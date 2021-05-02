Самые вкусные фрикадельки без мяса. Все просят добавки

Ломаете голову над тем, чтобы приготовить на обед или ужин? И желательно что-то новенькое, вкусное, сытное и не очень дорогое? Тогда попробуйте приготовить эти сочные и аппетитные фрикадельки в заливке. Получается очень вкусно, а ингредиенты самые простые! Подойдет этот рецепт также и тем, кто по какой-либо причине не ест мясо.

Вам потребуются:

фасоль консервированная — 2 банки;

рис круглый — 150 г;

лук репчатый — 1шт.;

морковь средняя — 2 шт.;

протертые томаты — 200 г.;

мука — 1 ст.л.;

молоко обычное или растительное — 250 мл.;

специи

Первым делом отправим вариться один из основных ингредиентов — рис. Получиться он должен довольно разваренным и липким.

Лук нарезаем небольшими кубиками и отправляем обжариваться. Морковь трем на средней терке и обжариваем вместе с луком.

Получившуюся зажарку выкладываем в емкость, где будем подготавливать «фарш». Добавляем желаемые специи. В нашем случае это черный перец, мускатный орех, сушеный чеснок и копченая паприка.

Еще один основной ингредиент наших фрикаделек — красная фасоль. Фасоль можно брать как уже готовую — консервированную, так и сырую, приготовив ее самостоятельно. Сама по себе фасоль довольна крупная для фрикаделек, поэтому измельчаем ее с помощью блендера.

Превращать в однородную массу фасоль не стоит, просто слегка измельчите ее.

Запекать фрикадельки будем между двух слоев: красным и белым. Красный — это протертый томат, а белый — соус бешамель.

Приготовить этот соус очень просто: сначала с небольшим количеством масла обжариваем муку до слегка карамельного цвета. Затем добавляем к муке молоко, обычное или растительное. Хорошо перемешиваем, добавляем соль и мускатный орех и соус готов! Густоту можно регулировать.

Теперь можно соединить все ингредиенты для «фарша»: рис, зажарку со специями и фасоль. Получается очень удобная масса для лепки. Не забудьте посолить по вкусу!

В форму для запекания выкладываем перетертый томат, по желанию добавляем специи. Выкладываем на томат фрикадельки, а сверху поливаем все соусом бешамель. Отправляем запекаться в духовку до готовности. Перед подачей можно украсить блюдо порубленной зеленью. Приятного аппетита!

А ниже вы можете посмотреть видео с подробном рецептом этих вкусных и сочных фрикаделек без мяса.