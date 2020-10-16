Грибной суп с картофельными клёцками

Этот суп очень простой. Но благодаря клёцкам он получается сытным, а зелень, грибы и лук делают его ароматным. Если варить суп на воде или овощном бульоне, он подойдёт вегетарианцам и постящимся. Если вы к ним не относитесь, можно использовать мясной бульон.

Приготовление