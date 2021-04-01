Быстрый мастер-класс: ленивые вареники из творога

Лучший завтрак для детей и взрослых! Прелесть ленивых вареников заключается в быстроте их приготовления, большой порции белка и кальция, а также разнообразных топингах. Хотите подавайте со сметаной и ягодами, хотите — с вареньем или сгущенкой.

Этот простой рецепт очень полюбился сотрудникам редакции, практически каждый его уже опробовал. Предлагаем и вам испытать его на вашей кухне! Ингредиентов понадобится немного, и все они доступные.

Ингредиенты:

творог — 200 г

яйца куриные — 1 шт.

мука — 3 ст. л.

сахар — 1 ст. л.

ванильный сахар — 10 г

соль — 1 щепотка

Способ приготовления:

Творог выложите в миску, вбейте яйцо, добавьте сахар и ванильный сахар. Разомните вилкой. Добавьте муку и хорошенько перемешайте. Если творог влажный, муки может понадобиться больше. В итоге у вас должно получиться тесто, из которого удобно лепить вареники. Рабочую поверхность припылите мукой, выложите тесто. Скатайте из него две колбаски, слегка посыпьте мукой. Нарежьте колбаски на вареники небольшого размера, придайте им форму. Симпатичный рельеф можно сделать при помощи вилки. В объемной кастрюле вскипятить воду. Варить вареники в кипящей воде около 5 минут, пока все не всплывут. Не забывайте аккуратно помешивать. При помощи шумовки достаньте вареники и выложите на тарелку. Подавать можно как в глубокой, так и в плоской посуде.

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