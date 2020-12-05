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Вкуснейший и очень нежный салат «Бычок» на новогодний стол

Такой красивый новогодний салатик готовится из простых и доступных продуктов. Он вкусный и очень-очень нежный! Попробуйте приготовить его на новогодний стол к 2021 году!

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Ингредиенты для салата «Бычок»:

  • морковь сырая 1 шт;
  • лук 1 шт;
  • ветчина индюшиная (можно использовать отварную куриную грудку или куриную колбасу);
  • яблоко 1 шт;
  • яйца 3 шт (отварные);
  • сыр твердый 200 гр;
  • маринад для лука: 0,5 ч. л. соли, 0,5 ч. л. сахара, 150 мл кипяченой воды, 0,5 ч. л. уксуса 70%;
  • майонез.

Приступаем к приготовлению:

Лук нарезаем тонкими полукольцами и маринуем в сахаре, соли, воде и уксусе 10-15 мин. Ветчину или курицу нарезаем соломкой. Сыр, яйца и яблоко трем на крупной терке. Морковь сырую натираем на мелкой терке.

Вкуснейший и очень нежный салат «Бычок» на новогодний стол

Собираем салат: первый слой лука, отжатого от маринада. Выкладываем его в форме головы быка. Сверху ветчина и сеточка из майонеза.

Вкуснейший и очень нежный салат «Бычок» на новогодний стол

Следом яйца, затем сыр, затем снова сетка майонеза. Следующий слой — мелко тертая сырая морковь.

Вкуснейший и очень нежный салат «Бычок» на новогодний стол

Сверху посыпаем яблоком, делаем майонезную сеточку. Затем повторяем слой лука, ветчины, майонеза и яйца. Добавляем последнюю сетку майонеза.

Вкуснейший и очень нежный салат «Бычок» на новогодний стол

Наконец, верхнюю часть головы украшаем сыром, а нижнюю — тертой морковью.

Вкуснейший и очень нежный салат «Бычок» на новогодний стол

Из черного хлеба вырезаем ушки и рога.

Вкуснейший и очень нежный салат «Бычок» на новогодний стол

Из маслин делаем глаза и ноздри. Кожуру от лимона используем в качестве кольца быка.

Добавляем зелень для украшения и отправляем в холодильник пропитаться на пару часов. Вкусный и нежный салат «Бычок» для новогоднего стола готов!

Вкуснейший и очень нежный салат «Бычок» на новогодний стол

Подробнее о том, как сделать салат «Бычок», смотрите в видео ниже:

 

 

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