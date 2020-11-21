Свекольный салат с авокадо

Простой рецепт приготовления вкусного свекольного салата с авокадо.
Ингредиенты
- 500 г. вареной свеклы
- 1 авокадо
- 1 яблоко
- 1 красная луковица
- 1/4 лимона
- соль, по вкусу
- черный молотый перец, по вкусу
- 2-3 ст.л. греческого йогурта
Приготовление
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Лук очистить и нарезать мелкими кубиками.
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Яблоко и авокадо очистить от кожуры, удалить сердцевину. Нарезать кубиками со стороной 0,5-0,7 см. Сбрызнуть лимонным соком и перемешать.
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Свеклу очистить и нарезать кубиками со стороной 0,5-0,7 см.
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В миске соединить овощи, посолить и поперчить.
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Заправить салат йогуртом и перемешать.
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