Ленивые голубцы с капустой, рисом и фаршем - очень быстрое и сытное блюдо!

Часто бывает, что нет ни времени, ни желания заморачиваться с длительной готовкой. А домашние требуют таких вкусных, но замысловатых блюд, как, например, голубцы. Не проблема – можно приготовить «ленивый» вариант данного кушанья, который требует намного меньше усилий.
Как готовить ленивые голубцы?
Возможность приготовить в два раза быстрее знаменитое блюдо звучит заманчиво. Легкое в готовке яство требует еще знания некоторых секретов, которые надо учитывать. Недостаточно только разузнать хороший рецепт ленивых голубцов с капустой, но и изучить нюансы, тогда блюдо получится на ура:
- данная еда существует в двух вариациях: в виде котлеток и как слоеный пирог;
- чтоб пища получилась диетической – используют куриный или индюшачий фарш;
- лучше всего брать молодую капусту приплюснутой формы;
- соус для ленивых голубцов добавляют во время готовки, а не после.
Ленивые голубцы - классический рецепт в кастрюле
Наивкуснейшие ленивые голубцы в кастрюле не отнимают много сил на приготовление. Яство получается диетическое и нежирное, его можно давать маленьким детям. Фарш для блюда берут свиной, томатный сок при необходимости можно заменить пастой или соусом. Рис промывают до прозрачной воды и отваривают до полуготовности.
Ингредиенты:
- мясо – 500 г;
- капуста – 350 г;
- крупа, сок – по 1 стакану;
- яйцо, морковка – по 1 шт.;
- сметана – 2 ст. л.;
- специи, масло рафинированное.
Приготовление
- Промытую крупу заливают 0,5 л воды и отправляют на огонь, варят 5 мин, мешая время от времени.
- Измельчают овощи и делают зажарку в течении 4 мин.
- Перемешивают овощи с мясом и ½ зажарки, приправляют, затем вливают яйцо.
- Формируют изделия шарообразной формы.
- Оставшуюся зажарку соединяют на сковородке со сметаной и соком, подливают немного воды и жарят 5 мин.
- На дно кастрюли вкидывают зажарку, раскладывают изделия, поливая заливкой каждый слой, готовят 25 мин.
Ленивые голубцы - рецепт на сковороде
Восхитительные ленивые голубцы на сковороде готовятся удивительно быстро, а их вкусовые качества заставляют забыть обо всем. Фарш в идеале берут смешанный – из свинины и говядины. Его можно сделать и самостоятельно, пропустив через мясорубку мясо с кусочком лука или чеснока. Блюдо не требует особых усилий, даже не нужно формировать шарики.
Ингредиенты:
- мясо, капуста – по 500 г;
- морковь, лук – по 150 г;
- крупа – 70 г;
- паста – 2 ст. л.;
- специи, масло рафинированное.
Приготовление
- Овощи старательно моют, очищают и измельчают.
- Подсыпают их и промытую крупу к мясу, мешают.
- 1/3 измельченной капусты и фарша выкладывают в сковороду, затем слои повторяют еще дважды.
- В пасту подливают немного воды и выливают в сковороду.
- Тушат 15 мин., подсыпают специи и готовят еще 20 мин.
- Затем оставляют ленивые голубцы с капустой рисом и фаршем еще на 15 мин.
Голубцы ленивые с капустой в мультиварке
Элементарный рецепт ленивых голубцов в мультиварке не раз выручит вечно занятую хозяйку. Изделия получаются ничуть не хуже приготовленных по традиционному способу, но времени на них уходит в разы меньше. А пока кухонное устройство приготовит все само – появится время заниматься другими делами!
Ингредиенты:
- мясо, капуста – по 300 г;
- морковка, лук, яйцо – по 1 шт.;
- крупа – ½ стакана;
- сметана, паста – по 100 г;
- соль, масло рафинированное.
Приготовление
- Крупу заливают водой в пропорции 1:1, солят и отваривают в режиме «крупа» 10 мин.
- Измельчают овощи.
- Соединяют все ингредиенты и формируют изделия.
- Обваливают их в муке и отправляют в устройство, готовят в режиме «жарка» 10 мин., переворачивая.
- Заливают смесью из сметаны, пасты и 1 стакана воды, готовят в режиме «тушение» 40 мин.
Ленивые голубцы в духовке с подливкой
Элементарно простой рецепт ленивых голубцов в духовке порадует хозяек, которые не любят возиться с длительной готовкой. Зажарку делают на свой вкус, если хочется более диетическое блюдо – добавляют овощи в сыром виде. Фарш можно для экономии времени не делать самостоятельно, а купить готовый. Томатную пасту можно заменить измельченными томатами.
Ингредиенты:
- мясо – 400 г;
- крупа, вода – по 1 стакану;
- капуста – 250 г;
- яйцо, морковка – по 1 шт.;
- лук – 2 шт.;
- паста, сметана – по ½ стакана;
- масло рафинированное, соль.
Приготовление
- Крупу моют до прозрачной воды, пропаривают 20 мин.
- Овощи измельчают, делают зажарку 5 мин.
- Измельченную капусту перетирают с солью.
- Смешивают овощную массу с мясом, лепят изделия, кладут в форму.
- Соединяют жидкие составляющие, заливают в форму.
- Отправляют печься при 180°С 30 мин.
Ленивые голубцы в пароварке
Благодаря своей полезности и обезжиренности, ленивые голубцы на пару превосходно подойдут людям, следящим за своим питанием и фигурой. Такое обилие вкуса при минимуме калорий вызывает восхищение. Для фарша берут куриное филе. Чтоб легче было лепить изделия, руки перед тем смачивают холодной водой.
Ингредиенты:
- мясо – 300 г;
- яйцо, лук, морковка – по 1 шт.;
- капуста – 400 г;
- масло рафинированное, соль.
Приготовление
- Измельчают овощи, соединяют все компоненты.
- Старательно все перемешивают.
- Формируют изделия и отправляют в устройство на 40 мин.
- Вот и приготовились ленивые голубцы с капустой рисом и фаршем!
Ленивые голубцы в казане
Вкуснейшие ленивые голубцы с капустой в казане не оставят равнодушным никого. При готовке данным способом вкус их получается еще более насыщенным, чем у традиционного блюда. Крупу предварительно замачивают в 2 стаканах воды, а специи подбирают по своему усмотрению. Гармонично сочетаются с этой пищей тмин, перец, лавровый лист.
Ингредиенты:
- мясо – 500 г;
- капуста – ½ шт.;
- лук – 2 шт.;
- морковка – 1 шт.;
- крупа – 1 стакан;
- чеснок – 4 дольки;
- специи, масло рафинированное.
Приготовление
- В прогретый казан всыпают измельченные овощи с чесноком и готовят поджарку.
- Через 5 мин. подсыпают капусту и жарят еще 10 мин., мешая.
- Подкладывают мясо, приправляют и поджаривают еще 10 мин., помешивая.
- Закидывают крупу вместе с водой, закрывают и готовят 30 мин. на слабом огне.
Голубцы ленивые в микроволновке
Вкуснейшие и очень ленивые голубцы – великолепный вариант для тех, кто не слишком любит возиться с закручиванием. Пища готовится быстро и не требует особых кулинарных навыков. Данный рецепт имеет свое преимущество – при такой готовке ничего гарантированно не подгорит. Крупу предварительно отваривают 20 мин. Специи и зелень добавляют на свой вкус.
Ингредиенты:
- мясо – 400 г;
- капуста, лук – по 1 шт.;
- крупа – 100 г;
- морковка – 2 шт.;
- паста – 3 ст. л.
Приготовление
- Измельчают предварительно подготовленные и промытые овощи.
- Выкладывают в посудину сначала ½ смеси моркови с луком, наверх – ½ капусты.
- Фарш соединяют с крупой, приправляют, раскладывают наверх, прижимают.
- Снова выкладывают капустный пласт и сверху оставшиеся овощи.
- Вливают смесь пасты с водой, доливают жидкость до уровня выше верхнего слоя.
- Накрывают и отправляют ленивые голубцы с фаршем готовиться на 40 мин. при максимальной мощности.
Ленивые голубцы слоями
До невозможности ленивые голубцы из свежей капусты не уступают по вкусу своей классической и сложной версии. Многим людям они даже больше нравятся в таком рассыпчатом виде. Капусту для яства берут небольшую, фарш выбирают по своему усмотрению. Количество соли и специй также определяют самостоятельно.
Ингредиенты:
- мясо – 500 г;
- сметана, крупа – по 1 стакану;
- лук – 2 шт.;
- паста – 50 мл;
- морковка, капуста – по 1 шт.
Приготовление
- В подсоленной воде отваривают крупу 15 мин.
- В кипящей воде отваривают несколько больших капустных листов.
- Делают морковно-луковую поджарку, вливают ½ стакана воды.
- Подливают сметану с пастой и варят еще 5 мин.
- Крупу соединяют с мясом, старательно мешая.
- В форму вливают ½ заправки, выкладывают 1/3 мясной смеси, закрывают листьями.
- Повторяют еще дважды, полив остатками заправки.
- Прикрывают фольгой и готовят при 190°С 60 мин.
Ленивые голубцы с квашеной капустой
Использование квашеной капусты - еще один момент, который может упростить приготовление ленивых голубцов. При данном способе не придется заморачиваться шинкованием, нужно только добавить заготовленный заранее овощ. К тому же, он придаст готовой пище нежную пикантную кислинку. Вместо риса здесь используется овсянка.
Ингредиенты:
- мясо – 500 г;
- капуста – 200 г;
- лук – 100 г;
- хлопья – 1 ст. л.
Приготовление
- Капусту немного прогревают в СВЧ-печи.
- Луковицу измельчают и перемешивают все.
- Формируют изделия и обжаривают 3 мин.
- Вливают воду и тушат самые вкусные ленивые голубцы 15 мин.
Ленивые голубцы с говяжьим фаршем
Такой рецепт приготовления ленивых голубцов придется к месту, когда заморачиваться с готовкой нет желания, а отведать вкусное кушанье очень хочется. Оно будет полезно и деткам. Говяжий фарш покупают или делают самостоятельно. Томатную пасту вполне возможно заменить консервированным томатом. Подавать еду можно со сметаной и зеленью.
Ингредиенты:
- крупа – 1 стакан;
- мясо – 400 г;
- капуста – 300 г;
- сметана – 2 ст. л.;
- паста – 1 ст. л.;
- лук, морковка – по 1 шт.
- масло рафинированное, соль.
Приготовление
- Отваривают крупу 20 мин.
- Измельчают промытые овощи, делают луково-морковную зажарку.
- Подкладывают мясо, обжаривают еще 20 мин.
- Закидывают измельченную капусту, тушат 15 мин.
- Вливают жидкие составляющие, готовят еще 5 мин.
- Всыпают крупу, накрывают и готовят 10 мин.
Ленивые голубцы из куриного фарша
Ароматнейшие ленивые голубцы с курицей очень придутся по вкусу любителям правильного питания и людям, следящим за фигурой. Они обладают низким процентом жира, но чудесно насыщают животными протеинами и радуют своими вкусовыми качествами. Фарш можно сделать самостоятельно, для этого филе нарезают кубиками и пропускают через мясорубку.
Ингредиенты:
- мясо – 350 г;
- капуста – 400 г;
- сметана, паста – по 2 ст. л.;
- вода – 2 стакана;
- морковка, яйцо, лук – по 1 шт.;
- крупа – ½ стакана;
- соль, масло рафинированное.
Приготовление
- Измельченную капусту отваривают 3 мин.
- Из остальных измельченных овощей делают зажарку 10 мин.
- Крупу отваривают 15 мин., оставляют настаиваться еще 15 мин.
- Жидкие ингредиенты смешивают между собой.
- Соединяют остальные составляющие, мешают и формируют изделия.
- К ним подливают соус и отправляют печься ленивые голубцы с капустой рисом и куриным фаршем при 180°С 60 мин.
Ленивые голубцы из индейки
Румяные и до невозможности вкусные ленивые голубцы получатся из этого нежного птичьего мяса. Его нужно превратить в фарш, пропустив через мясорубку. Для дальнейшей готовки понадобится блендер. Но если его нет – не беда, можно обойтись и без перетирания овощей, но тогда текстура будет более рассыпчатой.
Ингредиенты:
- мясо – 400 г;
- капуста – ¼ шт.;
- лук, яйцо – по 1 шт.;
- мука – 5 ст. л.;
- чеснок – 3 дольки.
Приготовление
- К мясу вливают яйцо, приправляют и перемешивают.
- Измельченные овощи поджаривают 15 мин., отправляют в блендер.
- Соединяют с мясом, формируют изделия.
- Обваливают в муке и поджаривают 10 мин.
- Подливают воду уровнем выше, чем изделия.
- Накрывают и готовят 60 мин.
Ленивые голубцы в сметанном соусе
Сочнейшие ленивые голубцы со сметаной покорят сердца всех домочадцев и гостей. Блюдо получается превосходным и к тому же полезным. Для этого способа понадобится свинина, ее предварительно вместе с луком прокручивают через мясорубку. Томатный сок нужно взболтать перед тем, как делать из него соус. Его можно заменить пастой, разбавив ее с водой.
Ингредиенты:
- мясо, капуста – по 1 кг;
- крупа – 1 стакан;
- сметана, сок – по 200 мл;
- яйцо – 2 шт.
Приготовление
- К мясу подкладывают измельченную капусту, мешают.
- Отваривают крупу 7 мин., закидывают к мясной массе.
- Докладывают яйца, формируют шарики и пекут при 180°С 20 мин.
- Делают поджарку, соединяют с жидкими компонентами.
- Подливают к яству и отправляют печься еще на 40 мин.
Ленивые голубцы в томатном соусе
Восхитительные и полные сока ленивые голубцы с томатной пастой будут наилучшим блюдом семейного ужина! Готовятся они легко, не придется заморачиваться с закручиванием. Их можно успеть приготовить после работы и домочадцы не успеют проголодаться, как ароматное блюдо уже будет на столе! Томатную пасту в этом рецепте можно заменять кетчупом.
Ингредиенты:
- капуста, мясо – по 400 г;
- лук, морковка – по 1 шт.;
- паста, майонез – по 3 ст. л.;
- соль, масло рафинированное.
Приготовление
- Заранее делают луково-морковную поджарку 10 мин.
- Крупно нарезанную капусту измельчают в блендере.
- Подкладывают мясо и промытую крупу.
- Всыпают зажарку, приправляют, лепят изделия, поджаривают 5 мин.
- Смешивают жидкие компоненты, поливают ими еду.
- Отправляют в духовку при 180°С на 50 мин.
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