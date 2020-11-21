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Свекольный салат с авокадо

Свекольный салат с авокадо

Простой рецепт приготовления вкусного свекольного салата с авокадо.

Ингредиенты

  • 500 г. вареной свеклы
  • 1 авокадо
  • 1 яблоко
  • 1 красная луковица
  • 1/4 лимона
  • соль, по вкусу
  • черный молотый перец, по вкусу
  • 2-3 ст.л. греческого йогурта

Приготовление

  1. Лук очистить и нарезать мелкими кубиками.

  2. Яблоко и авокадо очистить от кожуры, удалить сердцевину. Нарезать кубиками со стороной 0,5-0,7 см. Сбрызнуть лимонным соком и перемешать.

  3. Свеклу очистить и нарезать кубиками со стороной 0,5-0,7 см.

  4. В миске соединить овощи, посолить и поперчить.

    Свекольный салат с авокадо

  5. Заправить салат йогуртом и перемешать.

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