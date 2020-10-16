БУДЕТ ВКУСНО!

129 650 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • !??Сразу влюбилась, ...
  • Oertel Elena
    почему немецкий????? Штрудель это большой пирог, а кусочки пирога называются порции 🤣🤣🤣🤣🤣🤣Сразу влюбилась, ...
  • Спасибо!«Пассажирский» – ...

Грибной суп с картофельными клёцками

Грибной суп с картофельными клёцками

Этот суп очень простой. Но благодаря клёцкам он получается сытным, а зелень, грибы и лук делают его ароматным. Если варить суп на воде или овощном бульоне, он подойдёт вегетарианцам и постящимся. Если вы к ним не относитесь, можно использовать мясной бульон.

Грибной суп с картофельными клёцками

Приготовление

    1. Картофель очистите и отварите до готовности в подсоленной воде.

    2. Слегка остудите овощи и разомните толкушкой.

    3. Добавьте часть мелко нарубленной зелени, мускатный орех и перец.

    4. Затем всыпьте муку и замесите тесто.

    5. Воду или бульон доведите до кипения.

    6. Тем временем мелко порубите морковь и лук, а грибы нарежьте пластинками.

    7. Выложите в кастрюлю морковь и варите 5 минут.

    8. Затем отправьте туда лук и грибы и готовьте ещё около 10 минут.

    9. Из картофельного теста мокрыми руками скатайте небольшие шарики.

    10. Опустите клёцки в кипящий суп.

    11. Добавьте в суп измельчённый укроп и соль и варите до всплытия картофельных шариков.

 

 

Ссылка на первоисточник
супы
Обсудить

Картина дня

наверх