Грибной суп с картофельными клёцками

Этот суп очень простой. Но благодаря клёцкам он получается сытным, а зелень, грибы и лук делают его ароматным. Если варить суп на воде или овощном бульоне, он подойдёт вегетарианцам и постящимся. Если вы к ним не относитесь, можно использовать мясной бульон.
Приготовление
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Картофель очистите и отварите до готовности в подсоленной воде.
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Слегка остудите овощи и разомните толкушкой.
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Добавьте часть мелко нарубленной зелени, мускатный орех и перец.
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Затем всыпьте муку и замесите тесто.
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Воду или бульон доведите до кипения.
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Тем временем мелко порубите морковь и лук, а грибы нарежьте пластинками.
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Выложите в кастрюлю морковь и варите 5 минут.
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Затем отправьте туда лук и грибы и готовьте ещё около 10 минут.
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Из картофельного теста мокрыми руками скатайте небольшие шарики.
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Опустите клёцки в кипящий суп.
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Добавьте в суп измельчённый укроп и соль и варите до всплытия картофельных шариков.
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