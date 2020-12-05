Вкуснейший и очень нежный салат «Бычок» на новогодний стол

Такой красивый новогодний салатик готовится из простых и доступных продуктов. Он вкусный и очень-очень нежный! Попробуйте приготовить его на новогодний стол к 2021 году!

Ингредиенты для салата «Бычок»:

морковь сырая 1 шт;

лук 1 шт;

ветчина индюшиная (можно использовать отварную куриную грудку или куриную колбасу);

яблоко 1 шт;

яйца 3 шт (отварные);

сыр твердый 200 гр;

маринад для лука: 0,5 ч. л. соли, 0,5 ч. л. сахара, 150 мл кипяченой воды, 0,5 ч. л. уксуса 70%;

майонез.

Приступаем к приготовлению:

Лук нарезаем тонкими полукольцами и маринуем в сахаре, соли, воде и уксусе 10-15 мин. Ветчину или курицу нарезаем соломкой. Сыр, яйца и яблоко трем на крупной терке. Морковь сырую натираем на мелкой терке.

Собираем салат: первый слой лука, отжатого от маринада. Выкладываем его в форме головы быка. Сверху ветчина и сеточка из майонеза.

Следом яйца, затем сыр, затем снова сетка майонеза. Следующий слой — мелко тертая сырая морковь.

Сверху посыпаем яблоком, делаем майонезную сеточку. Затем повторяем слой лука, ветчины, майонеза и яйца. Добавляем последнюю сетку майонеза.

Наконец, верхнюю часть головы украшаем сыром, а нижнюю — тертой морковью.

Из черного хлеба вырезаем ушки и рога.

Из маслин делаем глаза и ноздри. Кожуру от лимона используем в качестве кольца быка.

Добавляем зелень для украшения и отправляем в холодильник пропитаться на пару часов. Вкусный и нежный салат «Бычок» для новогоднего стола готов!

Подробнее о том, как сделать салат «Бычок», смотрите в видео ниже: