана маслом. Тут было важно не пропустить момент, когда уже вполне готовые шкварки должны были покинуть казан и улечься в заранее приготовленную и посыпанную лучком лепешку.

Затем я переворачивал куски мяса, набиравшие румяный золотистый цвет под действием разогретого масла. Переворачивал и накрывал всё это крышкой. Чтобы мясо не забывало ещё и становиться мягким.

Через минуты десять в казан отправились и лук с морковью. Снова регулярные, но не частые помешивания, между которыми казан накрыт крышкой, пока лук не стал прозрачным, отдав весь свой сок.

В соке отлично пристроилась головка чеснока, очищенная от шелухи, острый перчик и лавровый лист.

Тут уж настал момент для того, чтобы порадовать содержимое казана помидорами. Томаты быстренько превратились в кетчуп и заполнили собой дно казана. Когда они тоже немного обжарились, без всяких там перемешиваний, блюдо было приправлено черным молотым перцем и душистой узбекской горной зирой, а также выправлено на соль.

Огонь был убавлен, и последним штрихом в этом гастрономическом полотне явился картофель. Аккуратно почищенные заботливыми руками клубни уютно разлеглись на томатном ложе, предвкушая довольно долгое томление в наглухо закрытом казане. Накрыл казан крышкой. В ближайшие полтора часа можно было ни о чём не беспокоиться.

Героическое семейство выдержало отпущенное на готовку время и в награду получило право открыть крышку казана, посмотреть, что же там внутри. Тающее во рту аппетитнейшее мясо, картошка, которая внутри уже почти пюре, нежнейшая морковь, свежая нарезанная зелень и неповторимый по вкусу соус!

Молодая картошка в казане

Закройте глаза и представьте: теплое солнышко, аппетитный аромат, и в казане шкварчит картошка! Вкуснее картошки не бывает! Это блюдо объединяет народы, а приготовить его сможет каждый! Так что, приятного аппетита!

Продукты

Картофель молодой, мелкий — 1 кг

Чеснок молодой — 1 головка

Укроп свежий — 1 пучок

Масло растительное — 3-5 ст. ложек

Соль — по вкусу

Подготавливаем продукты. Молодой картофель (мелкий) хорошо промываем и обсушиваем. Растительное масло разогреваем в казане и отправляем туда картошку. Хорошо перемешиваем, накрываем крышкой и забываем на 20 минут (огонь — на минимуме). За это время необходимо казан периодически встряхивать, чтобы картофель обжаривался со всех сторон.

Чеснок разбираем на дольки. Укроп мелко нарезаем. 20 минут прошло, открываем крышку казана и проверяем картошку на готовность. Теперь минут на 5-7 отправляем в казан чеснок. Чесночок притомился, распарился! Добавляем укроп, соль и хорошо перемешиваем. Накрываем крышкой и выключаем нагрев. Даем всем ароматам перемешаться минут 5.

Быстрая, но при этом мегавкусная молодая картошечка у нас получилась! Обязательно попробуйте приготовить!

Говурма с картофелем (в казане на костре)

Я бы хотел продемонстрировать рецепт приготовления одного из самых распространенных блюд туркменской кухни — это говурма. Готовить говурму я буду в казане на костре. Сразу хотелось бы отметить, что существует множество вариаций приготовления этого простого блюда. По факту говурма — это жареная баранина, я буду готовить говурму с картофелем.

Продукты

Баранина – 2 кг

Картофель – 1,5 кг

Лук репчатый – 0,5 кг

Жир курдючный – 200 г

Соль – по вкусу

Перец чёрный свежемолотый – по вкусу

Зира – 0,5 ч. ложки

Для украшения:

Петрушка свежая – 0,5 пучка

Перец чили красный – 2 шт.

Если вы не знаете, что приготовить в казане на костре или у вас нет много времени на приготовление ужина, то говурма будет отличным выходом из положения! Разумеется, не обязательно готовить данное блюдо на природе, на открытом огне.

Если у вас нет такой возможности, то его можно повторить в домашних условиях в сковороде либо в небольшой кастрюле. Приготовление говурмы я предлагаю начать с картофеля. Его необходимо вымыть и нарезать дольками, как для приготовления картофеля по-деревенски.

Баранину избавляем от лишнего жира и нарезаем порционными, не очень крупными кусочками. Курдючный жир нарезаем произвольно, некрупными кубиками. Лук очищаем и нарезаем полукольцами.

Начинаем приготовление с того, что обжарим картошку. Ну а чтобы она получилась максимально вкусной, сделаем мы это на курдючном сале. Нам потребуется половина сала, которое мы нарезали (примерно 100 г). В казане вытапливаем из сала жир. Когда жир вытопится, удаляем кусочки сала из казана.

В вытопившемся жире обжариваем картошку. Картошка у нас нарезана достаточно мелко, поэтому для её обжарки будет вполне достаточно 15 минут. Разумеется, не забудьте посолить картошку в самом конце приготовления.

Картофель обжарен. Вынимаем его из казана. В казане вытапливаем жир из остатков курдючного сала. В нём обжариваем кусочки баранины в течение непродолжительного времени. На обжаривание баранины я потратил примерно 10 минут.

Пока мясо обжаривается, у нас есть немного времени, чтобы подготовить ингредиенты для сервировки готового блюда. С веточек петрушки отрываем листья. Мелкими кольцами нарезаем красный перец чили с семенами.

Когда мясо обжарится, добавляем в казан лук. Обжариваем лук вместе с бараниной. Когда лук обжарится, добавляем соль, свежемолотый перец и зиру (разумеется её следует растереть между ладонями, чтобы она лучше отдавала свой аромат). Перемешиваем содержимое казана.

Добавляем в казан картофель, который мы обжарили ранее. Перемешиваем и накрываем крышкой. Оставляем готовиться говурму в казане на костре в течение 5 минут. Говурма полностью готова.

Приятного аппетита!

Картофель по-охотничьи в казане на костре

Для рецепта Вам понадобится:

Охотничьи колбаски – 600 гр;

Картофель – 1.5 кг;

Лук репчатый – 2 шт;

Болгарский перец – 1 шт;

Чеснок — 3 зуб;

Укроп;

Растительное масло;

Хмели сунели – 2 ч. л;

Куркума – 2 ч. л;

Свежемолотый перец;

Соль.

Приготовление начинаем с картофеля. Его необходимо порезать дольками, как для картофеля по-деревенски. Каждый клубень разделяем на 8 примерно равных долек и откладываем в сторону. Больше с картофелем делать ничего не нужно.

Нарезаем охотничьи колбаски на продолговатые ломтики. Мне больше всего нравится нарезать колбаски перпендикулярно, наклоняя нож примерно под 45 градусов. Таким образом, кусочки ароматных, копченых колбасок выглядят просто великолепно, вы сами сможете в этом убедиться в самом конце рецепта.

Очищаем лук и нарезаем его крупными кружками. Чтобы кусочки лука выглядели лучше в итоговом блюде, рекомендую вам поставить головки лука вертикально на срез и порезать его кружками именно в такой плоскости. Красный болгарский перец нарезаем соломкой. Мелко нарезаем чеснок и укроп.

Переходим к казану. Ставим его на огонь. В казан наливаем растительное масло. Равномерно распределяем его по стенкам при помощи шумовки. Отправляем в казан картошку. Обжариваем её в течение 10 минут. Когда картофель начнет золотиться. Именно в этот момент настанет время добавить к нему соль и куркуму. Перемешиваем содержимое казана. Когда картофель обжарится ещё 10 минут, вынимаем его из казана.

В казан добавляем ещё немного растительного масла и отправляем в него лук с болгарским перцем. Немного обжариваем их вместе и добавляем к овощам охотничьи колбаски. Из специй добавляем 2ч.л. хмели-сунели, а также черный молотый перец. Его добавляем по вкусу. Перемешиваем содержимое казана.

Возвращаем в казан картофель, который мы готовили ранее. Добавляем укроп с чесноком и перемешиваем всё вместе. Через 5 минут картофель по-охотничьи будет полностью готов.

Заключение

Летом мы с удовольствием едим молодую картошку, осенью и зимой – зрелую, а весной – старую, уже начинающую активно подгнивать. Для того чтобы ее приготовить, хороши все популярные технологии: варка, жарка, запекание, тушение и другие.