Ленивые голубцы с капустой, рисом и фаршем - очень быстрое и сытное блюдо!

Часто бывает, что нет ни времени, ни желания заморачиваться с длительной готовкой. А домашние требуют таких вкусных, но замысловатых блюд, как, например, голубцы. Не проблема – можно приготовить «ленивый» вариант данного кушанья, который требует намного меньше усилий.

Как готовить ленивые голубцы?

Возможность приготовить в два раза быстрее знаменитое блюдо звучит заманчиво. Легкое в готовке яство требует еще знания некоторых секретов, которые надо учитывать. Недостаточно только разузнать хороший рецепт ленивых голубцов с капустой, но и изучить нюансы, тогда блюдо получится на ура:

данная еда существует в двух вариациях: в виде котлеток и как слоеный пирог;

чтоб пища получилась диетической – используют куриный или индюшачий фарш;

лучше всего брать молодую капусту приплюснутой формы;

соус для ленивых голубцов добавляют во время готовки, а не после.

Ленивые голубцы - классический рецепт в кастрюле

Наивкуснейшие ленивые голубцы в кастрюле не отнимают много сил на приготовление. Яство получается диетическое и нежирное, его можно давать маленьким детям. Фарш для блюда берут свиной, томатный сок при необходимости можно заменить пастой или соусом. Рис промывают до прозрачной воды и отваривают до полуготовности.

Ингредиенты:

мясо – 500 г;

капуста – 350 г;

крупа, сок – по 1 стакану;

яйцо, морковка – по 1 шт.;

сметана – 2 ст. л.;

специи, масло рафинированное.

Приготовление

Промытую крупу заливают 0,5 л воды и отправляют на огонь, варят 5 мин, мешая время от времени. Измельчают овощи и делают зажарку в течении 4 мин. Перемешивают овощи с мясом и ½ зажарки, приправляют, затем вливают яйцо. Формируют изделия шарообразной формы. Оставшуюся зажарку соединяют на сковородке со сметаной и соком, подливают немного воды и жарят 5 мин. На дно кастрюли вкидывают зажарку, раскладывают изделия, поливая заливкой каждый слой, готовят 25 мин.

Ленивые голубцы - рецепт на сковороде

Восхитительные ленивые голубцы на сковороде готовятся удивительно быстро, а их вкусовые качества заставляют забыть обо всем. Фарш в идеале берут смешанный – из свинины и говядины. Его можно сделать и самостоятельно, пропустив через мясорубку мясо с кусочком лука или чеснока. Блюдо не требует особых усилий, даже не нужно формировать шарики.

Ингредиенты:

мясо, капуста – по 500 г;

морковь, лук – по 150 г;

крупа – 70 г;

паста – 2 ст. л.;

специи, масло рафинированное.

Приготовление

Овощи старательно моют, очищают и измельчают. Подсыпают их и промытую крупу к мясу, мешают. 1/3 измельченной капусты и фарша выкладывают в сковороду, затем слои повторяют еще дважды. В пасту подливают немного воды и выливают в сковороду. Тушат 15 мин., подсыпают специи и готовят еще 20 мин. Затем оставляют ленивые голубцы с капустой рисом и фаршем еще на 15 мин.

Голубцы ленивые с капустой в мультиварке

Элементарный рецепт ленивых голубцов в мультиварке не раз выручит вечно занятую хозяйку. Изделия получаются ничуть не хуже приготовленных по традиционному способу, но времени на них уходит в разы меньше. А пока кухонное устройство приготовит все само – появится время заниматься другими делами!

Ингредиенты:

мясо, капуста – по 300 г;

морковка, лук, яйцо – по 1 шт.;

крупа – ½ стакана;

сметана, паста – по 100 г;

соль, масло рафинированное.

Приготовление

Крупу заливают водой в пропорции 1:1, солят и отваривают в режиме «крупа» 10 мин. Измельчают овощи. Соединяют все ингредиенты и формируют изделия. Обваливают их в муке и отправляют в устройство, готовят в режиме «жарка» 10 мин., переворачивая. Заливают смесью из сметаны, пасты и 1 стакана воды, готовят в режиме «тушение» 40 мин.

Ленивые голубцы в духовке с подливкой

Элементарно простой рецепт ленивых голубцов в духовке порадует хозяек, которые не любят возиться с длительной готовкой. Зажарку делают на свой вкус, если хочется более диетическое блюдо – добавляют овощи в сыром виде. Фарш можно для экономии времени не делать самостоятельно, а купить готовый. Томатную пасту можно заменить измельченными томатами.

Ингредиенты:

мясо – 400 г;

крупа, вода – по 1 стакану;

капуста – 250 г;

яйцо, морковка – по 1 шт.;

лук – 2 шт.;

паста, сметана – по ½ стакана;

масло рафинированное, соль.

Приготовление

Крупу моют до прозрачной воды, пропаривают 20 мин. Овощи измельчают, делают зажарку 5 мин. Измельченную капусту перетирают с солью. Смешивают овощную массу с мясом, лепят изделия, кладут в форму. Соединяют жидкие составляющие, заливают в форму. Отправляют печься при 180°С 30 мин.

Ленивые голубцы в пароварке

Благодаря своей полезности и обезжиренности, ленивые голубцы на пару превосходно подойдут людям, следящим за своим питанием и фигурой. Такое обилие вкуса при минимуме калорий вызывает восхищение. Для фарша берут куриное филе. Чтоб легче было лепить изделия, руки перед тем смачивают холодной водой.

Ингредиенты:

мясо – 300 г;

яйцо, лук, морковка – по 1 шт.;

капуста – 400 г;

масло рафинированное, соль.

Приготовление

Измельчают овощи, соединяют все компоненты. Старательно все перемешивают. Формируют изделия и отправляют в устройство на 40 мин. Вот и приготовились ленивые голубцы с капустой рисом и фаршем!

Ленивые голубцы в казане

Вкуснейшие ленивые голубцы с капустой в казане не оставят равнодушным никого. При готовке данным способом вкус их получается еще более насыщенным, чем у традиционного блюда. Крупу предварительно замачивают в 2 стаканах воды, а специи подбирают по своему усмотрению. Гармонично сочетаются с этой пищей тмин, перец, лавровый лист.

Ингредиенты:

мясо – 500 г;

капуста – ½ шт.;

лук – 2 шт.;

морковка – 1 шт.;

крупа – 1 стакан;

чеснок – 4 дольки;

специи, масло рафинированное.

Приготовление

В прогретый казан всыпают измельченные овощи с чесноком и готовят поджарку. Через 5 мин. подсыпают капусту и жарят еще 10 мин., мешая. Подкладывают мясо, приправляют и поджаривают еще 10 мин., помешивая. Закидывают крупу вместе с водой, закрывают и готовят 30 мин. на слабом огне.

Голубцы ленивые в микроволновке

Вкуснейшие и очень ленивые голубцы – великолепный вариант для тех, кто не слишком любит возиться с закручиванием. Пища готовится быстро и не требует особых кулинарных навыков. Данный рецепт имеет свое преимущество – при такой готовке ничего гарантированно не подгорит. Крупу предварительно отваривают 20 мин. Специи и зелень добавляют на свой вкус.

Ингредиенты:

мясо – 400 г;

капуста, лук – по 1 шт.;

крупа – 100 г;

морковка – 2 шт.;

паста – 3 ст. л.

Приготовление

Измельчают предварительно подготовленные и промытые овощи. Выкладывают в посудину сначала ½ смеси моркови с луком, наверх – ½ капусты. Фарш соединяют с крупой, приправляют, раскладывают наверх, прижимают. Снова выкладывают капустный пласт и сверху оставшиеся овощи. Вливают смесь пасты с водой, доливают жидкость до уровня выше верхнего слоя. Накрывают и отправляют ленивые голубцы с фаршем готовиться на 40 мин. при максимальной мощности.

Ленивые голубцы слоями

До невозможности ленивые голубцы из свежей капусты не уступают по вкусу своей классической и сложной версии. Многим людям они даже больше нравятся в таком рассыпчатом виде. Капусту для яства берут небольшую, фарш выбирают по своему усмотрению. Количество соли и специй также определяют самостоятельно.

Ингредиенты:

мясо – 500 г;

сметана, крупа – по 1 стакану;

лук – 2 шт.;

паста – 50 мл;

морковка, капуста – по 1 шт.

Приготовление

В подсоленной воде отваривают крупу 15 мин. В кипящей воде отваривают несколько больших капустных листов. Делают морковно-луковую поджарку, вливают ½ стакана воды. Подливают сметану с пастой и варят еще 5 мин. Крупу соединяют с мясом, старательно мешая. В форму вливают ½ заправки, выкладывают 1/3 мясной смеси, закрывают листьями. Повторяют еще дважды, полив остатками заправки. Прикрывают фольгой и готовят при 190°С 60 мин.

Ленивые голубцы с квашеной капустой

Использование квашеной капусты - еще один момент, который может упростить приготовление ленивых голубцов. При данном способе не придется заморачиваться шинкованием, нужно только добавить заготовленный заранее овощ. К тому же, он придаст готовой пище нежную пикантную кислинку. Вместо риса здесь используется овсянка.

Ингредиенты:

мясо – 500 г;

капуста – 200 г;

лук – 100 г;

хлопья – 1 ст. л.

Приготовление

Капусту немного прогревают в СВЧ-печи. Луковицу измельчают и перемешивают все. Формируют изделия и обжаривают 3 мин. Вливают воду и тушат самые вкусные ленивые голубцы 15 мин.

Ленивые голубцы с говяжьим фаршем

Такой рецепт приготовления ленивых голубцов придется к месту, когда заморачиваться с готовкой нет желания, а отведать вкусное кушанье очень хочется. Оно будет полезно и деткам. Говяжий фарш покупают или делают самостоятельно. Томатную пасту вполне возможно заменить консервированным томатом. Подавать еду можно со сметаной и зеленью.

Ингредиенты:

крупа – 1 стакан;

мясо – 400 г;

капуста – 300 г;

сметана – 2 ст. л.;

паста – 1 ст. л.;

лук, морковка – по 1 шт.

масло рафинированное, соль.

Приготовление

Отваривают крупу 20 мин. Измельчают промытые овощи, делают луково-морковную зажарку. Подкладывают мясо, обжаривают еще 20 мин. Закидывают измельченную капусту, тушат 15 мин. Вливают жидкие составляющие, готовят еще 5 мин. Всыпают крупу, накрывают и готовят 10 мин.

Ленивые голубцы из куриного фарша

Ароматнейшие ленивые голубцы с курицей очень придутся по вкусу любителям правильного питания и людям, следящим за фигурой. Они обладают низким процентом жира, но чудесно насыщают животными протеинами и радуют своими вкусовыми качествами. Фарш можно сделать самостоятельно, для этого филе нарезают кубиками и пропускают через мясорубку.

Ингредиенты:

мясо – 350 г;

капуста – 400 г;

сметана, паста – по 2 ст. л.;

вода – 2 стакана;

морковка, яйцо, лук – по 1 шт.;

крупа – ½ стакана;

соль, масло рафинированное.

Приготовление

Измельченную капусту отваривают 3 мин. Из остальных измельченных овощей делают зажарку 10 мин. Крупу отваривают 15 мин., оставляют настаиваться еще 15 мин. Жидкие ингредиенты смешивают между собой. Соединяют остальные составляющие, мешают и формируют изделия. К ним подливают соус и отправляют печься ленивые голубцы с капустой рисом и куриным фаршем при 180°С 60 мин.

Ленивые голубцы из индейки

Румяные и до невозможности вкусные ленивые голубцы получатся из этого нежного птичьего мяса. Его нужно превратить в фарш, пропустив через мясорубку. Для дальнейшей готовки понадобится блендер. Но если его нет – не беда, можно обойтись и без перетирания овощей, но тогда текстура будет более рассыпчатой.

Ингредиенты:

мясо – 400 г;

капуста – ¼ шт.;

лук, яйцо – по 1 шт.;

мука – 5 ст. л.;

чеснок – 3 дольки.

Приготовление

К мясу вливают яйцо, приправляют и перемешивают. Измельченные овощи поджаривают 15 мин., отправляют в блендер. Соединяют с мясом, формируют изделия. Обваливают в муке и поджаривают 10 мин. Подливают воду уровнем выше, чем изделия. Накрывают и готовят 60 мин.

Ленивые голубцы в сметанном соусе

Сочнейшие ленивые голубцы со сметаной покорят сердца всех домочадцев и гостей. Блюдо получается превосходным и к тому же полезным. Для этого способа понадобится свинина, ее предварительно вместе с луком прокручивают через мясорубку. Томатный сок нужно взболтать перед тем, как делать из него соус. Его можно заменить пастой, разбавив ее с водой.

Ингредиенты:

мясо, капуста – по 1 кг;

крупа – 1 стакан;

сметана, сок – по 200 мл;

яйцо – 2 шт.

Приготовление

К мясу подкладывают измельченную капусту, мешают. Отваривают крупу 7 мин., закидывают к мясной массе. Докладывают яйца, формируют шарики и пекут при 180°С 20 мин. Делают поджарку, соединяют с жидкими компонентами. Подливают к яству и отправляют печься еще на 40 мин.

Ленивые голубцы в томатном соусе

Восхитительные и полные сока ленивые голубцы с томатной пастой будут наилучшим блюдом семейного ужина! Готовятся они легко, не придется заморачиваться с закручиванием. Их можно успеть приготовить после работы и домочадцы не успеют проголодаться, как ароматное блюдо уже будет на столе! Томатную пасту в этом рецепте можно заменять кетчупом.

Ингредиенты:

капуста, мясо – по 400 г;

лук, морковка – по 1 шт.;

паста, майонез – по 3 ст. л.;

соль, масло рафинированное.

Приготовление