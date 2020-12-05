Вкуснейший и очень нежный салат «Бычок» на новогодний стол

Такой красивый новогодний салатик готовится из простых и доступных продуктов. Он вкусный и очень-очень нежный! Попробуйте приготовить его на новогодний стол к 2021 году!
Ингредиенты для салата «Бычок»:
- морковь сырая 1 шт;
- лук 1 шт;
- ветчина индюшиная (можно использовать отварную куриную грудку или куриную колбасу);
- яблоко 1 шт;
- яйца 3 шт (отварные);
- сыр твердый 200 гр;
- маринад для лука: 0,5 ч. л. соли, 0,5 ч. л. сахара, 150 мл кипяченой воды, 0,5 ч. л. уксуса 70%;
- майонез.
Приступаем к приготовлению:
Лук нарезаем тонкими полукольцами и маринуем в сахаре, соли, воде и уксусе 10-15 мин. Ветчину или курицу нарезаем соломкой. Сыр, яйца и яблоко трем на крупной терке. Морковь сырую натираем на мелкой терке.
Собираем салат: первый слой лука, отжатого от маринада. Выкладываем его в форме головы быка. Сверху ветчина и сеточка из майонеза.
Следом яйца, затем сыр, затем снова сетка майонеза. Следующий слой — мелко тертая сырая морковь.
Сверху посыпаем яблоком, делаем майонезную сеточку. Затем повторяем слой лука, ветчины, майонеза и яйца. Добавляем последнюю сетку майонеза.
Наконец, верхнюю часть головы украшаем сыром, а нижнюю — тертой морковью.
Из черного хлеба вырезаем ушки и рога.
Из маслин делаем глаза и ноздри. Кожуру от лимона используем в качестве кольца быка.Добавляем зелень для украшения и отправляем в холодильник пропитаться на пару часов. Вкусный и нежный салат «Бычок» для новогоднего стола готов!
Подробнее о том, как сделать салат «Бычок», смотрите в видео ниже:
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