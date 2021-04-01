Быстрый мастер-класс: ленивые вареники из творога

Лучший завтрак для детей и взрослых! Прелесть ленивых вареников заключается в быстроте их приготовления, большой порции белка и кальция, а также разнообразных топингах. Хотите подавайте со сметаной и ягодами, хотите — с вареньем или сгущенкой.
Этот простой рецепт очень полюбился сотрудникам редакции, практически каждый его уже опробовал. Предлагаем и вам испытать его на вашей кухне! Ингредиентов понадобится немного, и все они доступные.
Ингредиенты:
- творог — 200 г
- яйца куриные — 1 шт.
- мука — 3 ст. л.
- сахар — 1 ст. л.
- ванильный сахар — 10 г
- соль — 1 щепотка
Способ приготовления:
- Творог выложите в миску, вбейте яйцо, добавьте сахар и ванильный сахар. Разомните вилкой.
- Добавьте муку и хорошенько перемешайте. Если творог влажный, муки может понадобиться больше. В итоге у вас должно получиться тесто, из которого удобно лепить вареники.
- Рабочую поверхность припылите мукой, выложите тесто. Скатайте из него две колбаски, слегка посыпьте мукой.
- Нарежьте колбаски на вареники небольшого размера, придайте им форму. Симпатичный рельеф можно сделать при помощи вилки.
- В объемной кастрюле вскипятить воду. Варить вареники в кипящей воде около 5 минут, пока все не всплывут. Не забывайте аккуратно помешивать.
- При помощи шумовки достаньте вареники и выложите на тарелку. Подавать можно как в глубокой, так и в плоской посуде.
На заметку
- Вкуснее всего вареники получаются из довольно жирного творога, берите продукт жирностью 9 %.
- Если используете небольшую кастрюлю, варите вареники порциями. Иначе есть риск, что они слипнутся.
- Вы, наверное, заметили, что в тесто идет мало сахара. Если вам этого недостаточно, посыпьте готовые ленивые вареники дополнительной порцией подсластителя. Как вариант, можно смешать его с корицей.
- Быстрый топинг можно приготовить за 20 минут из замороженных ягод. Возьмите 100 г ягод, влейте к ним немного воды и добавьте сахар. Варите 10 минут. Затем пюрируйте ягодную массу и оставьте смесь до загустения.
- Приятный бонус — из этого теста получаются и замечательные сырники. Слепите заготовки подходящей формы, обваляйте в небольшом количестве муки и обжарьте с двух сторон на растительном масле до золотистой корочки!
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